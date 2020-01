Nella classifica dell'Oroscopo della prossima settimana avremo in pole position il segno zodiacale dei Pesci seguito dall'Acquario e dal Capricorno. In buona posizione, troviamo anche il segno dei Gemelli e dell'Ariete, mentre andrà decisamente meno bene per i nativi Toro. Scopriamo in dettaglio qual è la classifica dei dodici segni zodiacali secondo l'oroscopo della prossima settimana, quella che va da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio.

Previsioni astrologiche settimanali: Scorpione nervoso, Bilancia in settima posizione

12° posto Leone: state attraversando un periodo difficile e questo provoca qualche squilibrio. Anche se qualche discordanza si può placare con un atteggiamento più diplomatico, non sarà facile ottenere dei risultati attinenti ai vostri desideri. Ambito professionale voto 2. Amore voto 2.

11° posto Toro: settimana che si aprirà in modo piuttosto pericolante, sia dal punto di vista sentimentale che in quello professionale.

I vostri progetti potrebbero prendere una piega diversa e c'è il rischio di mandare tutto a rotoli. Cercate di mantenere un carattere determinato e perseverante. Lavoro 2. Amore 3.

10° posto Scorpione: le reazioni troppo aggressive nei confronti del vostro partner non fanno bene alla coppia, il vostro lui o la vostra lei potrebbe risentirne in maniera significativa. Venerdì e sabato, fortunatamente sono previste giornate di recupero.

Ambito lavorativo 4. Rapporto di coppia 2.

Oroscopo settimanale dal 27 gennaio al 2 febbraio

9° posto Sagittario: siete in attesa di qualcosa di importante che potrebbe apportarvi qualche cambiamento radicale durante la prossima settimana. Non tralasciate i vostri progetti. Momenti più positivi sono previsti tra venerdì e sabato. Profilo professionale 3 . Sentimenti 4.

8° posto Cancro: l'inizio della settimana sarà alquanto difficile da affrontare.

Fortunatamente, però, a partire da giovedì, potreste avere qualche miglioramento sul fronte professionale. Ambito lavorativo 5. Amore 4.

7° posto Bilancia: le questioni sentimentali balzeranno in primo piano. Secondo l'oroscopo, anche per chi è in cerca di un'opportunità di lavoro ci saranno delle proposte da non sottovalutare. Profilo lavorativo 6. Rapporto di coppia 6.

6° posto Vergine: la prossima settimana avrà una buona partenza. Potrete ricevere una risposta o una chiamata che aspettavate già da un po' di tempo. Sarete positivi anche in amore. Ambito professionale 7. Passione 6.

Classifica oroscopo dal 27 gennaio al 2 febbraio, Pesci e Acquario in testa

5° posto Ariete: la prossima settimana avrete qualche momento di difficoltà. Le vostre certezze cominceranno a vacillare e questo vi manderà in confusione. In compenso i nativi dell'Ariete riceveranno una carica di energia che dovranno, però, distribuire in modo equo per tutta la settimana in modo tale da non arrivare scarichi al fine settimana. Lavoro 6. Amore 7.

4° posto Gemelli: durante la prossima settimana riuscirete a risolvere con successo tutti i problemi che vi si presenteranno dinanzi. Per quanto riguarda il lavoro bisognerà fare attenzione a qualche vostro collega un po' troppo invidioso.

Profilo professionale 7. Amore 8.

3° posto Capricorno: inizierete a recuperare la vostra felicità. Cercate di concentrarvi anche sulla vostra carriera ma senza esagerare, è importante trovare anche del tempo per se stessi. Lavoro 8 . Rapporto sentimentale 8.

2° posto Acquario: qualcuno di voi potrebbe avvertire un'incredibile forza interiore. Si tratta di un fattore molto importante che bisognerà, però, incanalare nella giusta direzione. Anche per quanto riguarda l'amore e le amicizie, la settimana prossima sarà una settimana di conferme. Ambito lavorativo 9. Rapporto e sentimenti 8.

1° posto Pesci: siete in splendida forma e di ottimo umore e questo vi permetterà di affrontare alla grande tutta la settimana.

Cercate di sfruttare al massimo questa carica di energia positiva e di non sprecarne nemmeno un 'Watt'. Lavoro 9 . Profilo amoroso 9.