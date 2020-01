Le previsioni astrali della settimana dal 3 al 9 febbraio 2020 promettono faville negli affari e nel lavoro allo Scorpione: soldi in arrivo per questo splendido segno di Acqua? Le stelle indicano proprio questo. L'amore poi, visto il periodo sorride alla Vergine. Invece per l'Ariete potrebbero esserci delle situazioni lavorative abbastanza delicate da correggere. Astrologicamente parlando, la prima settimana piena di febbraio vede la presenza di Mercurio in Pesci (lunedì) e Venere in Ariete con la Luna in Leone (venerdì).

L'ingesso della Luna in Gemelli (lunedì) sarà seguita dalla Luna in Cancro (mercoledì). Il Sole resta fermo ancora per poco nel settore dell'Acquario con Mercurio e Nettuno sempre in Pesci.

Invece, volendo anticipare qualcosa in merito alle pagelle di questa settimana, ad avere il miglior punteggio è lo Scorpione valutato con 'dieci', seguito a brevissima distanza dalla Vergine con votazione 'nove'. Molto favorevole il frangente anche per coloro dell'Ariete, del Leone e dell'Acquario, tutti valutati con 'otto' in pagella.

Discreto il periodo invece per coloro della Bilancia e del Sagittario, viti dalle stelle con il voto 'sette'. Ad avere una votazione sufficiente invece Toro, Gemelli, Cancro, Capricorno e Pesci considerati in settimana da 'sei': questi ultimi quindi chiudono il cerchio.

A questo punto iniziamo ad analizzare nei minimi dettagli le previsioni astrali da lunedì 3 a domenica 9 febbraio, valutando i sette giorni prossimi mettendoli in relazione con i segni dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete: voto 8. Buona la nuova settimana in arrivo. Ma non è escluso che tanti di voi Ariete dobbiate dedicarvi a una questione lavorativa delicata: anzi, potrebbe esserci qualcosa di molto interessante nell’aria gìà da lunedì. In ogni caso, non fatevi prendere dalla fretta e nemmeno da un eccessivo entusiasmo. Le previsioni astrali invitano a trovare lo spazio da dedicare alla vita privata, ultimamente un pochino trascurata: l'amore vi chiede una maggior presenza.

Il reparto salutare sembra in netta ripresa.

Toro: voto 6. Saturno e Venere saranno la vostra 'croce' per questa prima settimana piena di febbraio. E comincia a farsi sentire anche un po' di ansia per chi di voi è in coppia, non è così? Di conseguenza, concentratevi sui vostri obiettivi primari e non lasciatevi distrarre da cose e persone che potrebbero causare preoccupazioni inutili. Andate semplicemente oltre. Pensate a ciò che state costruendo e, al massimo, sfogatevi un po’ con chi vi vuole veramente bene. La salute arranca.

Gemelli: voto 6. Questa settimana, in base alle previsioni astrali correnti, vi assalirà una sorta di nostalgia per ciò che è stato e che non ora non è più.

Evitate con tutte le vostre forze di guardare indietro troppo a lungo, ormai il dado è tratto e voi non potete farci più nulla. Cercate invece una distrazione di qualsiasi tipo e chiudete la porta della tristezza. Nel lavoro buone nuove tra giovedì e venerdì. Un po' meno la salute: effetti di stagione.

Cancro: voto 6. Continua la vostra settimana difficile, anche se non negativa. Non perdete la fiducia, anche se a un certo punto gli ostacoli vi sembreranno insormontabili: è un arrivo un assist dal destino e, se saprete giocarvelo, vi prenderete belle soddisfazioni. Venerdì cercate di tenere testa a una persona che si mostra particolarmente ostinata.

I sentimenti in ripresa tra giovedì e domenica con una simpatica sorpresina mercoledì mattina. Uno sport leggero potrebbe rinforzare le difese immunitarie.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone: voto 8. Il vostro umore è molto buono nel periodo: compaiono novità all’orizzonte che alimentano grandi speranze in amore. Ricordatevi, però, di mantenere i piedi per terra come soltanto voi sapete fare. In serata è obbligatorio un po’ di relax insieme a chi sapete voi. Riflettete bene prima di prendere una decisione o fare un passo importante nel lavoro: correte il rischio di commettere un errore di valutazione.

Ascoltate i consigli di una persona fidata e scansate eventuali attacchi di presunzione.

