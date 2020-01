Le previsioni astrologiche del 7 febbraio ci danno indicazioni sulle attività delle coppie, sui single e su coloro che svolgono attività lavorative e professionali. Sono stati esaminati i segni della prima sestina dello zodiaco. Il Toro potrebbe essere costretto ad affrontare alcuni problemi professionali, alti e bassi contrassegneranno la giornata dei nati sotto il segno dei Gemelli.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarete emozionati dal calore che il partner mette per farvi sentire tutto il suo amore.

Cercate di ricambiare nella maniera più romantica possibile. I single potrebbero essere attratti da qualche proposta, sta a voi scegliere se portarla avanti o farla cadere nel vuoto. Il lavoro non è un grosso problema, cercate solo di non farvi prendere troppo dal panico per ogni minima situazione negativa.

Toro: non sarete in splendida forma e anche l'aspetto sentimentale di coppia rischierà di risentirne. Non temete, a volte le giornate non vanno come ci si augura. I single passeranno la giornata con un amico che non vedevano da molto tempo.

Il lavoro potrebbe non essere positivo, cercate di far parlare i fatti e dedicate meno tempo alle parole.

Gemelli: gli sbalzi d'umore stanno caratterizzando le vostre giornate, non coinvolgete troppo il partner. I cuori solitari potrebbero rimanere delusi da una situazione che pensavano potesse fornire esiti diversi. Il lavoro vi dà delle preoccupazioni, le cose non stanno andando molto bene, guardatevi intorno.

Cancro: non siete soddisfatti di come sta andando la vostra relazione di coppia. Stavolta non farete niente per ricucire una relazione ormai agli sgoccioli. I single dovranno scegliere se continuare nella loro ricerca o stabilizzare una conoscenza. L'aspetto lavorativo sta andando bene, ci sarà anche la possibilità di crescere professionalmente.

Leone: state attenti a come vi muovete, il partner non sta gradendo alcuni vostri atteggiamenti.

Sappiate agire in maniera onesta e leale. I single troveranno il modo di divertirsi senza trascurare la sfera sentimentale. Al momento, comunque, niente di definitivo all'orizzonte. I vostri superiori vi chiedono di fare delle scelte, rifletteteci attentamente e poi date una risposta.

Vergine: avrete voglia di dedicare del tempo al vostro partner, fate sentire tutto il calore possibile alla vostra dolce metà. I single vorranno prendere delle decisioni, decideranno se continuare nelle avventure o se accettare proposte concrete. Il lavoro vi fornirà gli stimoli necessari per andare avanti, alzate sempre l'asticella e non fermatevi davanti a nessun traguardo.