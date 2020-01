Durante la giornata di lunedì 6 gennaio, i nativi Leone saranno spumeggianti e vogliosi di ottenere grandi risultati grazie a Urano in posizione benefica, mentre i nativi Toro avranno a disposizione molte opportunità per trovare l'anima gemella. La Bilancia dovrà cercare di gettarsi alle spalle discussioni che ormai fanno parte del passato, mentre Mercurio gioioso in Capricorno porterà buone notizie sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di lunedì 6 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni lunedì 6 gennaio, segno per segno

Ariete: la settimana inizierà in maniera positiva per voi nativi del segno, vogliosi di ottenere il massimo in ogni ambito. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione di coppia assumerà una posizione di maggior rilievo e prenderete in considerazione l'idea di fare un piccolo regalo al partner, oppure dare vita a nuovi progetti insieme. Per i nati soprattutto nella prima decade l’aspetto dissonante di Saturno vi invita a non azzardare conquiste di cui non siete sicuri.

Fareste meglio prima a chiedere un consiglio. Voto - 7,5.

Toro: influenzati dalla configurazione astrale dei nativi Capricorno, la giornata si presenterà ricca di opportunità per voi nativi del segno. In amore avrete a disposizione molte frecce al vostro arco per colpire la preda giusta se siete single. Se avete una relazione fissa, specie se appartenete alla prima decade, avrete modo di trovare una grande sintonia con la persona che avete accanto. Sarà il momento di mostrare il vostro lato tenero perché possa cogliere la vostra vera natura e il cuore generoso dietro le vostre dolci parole. Voto - 8,5.

Gemelli: con Venere che formerà un trigono perfetto tra voi e il segno dell'Acquario, il vostro fascino diventerà magico e le conquiste non mancheranno se siete single in cerca dell'anima gemella.

Se avete attraversato una crisi, adesso finalmente vedrete la situazione sbloccarsi e l'intesa di coppia tornerà su livelli ottimali. Per consolidare il vostro rapporto, fate qualcosa di veramente speciale. Sul posto di lavoro sfrutterete con criterio le vostre capacità organizzative, distribuendo il vostro tempo in modo da poter fare tutto quello che vi siete proposti. Voto - 8.

Cancro: con il Sole in opposizione al vostro segno zodiacale, la situazione non sarà delle migliori durante la giornata di lunedì. Qualcuno in famiglia potrebbe essere in difficoltà e potrebbero non chiedervi nulla, per paura di una vostra reazione. Siate più morbidi e se sapete di aver sbagliato, chiedete scusa. Le relazioni fisse vivranno un periodo di crisi, ma presto si risolverà tutto. Se single e state frequentando persone nuove state attenti.

Nel lavoro tutto procede al meglio e anche se ci sono degli ostacoli sarete positivi e determinati a raggiungere gli obiettivi prefissati a qualunque costo. Voto - 7.

Leone: forse sarebbe il caso di iniziare a rallentare per quanto riguarda il lavoro durante la giornata di lunedì. Ultimamente i lavori che svolgete non sempre vi donano i giusti guadagni e sarebbe il caso di rivedere la vostra strategia. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Urano in posizione benefica vi rende particolarmente allegri e spumeggianti, vogliosi di trascorrere del tempo insieme alla vostra anima gemella e ottenere risultanti molto soddisfacenti.

I cuori solitari faranno nuovi incontri che potrebbero risultare sorprendenti sotto tutti i punti di vista. Voto - 7,5.

Vergine: potrebbe essere una giornata alquanto impegnativa per voi nativi del segno. Giove e Mercurio dissonanti potrebbero provocarvi qualche problema dal punto di vista lavorativo, come un progetto che non andrà esattamente come previsto, oppure qualche discussione con un collega. Voi cercate in ogni caso di fare del vostro meglio e sappiate reagire bene agli imprevisti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale siate pronti ad abbattere un muro tra voi e una persona che sta cercando in tutti i modi di stabilire un contatto con voi.

Se avete una relazione fissa sarete espansivi e briosi, pronti a soddisfare le esigenze della vostra anima gemella. Voto - 7.

Bilancia: configurazione astrale che vi prepara a un clima molto favorevole sotto ogni fronte. In amore riuscirete a gettarvi alle spalle alcune questioni appartenenti ormai al passato e tornerete a mostrare il vostro amore alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single e avete trovato una persona importante, ma non riuscite ad esprimere il vostro amore, non vi scoraggiate e dichiaratevi, esibendo tutto il vostro naturale fascino. Per quanto riguarda il lavoro cercate di rimanere con i piedi per terra, evitando di farvi ingannare in progetti che si riveleranno fallimentari.

Voto - 7,5.

Scorpione: la voglia di nuove cose vi sta facendo dimenticare il valore del denaro. Fareste meglio a concentrarvi su quei progetti che vi garantiscono degli ottimi guadagni e pensare in un secondo momento a come fare per guadagnare di più. Sul fronte sentimentale Venere in angolo benefico vi dona tutte le carte giuste per dare slancio e vigore alla vostra unione, specie se siete nati nella seconda decade. Le relazioni di lunga data non avranno nulla di cui lamentarsi anzi, avranno modo di rilassarsi e godersi una bella giornata in tranquillità, all'insegna dell'amore. Voto - 7,5.

Sagittario: gli influssi del Sole in angolo benefico nel vostro segno zodiacale, renderanno la vostra relazione sentimentale molto ricca di passione durante la giornata di lunedì.

Dal segno amico del Capricorno vi arriverà il necessario sostegno in grado di rafforzare la vostra forza di volontà e relativa fermezza nei confronti del partner. Il vostro fascino e la salute saranno in netto miglioramento, specie se appartenete alla seconda decade, e se siete single potreste riuscire a trovare l'amore. Sul posto di lavoro farete meglio ad iniziare un progetto alla volta per evitare di confondervi. Voto - 8.

Capricorno: avrete una configurazione astrale particolarmente positiva che vi permetterà di fare il massimo soprattutto sul fronte amoroso. In amore infatti combinerete amore con eros, emozione con passione e la strada della completezza sentimentale vi è spianata del tutto.

Sia che siate in una relazione di lungo corso oppure in un legame da poco cominciato. I single dovranno cercare di capire se la persona di cui si sono invaghiti faccia davvero al loro caso. Nel lavoro se v'impegnerete potreste raggiungere notevoli risultati. Giove benefico inoltre vi aiuterà a gestire magnificamente le vostre finanze. Voto - 9.

Acquario: Venere stazionario nel vostro cielo favorirà particolarmente il dialogo con la vostra anima gemella. Il vostro modo di esprimervi sinceramente nei confronti del partner aumenterà esponenzialmente l'intesa di coppia. Se siete single avrete lasciarsi andare ai sentimenti non è una priorità e avrete solo voglia di rilassarvi e non pensare a trovare l'amore.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo Giove in Capricorno continua a sorridervi e vi aiuterà nelle vostre mansioni, anche se i guadagni non saranno entusiasmanti. Voto - 7,5.

Pesci: cercate di tenere a mente che la testardaggine non sarà la soluzione adatta per le vostre mansioni lavorative. Provate ad ascoltare un secondo parere da parte di un collega o un familiare. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sforzatevi nel non peccare d'ingenuità: nelle faccende personali siate dolci e comprensivi, così facendo la vostra vita di coppia risulterà molto più gratificante. Se siete single avrete voglia di cimentarvi in storia molto intriganti.

Voto - 7.