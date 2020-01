L'Oroscopo del 18 gennaio informa sull'andamento sentimentale di coloro che stanno vivendo un rapporto di coppia. Sono stati considerati tutti i 12 segni dello zodiaco. L'Ariete mostrerà atteggiamenti diversi, il Toro potrebbe non sentirsi a suo agio.

Dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete la possibilità di dimostrare al partner di essere sostanzialmente cambiati. Alcuni vostri atteggiamenti fanno ben sperare, la vostra dolce metà sta seguendo con attenzione i miglioramenti effettuati.

Toro: la vostra vita di coppia potrebbe subire qualche rallentamento importante.

Non trovate più la sintonia necessaria per rendere avvincente la vostra relazione. Sappiate monitorare alcune situazioni e non fatevi spaventare dalle novità.

Gemelli: potreste avere la voglia di sorprendere la persona amata. Pensate seriamente agli strumenti da usare e agli obiettivi da perseguire, non tutte le sorprese sono sempre gradite.

Cancro: la vostra dolce metà sta dimostrando qualche lacuna sentimentale di troppo, lamentate attenzioni e coccole, fatelo presente senza esitare. A volte si può risolvere parlando, non serve 'portare il muso'.

Leone: alcune incomprensioni risultano essere solo 'acqua passata', concentratevi sui vostri sentimenti e non prestate ascolto a quelle piccole discussioni che avvengono in tutte le coppie. Siate intelligenti e andate avanti.

Vergine: non sempre le vostre idee sono vincenti e risolvono le situazioni, sappiate essere umili e confrontatevi maggiormente. Il partner non aspetta altro che essere coinvolto in alcune vostre decisioni.

Bilancia: la vostra dolce metà apprezzerà il vostro carattere diretto e deciso. Cercate di non essere troppo pretenziosi nei confronti della persona che vi è accanto, ognuno ha le sue potenzialità e le sue debolezze.

Scorpione: alcune coppie potrebbero essere colte da momenti di crisi, altre potrebbero consolidare la loro relazione. Dipende sostanzialmente dal vostro modo di agire e dalla vostra volontà.

Sagittario: il vostro partner vorrebbe maggiori attenzioni, voi avete la necessità di essere maggiormente ascoltati, dialogate e tutto si risolverà per il meglio. Potreste ottenere entrambi quello a cui effettivamente aspirate.

Capricorno: giornata impeccabile, la vostra dolce metà vi preparerà una cenetta indimenticabile. Sta a voi aggiungere qualche elemento di romanticismo e rendere quei momenti indelebili.

Acquario: avrete la possibilità di capire alcune situazioni legate al vostro partner, ora sta a voi accettarle oppure rendere impossibile la convivenza. Cercate di ragionare in maniera oggettiva.

Pesci: il vostro momento magico sta continuando, sarete ben disposti nei confronti del partner, che a sua volta apprezzerà molto. Non fatevi domande e vivete il momento.