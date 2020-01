Nuova giornata e nuovo Oroscopo per tutti e dodici segni zodiacali. Leggiamo nel dettaglio le previsioni del giorno 29 gennaio 2020 con le novità che porteranno le stelle e pianeti. Amore e lavoro saranno gli assoluti protagonisti.

Previsioni del 29 gennaio dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la Luna del vostro segno zodiacale porterà una bella energia in questi ultimi tre giorni del mese. Nel lavoro riprendete un'attività importante. Ritrovate degli impegni che erano sospesi da tempo.

Toro: se c'è stato un problema ora si può recuperare.

Il mese si chiude con una grande energia positiva. Nel lavoro siete protetti da queste stelle e chi ha iniziato qualcosa di recente andrà avanti al meglio.

Gemelli: a livello amoroso tutti i single del segno potrebbero in questi giorni ritrovare un grande interesse verso una persona vicina. Nel lavoro arrivano i primi successi.

Cancro: per i nati sotto questo segno zodiacale ultimi giorni del mese complicati per i sentimenti. Le relazioni con gli altri non sono chiare. A livello lavorativo, se siete troppo presi da un'attività, questo comporterà agitazione e poco riposo.

Leone: in amore probabile che arrivino soluzioni in quest'ultima parte di gennaio, da domani Luna favorevole. Nel lavoro grandi opportunità in arrivo, cielo che può consentire nuove attività a coloro che vogliono ottenere risultati immediati.

Vergine: per i sentimenti la Luna non è più opposta e questo significa maggiore stabilità emotiva. Nel lavoro nuove opportunità per ritrovare una strada che seguivate da tempo.

Astrologia del 29 gennaio 2020 dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione pesante in questa giornata. Grande agitazione per le coppie che da tempo stanno cercando soluzioni. Nel lavoro vi capiterà di agitarvi troppo. Attenzione nei rapporti con una persona del Leone.

Scorpione: per i sentimenti giornata che mette in luce i problemi di coppia, bisognerà fare attenzione.

A livello lavorativo conviene aspettare prima di prendere decisioni, questa giornata non permetterà azioni dirette, per questo motivo potreste essere nervosi.

Sagittario: per i sentimenti bella questa giornata con la Luna favorevole. Evitate di prendere tutto di petto, potrete superare ogni tipo di problema con maggiore impegno.

Capricorno: in amore attenzione nei rapporti fino al 31, sembrate agitati. A livello lavorativo fine settimana che consiglia un po' di prudenza, date maggiore importanza e contatti con le nuove amicizie.

Acquario: in amore fine mese intrigante, è probabile che ci sia una bella opportunità da sfruttare.

A livello lavorativo non stancatevi troppo. I rallentamenti degli ultimi mesi saranno superati a breve.

Pesci: per i sentimenti queste sono giornate utili per le coppie. Si progetta un futuro importante. A livello lavorativo c'è un maggiore fermento e una buona dose di fortuna.