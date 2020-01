L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 24 gennaio, analizza in maniera approfondita i transiti planetari favorevoli alle relazioni a due. Giove e Luna fortunati in Capricorno, garantiscono buona sorte anche allo Scorpione, la Vergine, Pesci e Toro, anche se Saturno e Plutone presenti nel segno, esortano alla discrezione.

Questi segni avviano infatti un'analisi interiore delle sensazioni, a caccia di una maggiore consapevolezza che solo le previsioni astrali segno per segno sanno regalare.

Astri e oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: Marte, carico di energia positiva, regala l'energia giusta per concretizzare ciò che fino a ora è rimasto solo un progetto in cantiere. Non abbiate paura e passate all'azione, poiché anche Mercurio e Sole elargiscono intuizione e una nuova vitalità, tutta da investire in coppia.

Toro: Marte sprigiona dei piccoli fastidi, ma Luna e gli altri astri presenti in Capricorno, avviano un momento di fusione emotiva con il partner. Che ne dite di organizzare un incontro serale con vari amici in coppia?

Potrete rilassarvi e godere di un'ottima compagnia.

Gemelli: tutte le attenzioni sono rivolte alla persona amata e anche se le idee sono alquanto confuse e non capite cosa nasconde il partner, cercate di aprirvi a un dialogo chiarificatore benefico per la coppia. Solo così potrete allontanare dubbi e paure.

Cancro: gli astri in Capricorno remano contro e anche la Luna è in congiunzione nel domicilio opposto al vostro.

Forse questi pianeti vi sfidano a darvi una mossa e fare qualcosa di concreto per la relazione, vincendo una stanchezza marziana che si fa sentire.

Leone: gli astri dal Capricorno sono pronti a elargire fortuna, ma dovrete cambiare un po' alcune abitudini per far sì che il successo arrivi copioso. Sole e Mercurio opposti potrebbero remare contro, ma potrete organizzarvi al meglio approfondendo un dialogo costruttivo e più profondo per l'amore.

Vergine: un po' di stress si fa sentire in coppia e il partner potrebbe richiedervi un impegno emotivo maggiore. Cercate quindi di arginare l'ansia elargita da Venere e Nettuno in opposizione, vedrete che lasciandovi andare all'amore potrete toccare un'intensità sublime.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: è giunto il momento di affrontare una situazione che vi tocca dal profondo e che avete trascinato per troppo tempo, senza trovare ancora una risoluzione adeguata. Luna in quadratura e in sinergia con Saturno, Plutone e Giove, invoglia a darvi una mossa, scrollandovi l'apatia di dosso che di certo non giova all'amore.

Scorpione: in coppia sarete espansivi e sensuali con la persona amata, ma desidererete ritagliarvi anche uno spazio tutto vostro, dove potrete avviare un'introspezione costruttiva per voi stessi e per la relazione in sé. Anche i piccoli gesti del partner, vi sembrano importantissimi e ricchi di significato.

Sagittario: puntate tutto sulla presenza benefica di Marte nel segno che incrocia le sue energie con Mercurio e Sole in sestile positivo per l'amore. Potrete così parlare chiaro con il partner, avviando un dialogo che mette sulla strada giusta, quella che porta alla concretizzazione dei progetti in due.

Capricorno: la Luna nel segno vi carica di energia e invoglia a prendere le decisioni giuste, quelle che partono dalla logica arrivando dritto al cuore. Una sensibilità intelligente si fa largo nella mente e pervade anche la relazione a due, avete tutto il tempo di decidere il da farsi.

Acquario: nuovi spazi amorosi si fanno largo nella mente, grazie a Mercurio benefico nel segno insieme a Sole. Più vitali ed entusiastici nei confronti dell'amore e della vita, che ne dite di allargare i vostri orizzonti in maniera concreta e ambiziosa? Attuate i progetti tenuti in cantiere, questo è il momento giusto per farlo.

Pesci: l'amore diventa più profondo con Nettuno e Venere nel segno. Luna e Saturno in posizione favorevole dal Capricorno, avviano un'introspezione benefica per approfondire i sentimenti in modo più consapevole. Il bisogno di essere compresi dal partner è forte, poiché rafforzato anche da una nuova voglia di vivere l'amore in modo più entusiasmante.