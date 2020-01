Giulia Poggi è uno dei personaggi femminili storici di Un posto al sole. Tutti gli appassionati di questa serie televisiva la conoscono molto bene: ex moglie di Renato, attualmente vive alla terrazza e cerca di equilibrare (non sempre riuscendoci) la sua vita privata con quella di madre. Ma Giulia di che segno è?

Giulia dai capelli rossi

I suoi capelli rossi ce la disegnano come una donna dal carattere grintoso o almeno così appare. È sicuramente una persona molto attiva, è dinamica e sa gestire al meglio tutte le incombenze familiari che le piovono spesso dal cielo.

Sa, però, anche come muoversi in modo equilibrato in ogni situazione.

Moderna, ma non troppo, indipendente, ma non troppo, Giulia Poggi lavora nel campo del sociale. È quindi abituata a confrontarsi con le difficoltà che caratterizzano le tante realtà femminili con cui viene a contatto.

Giulia Poggi e il quadro astrale: la Bilancia

Lavorando di fantasia, sulla base di quello che è possibile trarre dalle indicazioni fornite dagli sceneggiatori, il suo quadro astrale potrebbe essere caratterizzato da valori Bilancia-Scorpione.

Quando, infatti, si parla di lavoro di assistenza nel sociale, non si può non far riferimento alla Bilancia: segno legato simbolicamente a tutto quello che è altro da noi, al prossimo, oltre che al mondo legale. Il tipico modo di fare di Giulia Poggi orientato, inoltre, sempre a trovare la soluzione più adeguata e logica è pure da collegare al settimo segno dello zodiaco.

Giulia Poggi: un pizzico di Scorpione che non guasta

Oltre alla Bilancia, però, si può interpretarla con altre sfumature e cioè quelle rosso profondo (e torna il colore dei capelli) dello Scorpione. I valori dell'ottavo segno dello zodiaco si riconoscono in lei in modo forse meno marcato, ma non per questo meno importante. Giulia ha avuto in eredità una somma di denaro e questo si lega alla casa ottava (co-significante dello Scorpione) che rappresenta proprio il denaro degli altri che arriva fino a noi.

È riuscita a redimere un camorrista, situazione tipicamente legata alle sfumature scorpioniche che offrono a chi le porta la possibilità di vivere una sorta di rinascita. La sua storia d'amore con Denis, inoltre, è stata caratterizzata dal fatto che lui fosse piuttosto attento al lato fisico del rapporto, tanto da tradirla, oltre a chiederle di avere un legame che fosse, però, molto libero da quel punto di vista: tutte indicazioni che disegnano degli atteggiamenti scorpionici. Non dimentichiamo, infine, quello che è accaduto da quando ha conosciuto Marcello Sermonti.

Giulia Poggi e la truffa sentimentale

Giulia Poggi ha conosciuto Marcello via social.

Quella che, però, sembra apparire come la persona giusta per lei, un uomo colto, delicato, presente (a differenza di Denis degli ultimi tempi) è, in realtà, un fake e un criminale. Dietro l'identità rubata del vero Marcello si nasconde, infatti, un truffatore che l'ha contattata e corteggiata solo al fine di estorcerle del denaro. Gli sceneggiatori di Un posto al sole - come accade frequentemente - hanno fatto, in questo caso, riferimento ai molti casi di cronaca che hanno visto numerose vittime di uomini senza scrupoli, confermando, quindi, l'attualità di questa soap e anche volendo la capacità della televisione di mettere in guardia molte donne, indicando loro di valutare in maniera sempre critica la dimensione delle conoscenze fatte online e sui social.

Pure in questo caso e tornando all'analisi astrologica, appare, quindi, perfettamente, la dinamica Scorpione del personaggio. Giulia Poggi viene corteggiata da qualcuno che non solo non esiste (lo Scorpione, genericamente parlando, si intende, spesso non ha un buon rapporto con la propria identità), ma che vuole dissolvere il suo conto corrente (lo Scorpione in uno dei suoi tratti negativi mostra una mente criminale molto lucida e, diciamo così, ben preparata).

Il futuro di Giulia Poggi

Prossimamente vedremo Giulia Poggi muoversi negli ulteriori sviluppi di questa situazione. Ci sarà, però, un futuro un po' più sereno per questo personaggio?

Chi lo sa. Certo, la trama di UPAS deve essere continuamente aggiornata e complicata, come è giusto che sia, per creare sempre nuove situazioni da far vivere ai vari protagonisti. Se, però, gli sceneggiatori avessero voluto dare una sorta di fine al destino di questo personaggio avrebbero potuto lasciare che vivesse il suo bel rapporto a distanza con Denis, magari con la libertà che lui le chiedeva: un amore solido, ma libero da schemi magari avrebbe conciliato bene i valori Bilancia e quelli Scorpione.