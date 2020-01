L'Oroscopo della settimana dal 13 al 19 gennaio 2020 è pronto a mettere in chiaro l'andamento del periodo in relazione ai segni rappresentanti la seconda sestina zodiacale. Ad essere messa sotto analisi dall'Astrologia, la terza settimana dell'attuale mese: ansiosi di scoprire il voto attribuito al vostro segno? Certo che si, pertanto vi diciamo subito che ad avere massimo appoggio dalle stelle saranno certamente tutti coloro nativi della Bilancia (voto 10), favoriti mercoledì dall'arrivo di una prosperosa Luna nel segno.

Ottime le giornate da lunedì a domenica anche per il Sagittario (voto 9) come anche per coloro dei Pesci (voto 8) rispettivamente interessati dall'ingresso della Luna e di Venere nei propri comparti. Un gradino sotto ai primi, Scorpione (voto 7) e Acquario (voto 7), entrambi valutati in periodo abbastanza normale. Infine da segnalare in base a quanto messo in chiaro nelle previsioni zodiacali da lunedì 13 a domenica 19 gennaio, una settimana poco positiva per coloro appartenenti al Capricorno (voto 6).

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 10. Settimana stupenda per voi della Bilancia, sicuramente vincente su tutta la linea. Infatti, questo frangente si prevede fortunato soprattutto in campo sentimentale: mercoledì la Luna nel segno regalerà senz'altro qualche bella notizia oppure favorirà quelle situazioni che necessitano di un pizzico d'aiuto da parte degli astri. Ottime altresì le tre giornate da cinque stelline relative a giovedì, venerdì e domenica. Godetevi le vostre stelline giornaliere:.

Top del giorno mercoledì 15 gennaio ( Luna in Bilancia );

mercoledì 15 gennaio ( ); ★★★★★ giovedì 16, venerdì 17, domenica 19;

★★★★ lunedì 13, martedì 14, sabato 18 gennaio.

Scorpione: voto 7. In arrivo una settimana valutata "normale", evidenziata da periodi altalenanti. Prendete spunto dai nostri prossimi oroscopo per cercare di alleviare i giorni valutati sotto la media.

Nel frattempo puntate il grosso delle speranze su venerdì 17 gennaio (luna nel segno), poi anche giovedì, mercoledì e domenica da cinque stelle. Pronti a scoprire il resto della scaletta? A voi le stelline giorno per giorno:

Top del giorno venerdì 17 gennaio ( Luna in Scorpione );

venerdì 17 gennaio ( ); ★★★★★ sabato 18, domenica 19;

★★★★ lunedì 13, giovedì 16;

★★★ martedì 14 gennaio;

★★ mercoledì 15 gennaio 2020.

Sagittario: voto 9. Periodo valutato molto bene a molti di voi nativi, logicamente togliendo la sola giornata di mercoledì 15 gennaio (sottotono). In questo caso consiglia di iniziare a fare qualcosa in grado di rendervi appagati e felici. Vediamo di chiarire quali saranno le altre giornate su cui investire e quali quelle da cui tenersi alla larga:

Top del giorno domenica 19 gennaio ( Luna in Sagittario );

domenica 19 gennaio ( ); ★★★★★ lunedì 13, venerdì 17, sabato 18;

★★★★ martedì 14, giovedì 16;

★★★ mercoledì 15 gennaio.

Capricorno: voto 6.

Le giornate sotto osservazione in questo momento annunciano un giovedì (sottotono) e un venerdì (ko) decisamente poco gradevoli in quanto a positività. Andrà decisamente meglio lunedì, sabato e domenica, tutte considerate da quattro stelle. Tenetevi pronti per fare ciò che riterrete più opportuno proprio nelle giornate a cinque stelle relative a martedì e mercoledì, entrambe valorizzate da cinque stelline portafortuna. I dettagli a seguire:

★★★★★ martedì 14, mercoledì 15;

★★★★ lunedì 13, sabato 18, domenica 19;

★★★ giovedì 16 gennaio;

★★ venerdì 17 gennaio 2020.

Acquario: voto 7. La prossima settimana si prevede abbastanza stabile per voi dell'Acquario, soprattutto grazie all'ingresso nel settore di Mercurio, nel segno da giovedì 16 gennaio.

Dopo una partenza davvero poco performante, in seguito il tutto andrà a scemare. Andiamo pure a svelare la configurazione delle stelline giorno per giorno:

Top del giorno giovedì 16 gennaio ( Mercurio in Acquario );

giovedì 16 gennaio ( ); ★★★★★ venerdì 17, domenica 19;

★★★★ mercoledì 15, sabato 18;

★★★ lunedì 13 gennaio;

★★ martedì 14 gennaio 2020.

Pesci: voto 8. La prossima settimana si preannuncia davvero ottima per voi dei Pesci: non ci credete? Eppure, secondo quanto riscontrato dalle effemeridi interessanti il vostro segno, i sette giorni a venire potrebbero regalare qualcosa di gradevole sia in amore, grazie a Venere nel segno, che nel lavoro.

Vediamo come sono state distribuite le stelline giorno per giorno andando direttamente al resoconto finale:

Top del giorno martedì 14 gennaio ( Venere in Pesci );

martedì 14 gennaio ( ); ★★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 e giovedì 16;

★★★★ venerdì 17 gennaio;

★★★ sabato 18 gennaio;

★★ domenica 19 gennaio 2020.

Classifica stelline settimanale segno per segno

Nuovo incontro con l'Astrologia, in questo caso espressa dalla attesissima classifica stelline della settimana riguardante il periodo da lunedì 13 a domenica 19 gennaio. Come sempre la scaletta con i voti settimanali è valida per l'intero universo zodiacale ed è basata su valutazioni da "10" a scendere fino a "5".

In vetta alla classifica come già anticipato risulta Bilancia, seguita dal Sagittario fino ad arrivare all'Ariete, ultima ruota del carro. A voi il compito di metabolizzare e far vostro il responso posto a seguire:

1° Bilancia , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Sagittario, voto 9;

3° Vergine e Pesci, voto 8;

4° Toro, Scorpione e Acquario, voto 7;

5° Gemelli, Cancro, Leone e Capricorno voto 6;

6° Ariete, voto 5.

Il quadro astrologico espresso dall'oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio 2020, dunque messo in preventivo alla terza settimana dell'attuale mese termina qui. Come sempre vi ricordiamo l'appuntamento con le prossime previsioni, nonché la classifica stelline e le pagelle impostate sul periodo compreso tra il 20 e il 26 di gennaio.