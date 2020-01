L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 gennaio 2020 è già predisposto per dare soddisfazioni (o delusioni?) a tanti di voi lettori, grandissimi appassionati d'Astrologia. Quest'oggi a tenere con il fiato sospeso è certamente il responso delle stelle in merito ai prossimi sette giorni in calendario: ansiosi di scoprire come sarà la settimana prossima per il vostro segno? Bene, allora come di consueto iniziamo a dare spago ai migliori andandoli ad identificare direttamente nella sestina interessata, come sappiamo composta da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

I sette giorni a venire porteranno fortuna, nonché tanta serenità in ambito sentimentale, a coloro nativi in Ariete (voto 8) e Leone (voto 8). A seguire a breve distanza i primi in classifica saranno questa volta Gemelli (voto 7) e Cancro (voto 7), giudicati abbastanza positivamente nel frangente. Dunque, viste le belle premesse, passiamo subito alle classifiche e relativo oroscopo da lunedì 20 a domenica 26 gennaio.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare a dare conto sull'oroscopo settimanale segno per segno, ci piace dare una breve quanto esaustiva infarinatura sugli imminenti trasferimenti infrasettimanali messi in agenda dall'Astro terrestre.

Diciamo subito che il periodo in analisi osserverà in totale solo due tappe per questa settimana. A cominciare il girotondo settimanale sarà la Luna in Capricorno, presente nel segno di Terra già da questo martedì 22 gennaio alle ore 06:00. La settimana chiuderà il cerchio con il transito della Luna in Acquario prevista per venerdì 24 gennaio. Bene, dopo aver scoperto i transiti lunari e prima di passare ad elencare i voti e le stelline c'è da fare una segnalazione: l'ingresso del Sole in Acquario.

Oroscopo della settimana: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: voto 8. Più che prospero quasi tutto il periodo, soprattutto giovedì, messo in bella evidenza nell'oroscopo della settimana con al 'top del giorno'. Non si può dire la stessa cosa per le altre giornate: l'Astrologia consiglia di non sprecare inutili energie nei periodi indicati negativi, ovviamente da riversare sulle migliori. Vediamo quando poter sfruttare eventuali assi nella manica e quando, invece, starsene buoni buoni:

Top del giorno giovedì 23 gennaio;

giovedì 23 gennaio; ★★★★★ mercoledì 22, venerdì 24 e sabato 25;

★★★★ martedì 21 gennaio;

★★★ domenica 26 gennaio;

★★ lunedì 20 gennaio.

Toro: voto 6.

La settimana dal 20 al 26 gennaio si annuncia certamente sotto le attese per tanti di voi Toro. Tranquilli, il periodo è passeggero e presto riavrete la serenità e la positività che vi spetta di diritto. Il consiglio nel frattempo è quello di giocarsi le carte migliori durante la parte centrale e soprattutto finale del periodo, preventivato dall'oroscopo della settimana certamente come vincente. Le giornate da prendere con le molle?

Sicuramente quelle relativa al periodo 'nero'. Scopriamo il resto:

★★★★★ giovedì 23 e domenica 26;

★★★★ mercoledì 22, venerdì 24 e sabato 25;

★★★ martedì 21 gennaio;

★★ lunedì 20 gennaio.

Gemelli: voto 7. La prossima settimana si intravvede abbastanza stabile per voi dei gemelli. A parte il giovedì e il sabato, dunque metà e fine periodo poco favorevoli, il resto delle giornate saranno positive. Massime prestazioni martedì 21 gennaio, favorito dagli astri del periodo e perciò valutato al 'top del giorno'.

Vediamo la situazione restante analizzando insieme la qualità attribuita dalle stelline ai prossimi sette giorni:

Top del giorno martedì 21 gennaio;

martedì 21 gennaio; ★★★★★ lunedì 20 e mercoledì 22;

★★★★ venerdì 24 e domenica 26;

★★★ giovedì 23 gennaio;

★★ sabato 25 gennaio.

Oroscopo, le stelle settimanali per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: voto 7. L'oroscopo dell'ultima settimana di gennaio non si annuncia troppo vincente per voi Cancro. Tuttavia potrete contare su tre splendide giornate: sabato 25 porterà la 'top del giorno', venerdì 24 3 domenica 25 avranno a corredo cinque splendide stelline fortunate. Non affatto male nemmeno lunedì e giovedì, entrambi cerchiati a quattro stelle.

Nulla da fare invece per martedì e mercoledì, entrambe poco positive. Il resoconto nel riepilogo seguente:

Top del giorno sabato 25 gennaio;

sabato 25 gennaio; ★★★★★ venerdì 24 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20 e giovedì 23;

★★★ mercoledì 22 gennaio;

★★ martedì 21 gennaio.

Leone: voto 8. Il'oroscopo prevede una settimana giudicata ottima, formata da giornate in prevalenza belle e performanti. Dunque, avrete solo l'imbarazzo della scelta: giorno per giorno, analizzate e seguite il calendario delle stelline, mettendo eventuale 'carne al fuoco' soprattutto domenica, la vostra giornata superfortunata. Nulla da eccepire comunque nemmeno per i giorni 20, 21 e 25 gennaio, trio considerato a cinque stelle.

Pronti ad andare al riepilogo generale per i prossimi sette giorni? A voi le stelline quotidiane:

Top del giorno domenica 26 gennaio;

domenica 26 gennaio; ★★★★★ lunedì 20, martedì 21 e sabato 25;

★★★★ mercoledì 22 gennaio;

★★★ venerdì 24 gennaio;

★★ giovedì 23 gennaio.

Vergine: voto 6. Si preannuncia un periodo semplice e tutto sommato positivo, ovviamente, escludendo le sole giornate di lunedì e domenica di weekend. Unica notizia buona, astrologicamente parlando, l'arrivo nel comparto dell'Acquario di una speciale Luna, ben felice di regalare anche a tanti di voi della Vergine ottime occasioni da investire in amore. Passiamo pure al responso dettato dalle stelline giornaliere di vostra competenza:

★★★★★ mercoledì 22 e giovedì 23;

★★★★ lunedì 20, martedì 21 e venerdì 24;

★★★ sabato 25 gennaio;

★★ domenica 26 gennaio.

