L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 gennaio 2020 è di nuovo sulla cresta dell'onda, pronto a mettere in evidenza in probabile andamento riservato dalle stelle alla terza settimana di questo mese. In primo piano come da copione, l'Astrologia del periodo espressa dalle pagelle con i relativi voti segno per segno, le predizioni astrali e le stelline riservate ai prossimi sette giorni in calendario. Ansiosi di scoprire come potrebbe evolvere il periodo relativamente ai primi sei segni zodiacali?

Mettiamo immediatamente in evidenza i più fortunati nel lasso temporale sotto analisi: gli astri sono pronti a scommettere sulla bontà del periodo puntando tutto sul segno della Vergine (voto 8), splendidamente supportati da una performante Luna nel segno. In discreta forma anche gli amici del Toro (voto 7), un pelino più sopra rispetto a coloro nativi in Gemelli (voto 6), Cancro (voto 6) e Leone (voto 6). Parlando intanto dei segni a bassa valutazione, le previsioni da lunedì 13 a domenica 19 gennaio annunciano un periodo abbastanza difficile da "digerire" per tutti quelli nati sotto al segno dell'Ariete (voto 5), sottoposti a turbolenze astrali provenienti da pianeti poco amichevoli.

Vediamo di fare chiarezza, analizzando uno ad uno i simboli compresi nella prima sestina, ovviamente subito dopo aver dato spazio ai prossimi passaggi lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di valutare insieme a voi le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, ci preme mettere in evidenza quali saranno i futuri cambi di settore messi in conto dalla Luna. Il periodo in analisi consta in tutto tre tappe da spendere nei giri infrasettimanali. Il primo passaggio risulterà essere quello della Luna in Vergine, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 13 gennaio alle ore 14:07. La "musa dei poeti" il mercoledì seguente, ovviamente il giorno 15 gennaio, alle ore 15:44 formerà la bella figura planetaria rilevata in astrologia col nome di Luna in Bilancia. In seguito, l'Astro d'Argento andrà a congiungersi con un nuovo segno formando la Luna in Scorpione, precisamente alle ore 18:21 di venerdì.

La settimana arriverà a fine con il passaggio della Luna in Sagittario previsto per domenica 19 gennaio. Bene, dopo aver scoperto i transiti della Luna, ci preme dare in anteprima due buone notizie: lunedì 13 gennaio avremo Venere in Pesci mentre giovedì 16 gennaio osserveremo Mercurio in Acquario.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 5. Si preannuncia a voi Ariete una settimana valutata pessima sottolineata da un periodo abbastanza altalenante. Come regolarsi, allora? Nulla di impossibile, basterà seguire con costanza i consigli delle stelle e prendere nota delle giornate migliori. Ovviamente, un occhio di riguardo per le giornate segnate con la spunta negativa (tre e due stelle): il riferimento maggiore interessa lunedì 13 gennaio, preventivato come giornata nera. Ottima invece la giornata del 17 gennaio, valutata a cinque stelle.

A seguire, la classificazione dei prossimi sette giorni in calendario:

★★★★★ venerdì 17 gennaio;

★★★★ mercoledì 15, giovedì 16 e sabato 18;

★★★ martedì 14 e domenica 19;

★★ lunedì 13 gennaio 2020.

Toro: voto 7. Le giornate in arrivo prossimamente osserveranno un corso ad andamento lento, in primis quelle di mercoledì e venerdì, rispettivamente catalogate come "sottotono" e da "ko". Le restanti saranno mediamente buone: sfruttabili al meglio soprattutto quelle del 13 e 19 gennaio, da cinque stelle e la top del giorno di sabato 18 gennaio. A seguire, le stelline giornaliere legate a stretto filo con i sette giorni sotto analisi:

Top del giorno sabato 18 gennaio;

sabato 18 gennaio; ★★★★★ lunedì 13 e domenica 19;

★★★★ martedì 14 e venerdì 17;

★★★ mercoledì 15 gennaio;

★★ giovedì 16 gennaio 2020.

Gemelli: voto 6.

Settimana messa in preventivo come decisamente in linea con la sufficienza. Infatti, questo periodo vedrà solo due giornate positive, lunedì e martedì, le restanti saranno da navigare a vista. Attenzione specialmente a quelle di giovedì (sottotono) e venerdì 17 (ko). Abbastanza mediocri i giorni rimasti. Allora, Pronti a scoprire le stelline giornaliere? Il resoconto astrale a seguire:

★★★★★ lunedì 13 e martedì 14;

★★★★ mercoledì 15, sabato 18 e domenica 19;

★★★ giovedì 16 gennaio;

★★ venerdì 17 gennaio 2020.

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana valuta in modo sufficiente di media il periodo, in questo caso ritenuto da "sei" in queste previsioni astrali.

Volendo sfruttare il periodo magari per mettere in pratica qualcosa di importante o impegnativo, consigliamo di programmare per questo le giornate di giovedì e sabato (cinque stelle). Poco affidamento invece per l'avvio settimanale: lunedì e martedì si consiglia di stare fermi! Il dettaglio nel prospetto seguente:

★★★★★ giovedì 16 e sabato 18;

★★★★ mercoledì 15, venerdì 17 e domenica 19;

★★★ lunedì 13 gennaio;

★★ martedì 14 gennaio 2020.

Leone: voto 6. Le giornate messe in preventivo per voi Leone in questo contesto si preannunciano abbastanza gestibili, a patto di saper individuare ed evitare i periodi poco positivi.

Per questo non c'è problema, basterà seguire la valutazione espressa sulla giornata di riferimento ed il gioco è fatto. In questo caso a dover essere presi abbastanza seriamente saranno sia venerdì (sottotono) che la domenica a seguire (ko). Vediamo le stelle giorno per giorno:

★★★★★ mercoledì 15 e sabato 18;

★★★★ lunedì 13, martedì 14 e giovedì 16;

★★★ venerdì 17 gennaio;

★★ domenica 19 gennaio 2020.

Vergine: voto 8. L'oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio, annuncia un periodo splendido per l'amore grazie alla Luna nel segno. Le giornate sotto controllo saranno in gran parte positive, in primis quelle interessanti la parte iniziale e centrale del frangente, senza intoppi, seppur con un occhio di riguardo da riservare alla parte finale: sabato e domenica sconsigliato "fare" o eventualmente disfare".

A seguire i dettagli segno per segno:

Top del giorno lunedì 13 gennaio - Luna nel segno;

lunedì 13 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16;

★★★★ venerdì 17 gennaio;

★★★ domenica 19 gennaio;

★★ sabato 18 gennaio 2020.

