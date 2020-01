L'Oroscopo del giorno 13 gennaio 2020 è arrivato, pronto come sempre a dare soddisfazione a voi lettori, amanti la buona Astrologia. Diciamo subito che le analisi astrologiche di oggi saranno applicate ai singoli segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco. Nella fattispecie, ad avere l'onore di essere messi sotto osservazione dalla nostra 'lente astrale' i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Dite la verità, siete o no ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno? Bene, allora togliamo subito dubbi a riguardo: la giornata in questione vedrà senz'altro ottime performance, sia in ambito sentimentale che lavorativo, per gli amici del Sagittario e dei Pesci entrambi valutati con cinque stelle.

Riguardo il segno di Acqua citato poc'anzi, quest'ultimo potrà contare su un'ottima giornata supportata dall'arrivo nel segno di Venere in Pesci. Invece da segnalare un frangente decisamente poco positivo a carico dell'Acquario, in questo caso valutato in giornata da 'sottotono'. Dubbi? Andiamo pure ad analizzare in profondità le previsioni di lunedì 13 gennaio segno per segno.

Classifica stelline 13 gennaio 2020

Pronti a gongolare nel caso il vostro segno risulti tra i fortunati di questo lunedì?

Come sappiamo, il responso astrale quotidiano è possibile trovarlo solamente sfogliando ogni giorno le pagine virtuali del nostro oroscopo. In questo caso a dare le risposte giuste (si spera) ci pensa la nuova classifica stelline quotidiana, in questo contesto interessante appunto il giorno 13 gennaio 2020. A dare lustro alla prima giornata di questa nuova settimana, Sagittario e Pesci, come già anticipato sottoposti al positivo supporto dell'Astrologia quotidiana e soprattutto al nuovo transito del Pianeta Venere. Bene, visto che abbiamo già anticipato più di qualcosa in apertura articolo, passiamo immediatamente a togliere il velo dal resoconto finale. A seguire l'attesissima classifica con i segni migliori e peggiori stilata in base alle effemeridi del momento:

★★★★★: Sagittario, Pesci (Venere nel segno);

★★★★: Bilancia, Scorpione, Capricorno;

★★★: Acquario;

★★: Nessuno.

Oroscopo lunedì 13 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★.

Si prevede una discreta partenza della settimana, in special modo se nativi di prima e seconda decade. La Luna in Vergine, alleata del segno, enfatizzerà anche una certa vostra accurata introspezione. In alcuni momenti del periodo vi sentirete beatamente concilianti, rilassati verso tutto e tutti. In amore, la giornata si presenterà buona sin dal mattino, pertanto vivetela spensieratamente, ovviamente con la persona giusta al vostro fianco. Anche se qualche incomprensione sarà inevitabile, diciamo che riuscirete ad affrontare tutto con molta serenità godendovi la vita senza crearvi ulteriori problemi (inesistenti). Single, la determinazione non vi manca ma per quanto impegno ci possiate mettere sembrerà che la ricerca di un'anima gemella debba sempre concludersi con un nulla di fatto: che dire, ritentar non nuoce!

Le previsioni del giorno, nel lavoro, le vostre proposte saranno prese in considerazione seriamente. Perciò puntate tutto sulla vostra buona determinazione e fate valere progetti e idee.

Scorpione: ★★★★. Si preannuncia un lunedì quasi stabile ma decisamente immobile ed a tratti senza picchi di alcun genere, siano essi positivi o negativi. Diciamo pure che la maggior parte di voi Toro andrete incontro alla classica giornata smorta, fotocopia di mille altre già vissute. Dunque, una giornata quella prossima in calendario pregna di preparativi sia personali che non. Forse sentirete dentro la voglia di fare grandi cose e soprattutto quelle che pensate siano le più proficue per il vostro buon umore.

In amore, potrete contare sull'appoggio e l'incoraggiamento del partner. Rimandate alcuni impegni odierni e privilegiate il relax e lo svago, trascorrendo più tempo con lui in totale armonia. Single, se siete innamorati potrete aggiungere sfumature molto interessanti alla vostra intesa: la buona sorte sarà abbastanza a vostro favore, ma non tirate troppo la corda, ok? Un po' di attenzione in più non guasterà di certo. Nel lavoro, gli astri suggeriscono che sarà proprio quest'ultimo (il lavoro) il grande protagonista di questa giornata. Ottime occasioni per chi è in cerca di una prima occupazione: potrebbero esserci delle buone chance, assolutamente da non perdere.

