Nuova giornata in arrivo per i nativi sotto ai vari segni zodiacali. Scopriamo le stelle e l'Oroscopo di giovedì 30 gennaio 2020.

Di seguito le previsioni del penultimo giorno del mese con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astrologia e oroscopo del 30 gennaio

Ariete: oroscopo interessante per i nati sotto questo segno, con Venere che sarà positiva e garantirà un recupero a livello sentimentale. In campo professionale è il momento di fare dei passi avanti, mettendo a punto le vostre idee.

Cercate però di trovare anche del tempo per voi stessi e per salvaguardare la vostra salute psicofisica.

Toro: momento di forza per i nati Toro, sono in arrivo delle novità in campo sentimentale. Periodo importante per le coppie e per chi desidera rafforzare il proprio rapporto. In campo lavorativo non tiratevi indietro, arriveranno delle soluzioni.

Gemelli: è un momento di buoni progetti in campo professionale, utili per organizzare il vostro futuro. Cercate di non vivere la situazione con ansia.

In campo amoroso vi sentite combattivi, cercate di eliminare le divergenze. Alcune relazioni al momento sono messe alla prova.

Cancro: a livello amoroso, potreste vivere dei momenti di insofferenza, qualcuno vi mette alla prova. Cercate di non agitarvi e di accettare le situazioni, perché presto ci sarà una ripresa. In campo lavorativo non mancano le tensioni, quella del 30 gennaio sarà una giornata nervosa in base a ciò che dice l'oroscopo.

Leone: in questo periodo sentite una mancanza di energie e qualche ansia in più. Nel lavoro sentite l'esigenza di novità, provate a studiare al meglio i nuovi progetti. A livello sentimentale qualcuno potrebbe non essere chiaro nei vostri confronti.

Vergine: cercate di salvaguardare la vostra salute, tenendo a bada il lato alimentare. Nel lavoro arriveranno dei risultati, ma solo nei prossimi giorni.

In campo sentimentale non mancheranno soluzioni importanti che vi faranno ricredere sul vostro rapporto.

Stelle giornaliere per i segni zodiacali

Bilancia: in amore la luna è in opposizione e potrebbe crearvi qualche contrasto, non mancheranno discussioni fastidiose. A livello professionale i nati sotto il settimo segno zodiacale in questa giornata è possibile che vengano chiamati ad affrontare delle scelte importanti. Cercate di non farvi prendere dall'agitazione.

Scorpione: molte sono le cose da fare in questo periodo, per questo motivo potreste avvisare dello stress. In campo lavorativo cercate di non essere impazienti.

In amore la mattinata sarà sottotono, ma nel pomeriggio la situazione potrebbe migliorare.

Sagittario: a livello salutare è un momento di ripresa. Nel lavoro è possibile che dei problemi irrisolti possano finalmente trovare una risoluzione. In campo sentimentale se ci sono delle problematiche da affrontare, fatelo adesso, nei prossimi giorni ci sarà infatti maggiore serenità.

Capricorno: in campo professionale in questa giornata l'oroscopo consiglia di essere cauti. In amore, a causa della stanchezza, potrebbero nascere delle incomprensioni con il partner. Presto però potrete fare degli incontri importanti, non mancheranno le occasioni ma evitate le polemiche.

Acquario: periodo di stallo in campo professionale, cercate di mantenere la calma e non alimentate polemiche con i collaboratori. In amore con la fine del mese potrete vivere delle belle emozioni, sentite l'esigenza di ripartire e vivere delle belle sensazioni.

Pesci: giornata di nervosismo a livello professionale, qualcuno potrebbe crearvi delle problematiche e dei progetti potrebbero essere rallentati. In campo sentimentale momento di grande forza e decisioni importanti.