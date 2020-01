L’Oroscopo del 30 gennaio è pronto a rivelare come sarà questa giornata per ciascun segno zodiacale. Luna crescente in Ariete. Alcuni nativi dei Gemelli riusciranno a chiarire delle incomprensioni, mentre quelli del Leone dovranno fare attenzione a non innervosirsi.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo giovedì.

L'oroscopo di giovedì 30 gennaio: le previsioni dei dodici segni zodiacali

Ariete: in questa giornata l’oroscopo vi vedrà alle prese con un forte senso di stanchezza a causa dei recenti impegni.

Presto dovrete concludere una certa questione lavorativa o scolastica. Dovrete comunque attendere per ricevere una risposta o per conoscere l’esito di un esame. Non fatevi prendere dall’ansia e dall’agitazione.

Toro: contrasti all’interno del lavoro/studio. Non fate sempre questioni con i colleghi, spesso sembra che cercate la lite a tutti i costi. Rilassatevi e prendete le cose alla leggera. Questo è un mese sottotono, ma a febbraio gli affetti riceveranno una bella scossa. Attenzione a non prendere freddo, sarà meglio limitare le uscite.

Gemelli: torna il sereno all’interno delle mura domestiche. Questa giornata, infatti, favorisce i chiarimenti. Da tempo c’è odore di cambiamenti, presto qualcosa entrerà a far parte della vostra vita. Sfruttate la vostra capacità di socializzare per costruire una solida base di contatti che torneranno molto utili in futuro, soprattutto se intendete mettervi in proprio.

Cancro: in arrivo un giovedì luminoso per la maggior parte dei nativi.

A partire da questa giornata avrete a che fare con dei momenti molto intensi ed interessanti. Potrete ottenere chiarezza e tagliare via i rami secchi. Siate spontanei, il vostro carattere attira l’attenzione di chi vi vuole bene. Tenete gli occhi aperti perché circoleranno degli indizi particolarmente importanti.

Leone: spesso bramate le cose complicate e che non potete avere. Lasciatevi andare, il futuro ha in serbo molte cose importanti ma tutto dipenderà da voi.

Nelle prossime 48 ore dovrete tenervi ben distanti dai conflitti e copritevi bene. In casa molti nativi dovranno sistemare un guasto al più presto. Possibili attacchi di nervosismo.

Vergine: l’oroscopo di giovedì 30 gennaio preannuncia che molti nativi saranno tesi e nervosi. Da un po’ di tempo non riuscite a stare tranquilli, qualcosa vi impensierisce nel profondo. Con uno stato d’animo del genere rischiate di stressarvi. Voltate pagina se c’è stata una rottura o una delusione. Avete bisogno di ritrovare la motivazione, per cui guardatevi attorno.

Bilancia: ci sarà da rivedere l’intera routine quotidiana.

Date un’occhiata anche alla vostra vita in generale, forse c’è qualcosa non quadra. In queste 24 ore vi sentirete confusi, forse perché non avete dormito abbastanza bene. Concedetevi un pisolino riparatore oppure in serata andate a dormire prima del solito così nel giorno seguente ritroverete la carica.

Scorpione: in generale amate divertirvi ma fate attenzione a non esagerare. Questi ultimi mesi sono stati piuttosto turbolenti per la maggior parte dei nativi. Avete avuto molti problemi da combattere, ma presto tutto si rasserenerà. Chiarite eventuali litigi con un amico/parente, non è bello essere sempre arrabbiati.

Salute in rialzo.

Sagittario: per questa giornata dovrete fare delle piccole rinunce, non sarete in ottima forma. Fortunatamente sarà uno stato d’animo temporaneo, già da venerdì le cose miglioreranno. Prendetevi del tempo, non fate scelte azzardate altrimenti finirete per coltivare rimpianti. Mantenete la calma fino a sera.

Capricorno: da tempo chiedete risposte e maggiori certezze. Qualcuno deve cambiare paese o posto di lavoro, insomma qualcosa sta per evolversi. Non fate le ore piccole altrimenti faticherete ad alzarvi il mattino seguente ed avrete delle terribili occhiaie. Curate l’alimentazione e bevete più acqua.

Acquario: molti nativi si troveranno a dover fare le pulizie. In questa giornata sarete tentati a mandare tutto all’aria ma cercate di darvi un pizzicotto altrimenti vi ritroverete con l’acqua alla gola nel fine settimana. Controllate di aver preso tutto prima di uscire e fate attenzione ai fornelli. Bene l'amore per le coppie di lunga data.

Pesci: in questo giovedì l’oroscopo invita a tagliare corto con le persone problematiche. Non perdete tempo e sbrigatevi nel vostro lavoro. Siete un segno altruista ma non potete sempre correre in aiuto degli altri. Questa giornata vi darà una spinta maggiore, approfittatene per fare qualcosa di più e liberarvi per il weekend.