Sagittario: ★★★★★. Giornata di inizio settimana valutata con le ottime cinque stelle indicanti i periodi 'top'. Le previsioni di lunedì pertanto vedono in rialzo il periodo per molti Sagittario: la carica energetica unita alla voglia di fare sarà molto buona e, comunque, tale da permettervi di affrontare con disinvoltura sia i nuovi progetti che i piccoli problemi che si presenteranno nel periodo. In amore, quindi si prospetta possa risultare favorevole a molti nativi: meglio in coppia dove farete faville. In molti casi i vostri riflessi, specialmente quelli mentali, saranno più rapidi e scattanti.

Secondo le nostre analisi astrologiche sul periodo, si farà più acuta la capacità di dialogare e porvi in relazione con il partner, senza passare per le solite discussioni inutili. Single, le opportunità di conoscere qualcuno di interessante non vi mancheranno, starà a voi saperle o volerle cogliere. Fondamentalmente, diciamo che state bene anche da soli, decidete dunque cosa volete fare della vostra vita. Nel lavoro infine, illuminato da una felice intuizione un progetto accantonato si potrebbe ripresentare a voi in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Che dite, approfitterete per riprovarci?

Astrologia del giorno 13 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★. Si preannuncia un lunedì a quattro stelle anche per voi Capricorno. Seppur positivo e alla portata, diciamo che dovete essere sufficientemente sicuri delle cose che andrete a fare. In alcuni momenti del giorno sentirete la necessità di dedicarvi completamente alla casa e alla famiglia: una decisione che prenderete potrebbe dimostrarsi più importante di quello che pensavate a priori. Le predizioni di lunedì in amore, buone notizie per chi sta vivendo una storia seria. In vista ci sono programmi importanti per il futuro.

Per molti si parlerà anche di fiori d’arancio, mentre altri sceglieranno di andare a convivere o semplicemente di trascorrere il momento serenamente con la persona amata, in attesa di decidere la strada migliore per il futuro. Single, voialtri dovreste tenere un po' più sotto controllo l'istinto e la gelosia: sappiamo il riferimento per cosa, vero? In questo caso le stelle annunciano un leggero miglioramento: speriamo! Nel lavoro, trascorrerete tutta la giornata a pensare se sia giusto o meno intraprendere una certa attività, senza riflettere tuttavia che, con il passare del tempo, perderete l’occasione di vedere realizzato un vostro progetto.

Acquario: ★★★. Periodo preventivato sottotono dalle stelle? Diciamo di sì, anche se in più di qualche momento potrebbero esserci dei fuori onda abbastanza spiacevoli. Se doveste accusare cali sensibili di energia oppure non aveste voglia di uscire, riposatevi pure, tanto prima o poi passa. In qualche caso non sarà affatto un buon momento per fare piani o mettere in ballo nuovi progetti, pertanto meglio rimandare il tutto a tempi migliori. Il settore legato ai sentimenti invita alla calma: la vita di coppia potrebbe risentire di una fase critica, pertanto evitate di portare a galla vecchi problemi.

Le stelle del periodo consigliano quindi in amore di stare alla larga dalle discussioni: non mettetevi in mente di averla vinta a tutti i costi su. Single, a voi invece il periodo vi condizionerà negativamente: poche amicizie e forse poco desiderio di avere anche semplici avventure. Stare all'aria aperta e fare un po' di movimento, farà bene alla salute fisica e mentale. Nel lavoro, quasi tutto evolverà secondo la normalità più assoluta. In altre parole, le stelle vi metteranno in grado di non sbagliare troppo, aiutandovi a risolvere le faccende complicate. Mettere in cantiere dei progetti vorrebbe dire destinarli al successo nel futuro.

Pesci: ★★★★★. In arrivo un giorno fantastico, l'ideale partenza di un bel lunedì d'inizio settimana. In particolare, grazie anche ad una bella presenza di Venere nel segno, amica del vostro cuore, inizierete alla grande già dal primo mattino: in molti casi, quasi tutto il periodo sarà all’insegna della comunicatività e della buona intesa interpersonale. Ottimi i rapporti con gli amici di sempre con in evidenza anche qualche nuova conoscenza a generare allegria. Secondo l'oroscopo del giorno 13 gennaio, riguardo l'amore, gli astri saranno particolarmente affabili nei riguardi del vostro segno. In coppia soprattutto, lasciarsi andare alle emozioni sia lunedì come anche martedì sarà davvero alla vostra portata: tutto sarà più semplice grazie anche a un partner generoso e attento ai vostri bisogni; senz'altro non smetterà un secondo di coccolarvi.

Se single invece, un benessere generale vi farà sentire appagati e sereni come raramente accade: prendete la palla al balzo e stupite la persona che avete a cuore con qualcosa di mai fatto. Nel lavoro, per chiudere, nella giornata indicata darete il massimo, sarete simpatici ed effervescenti. L'influsso positivo delle stelle vi renderà persone positive, agevolandovi nelle relazioni sociali.