L'Oroscopo settimanale dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020 è disponibile, pregno di novità e buone notizie riguardanti l'Astrologia applicata ai prossimi sette giorni. Target delle predizioni astrali è il periodo coincidente con l'ultima settimana del corrente mese e i primi due giorni di febbraio: cosa riserveranno le effemeridi ai sei segni rappresentanti la prima tranche dello zodiaco? Certamente, a gongolare non saranno proprio tutti in assoluto: le stelle sono mutevoli, non fisse, perciò a coloro che oggi leggeranno pronostici poco positivi diciamo di stare sereni, a breve certamente arriverà la possibilità di rifarsi.

Precisato quanto appena detto, passiamo pure a dare qualche doverosa anticipazione riguardante ovviamente i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A ben figurare nelle previsioni rilasciate dal presente oroscopo, il Toro (voto 9), meritatamente in testa alla classifica parziale relativa ai primi sei segni. A seguire troviamo Ariete (voto 7) e Vergine (voto 7), coppia alla pari valutata in periodo abbastanza positivo. Nella sestina sotto esame troviamo ancora due simboli astrali in frangente sufficientemente positivo: Gemelli (voto 6) e Cancro (voto 6).

Ad andare invece controcorrente, tanto per introdurre la parte relativa ai segni in momentanea difficoltà, le previsioni dell'oroscopo da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio vedono in momentanea difficoltà gli amici del Leone (voto 5), sottoposti nel periodo a stizzose turbolenze astrali non troppo facili da arginare.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare come sempre a decantare il contenuto relativo alle previsioni dell'oroscopo settimanale dal 27 gennaio a domenica 2 febbraio, ci preme dare qualche piccolo anticipo su dove andrà a dimorare prossimamente l'Astro d'Argento.

Diciamo subito che i giorni sotto osservazione in questo contesto, in totale conta in tutto tre tappe, ovviamente programmate per la settimana in oggetto.

A iniziare nel periodo sarà l'arrivo della Luna in Pesci, presente nel generoso segno di Acqua già da questo lunedì 27 gennaio, alle ore 00:43 della notte. La 'musa dei poeti' osserverà un fermo mercoledì 29 gennaio alle ore 12:50, dove formerà la splendida figura astrale relativa alla Luna in Ariete.

La settimana chiuderà il giro con la presenza della Luna in Toro prevista per sabato 1 febbraio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 7. Valutato inizialmente con l'impegnativo 'ko', il resto del periodo evolverà in modo positivo, specialmente nella parte centrale e finale. A voi Ariete, e siamo pronti a scommetterci, si prepara un meraviglioso periodo da vivere mercoledì e poi giovedì: la Luna nel segno darà nuovi spunti da impiegare in amore. Intanto iniziate pure a programmare qualcosa, ovviamente mettendo in lista progetti prioritari posizionandoli nei giorni valutati al 'top'.

Sfruttate pienamente la vostra classifica stelline interessante la settimana in oggetto:

Top del giorno mercoledì 29 gennaio - Luna nel segno;

mercoledì 29 gennaio - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 30 gennaio e sabato 1 febbraio;

★★★★ martedì 28 gennaio e domenica 2 febbraio;

★★★ venerdì 31 gennaio;

★★ lunedì 27 gennaio.

Toro: voto 9. Secondo gli astri del periodo, la vostra settimana si annuncia davvero superlativa in molte situazioni. Le giornate migliori saranno quelle valutate ovviamente al top o da cinque stelle, anche se i periodi sintetizzati con le quattro stelline relative alla normalità non è che possano dispiacere. Tanto per dare una buona notizia, sabato 1 febbraio arriverà la Luna nel segno: datevi da fare se avete situazioni in bilico o progetti da investire in amore, ok?

Scopriamo il resto delle stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 1 febbraio - Luna nel segno;

sabato 1 febbraio - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 28, venerdì 31 gennaio e domenica 2 febbraio;

★★★★ lunedì 27 e mercoledì 29 gennaio;

★★★ giovedì 30 gennaio.

Gemelli: voto 6. La settimana ventura, quella appunto interessante il periodo dal 27 di questo mese fino al 2 febbraio, sarà in effetti poco positiva. L'Astrologia del periodo invita alla calma e soprattutto ad una opportuna concentrazione: noi vi indichiamo quali potrebbero essere le giornate da sfruttare e quelle da 'dimenticare', poi però al resto dovete pensarci voi...

Allora, ansiosi di sapere quali sono i giorni 'ok' quelli 'non ok'? Certo che si, pertanto basterà scorrere le stelline attribuite ai singoli giorni e prendere nota:

★★★★★ mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio;

★★★★ venerdì 31 gennaio, sabato 1 e domenica 2 febbraio;

★★★ lunedì 27 gennaio;

★★ martedì 28 gennaio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana ha valutato appena sulla semplice sufficienza, le giornate in arrivo avranno il picco massimo di negatività a metà periodo. Dunque, in arrivo un sabato e una domenica da tenere sotto stretto controllo: weekend a rischio?

Dipende; se non userete le precauzioni necessarie, magari risultando eccessivamente superficiali, diciamo di si. Intanto fate conto su martedì e venerdì, le vostre giornate migliori (cinque stelle), poi regolatevi per le altre. A voi scoprire e valutare cosa promette la fine di gennaio e l'inizio di febbraio dall'oroscopo a voi del Cancro:

★★★★★ martedì 28 e venerdì 31 gennaio;

★★★★ lunedì 27, mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio;

★★★ sabato 1 febbraio;

★★ domenica 2 febbraio.

Leone: voto 5. La settimana prossima si annuncia decisamente poco affidabile per voi del Leone, sia dal punto di vista sentimentale che nelle attività da lavoro.

Indubbiamente, non mancherà qualche giornata ottima, come quella di lunedì 27 gennaio (cinque stelle) che andremo a scoprire tra pochi giorni attraverso il nostro oroscopo quotidiano. Non male intanto anche martedì, venerdì e sabato (quattro stelle). Bene, partiamo subito con il dare conferma a quanto detto in precedenza analizzando la situazione relativa alle stelline sui sette giorni in analisi:

★★★★★ lunedì 27 gennaio;

★★★★ martedì 28, venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio;

★★★ mercoledì 29 gennaio e domenica 2 febbraio;

★★ giovedì 30 gennaio.

Vergine: voto 7. Settimana giudicata nella media positività per voi della Vergine.

L'oroscopo dal 27 gennaio al 2 febbraio consiglia di mettere in relazione progetti o cose di una certa importanza con le giornate valutate con il massimo delle stelline. In questo caso ad essere state valutate ottime, martedì (top), mercoledì e domenica (cinque stelle). Volendo è possibile affidarsi - ovviamente in modo contenuto - ai giorni valutati a quattro stelle tipo lunedì e giovedì. In arrivo purtroppo un poco raccomandabile venerdì (sottotono) e un ancor peggiore sabato (ko): si raccomanda massima attenzione. A voi il resoconto condensato dall'oroscopo espresso nella scaletta a seguire:

Top del giorno martedì 28 gennaio;

martedì 28 gennaio; ★★★★★ mercoledì 29 gennaio e domenica 2 febbraio;

★★★★ lunedì 27 e giovedì 30 gennaio;

★★★ venerdì 31 gennaio;

★★ sabato 1 febbraio.

