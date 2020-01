Durante il fine settimana di sabato 1 e domenica 2 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna ed Urano stazionare in Toro, mentre Plutone, Saturno e Giove saranno nell'orbita del Capricorno. Il Sole e Mercurio permarranno in Acquario come Marte che rimarrà stabile in Sagittario. Infine Venere e Nettuno saranno nel domicilio dei Pesci, nel frattempo il Nodo Lunare sosterà in Cancro. Oroscopo favorevole per Capricorno e Leone, meno conciliante per Ariete e Gemelli.

Ariete bizzoso

Ariete: bizzosi. Ogni futilità questo fine settimana basterà per scatenare l'ira dei nativi che, a causa delle copiose asperità planetarie del momento, riusciranno con gran difficoltà a mantenere la calma anche quando ce ne sarebbe estremo bisogno.

Toro: intuitivi. Il sestile tra Urano e Mercurio donerà, con tutta probabilità, ai nati del segno delle spiccate doti intuitive che aiuteranno i liberi professionisti ad avanzare celermente nei loro progetti professionali in essere.

Gemelli: bugiardi. Qualche giorno fa i nativi potrebbero aver detto una menzogna per cacciarsi via dai pasticci, ma nel fine settimana avrà buone probabilità di essere scoperta e, per salvare la faccia, sarà bene chiedere scusa.

Cancro: gelosi. Sebbene mancheranno motivazioni valide, i nati Cancro potrebbero provare una forte gelosia nei confronti del partner che non gradirà affatto il loro comportamento.

Leone tenace

Leone: tenaci. fine settimana dove la tenacia potrebbe essere la protagonista in casa Leone: infatti, malgrado qualche ostacolo che si frapporrà tra loro e le mete prefisse, riusciranno ugualmente a non scoraggiarsi e a proseguire senza curarsene troppo.

Vergine: finanze top. Il settore finanziario dei nati del segno attraverserà un weekend florido tanto che alcuni tra loro opteranno per una sessione di shopping assieme alle amiche di sempre.

Bilancia: stressati. Le attività odierne che graveranno sulle spalle dei nativi potrebbero rivelarsi troppe rispetto al bottino energetico di cui disporranno e, come inevitabile conseguenza, lo stress farà capolino.

Scorpione: pessimisti. Weekend colorato di pessimismo quello che probabilmente vivranno i nati del segno, a causa dei contrasti planetari che mineranno il loro equilibrio interiore.

Capricorno stacanovista

Sagittario: famiglia originaria. Il focus del fine settimana sarà presumibilmente indirizzato verso una spinosa questione legata alla famiglia d'origine, dove sarà richiesto il loro aiuto per venirne a capo.

Capricorno: stacanovisti. Dimostreranno uno stacanovismo invidiabile sul luogo di lavoro, tanto che i piani alti potrebbero iniziare a meditare di offrir loro un incarico di maggiore responsabilità.

Acquario: umore flop. Il tono umorale sarà probabilmente ai livelli minimi e tale mood uggioso li costringerà, gioco forza, a declinare un atteso invito mondano.

Pesci: lavoro flop.

Nell'ambiente professionale sarà facile che nascano dei diverbi con capi e colleghi, dove basterà dare sfoggio della loro indole diplomatica per uscirne indenni.