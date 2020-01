L'Oroscopo del 17 gennaio è pronto a dare il suo responso su coloro che si definiscono cuori solitari. Il Toro dovrà valutare alcune situazioni, mentre al Cancro servirà del tempo per comprendere meglio i suoi desideri reali.

Oroscopo dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avete deciso che oggi dedicherete anima e corpo al divertimento. Le relazioni concrete le state vedendo come una chimera, se la pensate in questo modo comportatevi di conseguenza. Tempo per sterzare ne avrete a sufficienza.

Toro: le sorprese non mancheranno, abbiate solo la perseveranza di saper attendere.

Le cose non avvengono in maniera rapida solo perché hanno bisogno di essere stimolate. Ci saranno alcune facili conquiste, valutatele per quello che sono.

Gemelli: avete alcuni dubbi su una persona che avete messo 'sotto osservazione', pensate possa giocare con voi. Se così fosse non farebbe sicuramente al caso vostro, preferite le persone 'acqua e sapone'.

Cancro: conoscerete una persona che farà vacillare il vostro status di single. Non fatevi prendere subito la mano e agite con estrema prudenza.

Leone: in passato siete stati troppo buoni e questo non ha sicuramente giovato. Cercate di essere più diretti e mostrate quella spavalderia che vi contraddistingue. Se dovete tagliare dei 'rami secchi' procedete pure.

Vergine: state rischiando di essere troppo presuntuosi e superficiali. Molte persone potrebbero scansarvi per il vostro modo di fare. Mettete più concretezza e sensibilità nelle vostre azioni. Non fidatevi di chi vuole regalarvi consigli disinteressati.

Bilancia: avete tutto dalla vostra parte, astri compresi, prendete seriamente in considerazione l'ipotesi di innamorarvi. Una bella storia d'amore, in questo momento, sarebbe per voi un autentico toccasana.

Scorpione: una persona che avete sempre ritenuto sgradevole, potrebbe interessarvi improvvisamente. State vedendo il suo carattere e i suoi comportamenti sotto tutt'altra luce.

Dovete solo capire se vale un'avventura o qualcosa di più impegnativo.

Sagittario: state progettando una serata fondata sul divertimento e la trasgressione. Qualcosa potrebbe non andare come immaginavate e qualcuno non comportarsi in maniera impeccabile. Voi fate il vostro e non occupatevi troppo degli altri.

Capricorno: vi ha sempre intrigato fare nuove conoscenze, stavolta potreste aggiungere un po' di sale alla vostra immaginazione. Una persona in particolare potrebbe deliziarvi col suo sorriso e la sua 'parlantina'.

Acquario: farete delle buone conoscenze, affrettate i tempi su alcune situazioni che volete rendere più chiare. Non serve uscire la sera se non si ha la convinzione di mettersi totalmente in gioco.

Pesci: sarete indecisi, la vostra voglia di libertà a volte si scontra con l'esigenza di avere una bella persona vicino.

Non distraetevi e giungete presto ad una conclusione.