Vergine: voto 9. Le stelle sono dalla vostra parte e vi danno tanta grinta ed energia positiva in amore. Rispetto ai giorni scorsi avete le idee più chiare e siete in grado di fare le scelte più giuste. Però dovete tenere alta l’attenzione in campo lavorativo e saper sfruttare l’attimo; abbandonatevi soltanto fra le mura domestiche, in compagnia della dolce metà. In generale comunque, le previsioni astrali rilasciate dall'oroscopo settimanale prevedono sette giornate positive. Salute in splendida forma.

Bilancia: voto 7.

Vi aspetta una settimana molto piacevole, sono favoriti i brevi viaggi in compagnia e avrete intorno le persone giuste. Svuotate la mente da inutili sensazioni, scaricate lo stress, concentratevi soltanto sulle cose che vi fanno stare bene. Da martedì, poi, si vedrà cosa fare. Anche dal punto di vista del lavoro sarà un buon periodo: se non potrete realizzare tutti i progetti per questi giorni, non prendertela, anche perché in compenso potrete godere di atmosfere accoglienti e positive. I sacrifici di adesso saranno ripagati nel giro di poco tempo, non temete! Il fisico nella norma.

Scorpione: voto 10.

In primo piano questa settimana l'amore e il lavoro: cuore e denaro, un binomio perfetto per la felicità di chiunque! Se avete da poco iniziato una relazione, approfittatene per scoprire i punti in comune e misurare il feeling reciproco; se vivete già una storia, organizzate qualcosa con il vostro partner e non pensate ai problemi quotidiani. Periodo splendido per le vostre casse: probabilmente mercoledì e giovedì arriveranno forse 'una barca di soldi'! Una vincita al lotto o un'eredità? Chi lo sa.

Previsioni astrologiche da Sagittario a Pesci

Sagittario: voto 7. Se state coltivando il desiderio di ottenere riconoscimenti professionali, le previsioni astrali indicano una sola strada: proporre.

Proporre idee, progetti, esperimenti. E mostrare grande sicurezza. Fate così, e vedrete che il vostro orizzonte cambierà sfumatura. Avete addosso una bella carica e tanta voglia di concretizzare alcuni progetti che coltivate ormai da diverso tempo. Aspettate qualche altro giorno, perfezionate le vostre idee e poi scendi in campo: il cielo è dalla vostra parte e i risultati supereranno le vostre stesse aspettative. Dedicate più tempo alla sfera privata.

Capricorno: voto 6. Se la scorsa settimana è stata un po’ dura, rallegratevi: i prossimi sette giorni arriveranno soddisfazioni e successi su tutti i fronti.

Approfittatene, soprattutto nel caso in cui voi abbiate voglia di mettere in atto un grande cambiamento. Dal fronte sentimentale piovono sensazioni molto intense. L’amore è protagonista in questo periodo: chi non l’ha ancora trovato ne sentirà il profumo nell’aria, chi vive una storia riceverà piacevoli ondate di calore. Non avete molta voglia di lavorare, con la testa già immersa al prossimo weekend. Fate l’indispensabile, almeno!

Acquario: voto 8. Questa in arrivo sarà una settimana molto fruttuosa: riuscirete a fare tutto nel migliore dei modi e togliervi un bel po’ di pensieri negativi. Fate più attenzione, però, alle questioni economiche: negli ultimi giorni avete speso troppo senza nemmeno rendervene conto.

Vorresti fare tante cose riguardanti il vostro universo privato ma non riuscite a trovare il tempo a causa degli impegni quotidiani. Beh, trovatelo! Costi quel che costi, le previsioni astrali invitano a mandare al diavolo qualcosa o qualcuno, rimandare incombenze o alzare la testa. Vedrete che vi sentirete meglio sotto tutti i punti di vista.

Pesci: voto 6. Inizierete benissimo questa settimana, con mille idee in testa e tanta voglia di metterle in pratica. Non vi spaventerà nulla, neanche la concreta possibilità di dover cambiare rotta all’improvviso. Sfruttate al massimo questi giorni ma non mettete in secondo piano gli affari di cuore.

Se davvero ce l’avete messa tutta, negli ultimi mesi, da questa settimana comincerete a vedere i primi, sospirati frutti. Tenete sempre alta l’attenzione perché potrebbe entrare nella vostra orbita una persona in grado di aiutarvi o appoggiare i vostri progetti. L’amore, invece, come la salute lascia un po’ a desiderare.