L'Oroscopo dedicato alla giornata di venerdì 31 gennaio è decisamente positivo per i nati nel segno dell'Acquario. L'amore sarà favorevole per i segni del Leone e dello Scorpione, mentre i Pesci avranno modo di riflettere sulla loro relazione. Maggiore autostima sul lavoro per il segno dei Gemelli. Di seguito le previsioni dei 12 segni dello zodiaco.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: momenti di massima tensione potrebbero accavallarsi nel pomeriggio, quando la giornata lavorativa giungerà al termine.

Forse ci sarà il timore di aver dimenticato qualcosa.

Toro: con il partner vi sentirete liberi di sfogarvi su qualche piccolo problema con un collega, ma nel frattempo aumenterà la vostra complicità di coppia. Le finanze positive vi suggeriranno uno strappo alla regola.

Gemelli: qualche prospettiva di migliorare il vostro ambito lavorativo sarà incentivata da una maggiore autostima e tenacia. Datevi del tempo per riflettere sulle prossime mosse.

Cancro: il vostro malumore si sposterà all'interno della famiglia: incontrerete problemi difficili da affrontare.

Sul lavoro sarete decisamente più rilassati.

Leone: ottime le prospettive di vivere una serata indimenticabile, sia con gli amici che con il partner, però dovreste cercare di non lasciarvi andare con gli acquisti ed evitare di stancarvi troppo.

Vergine: soddisfazioni alle stelle sul lavoro. Non avrete rivali in una giornata che sul fronte lavorativo sarà interamente nelle vostre mani. Purtroppo però le relazioni interpersonali non saranno così rosee.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: i tentativi di ristabilire una tranquillità all'interno della coppia non sempre andranno a buon fine, però non mollate tanto facilmente ricorrendo a qualche stratagemma d'amore.

Scorpione: sarete dell'umore giusto per organizzare un viaggio o un pomeriggio con la famiglia. Spazio a un progetto del tutto inaspettato.

Sagittario: qualche gioco con gli amici sortirà un effetto decisamente benefico sulla vostra mente, tenendola efficientemente allenata e in salute.

Qualcuno vi farà una sorpresa inaspettata, forse lo stesso partner.

Capricorno: ottime le collaborazioni con i colleghi, ma sarete ancora sotto tensione a causa di alcuni problemi non risolti all'interno della coppia. Cercate dei chiarimenti.

Acquario: l'affiatamento all'interno della vostra famiglia aumenterà sensibilmente, sia che si tratti della vostra che quella di origine. Anche l'umore ne gioverà, ma fate attenzione ai malanni stagionali.

Pesci: sarà un venerdì colmo di pensieri, soprattutto di carattere sentimentale. Con tutta probabilità sarete orientati verso una scelta drastica, ma datevi del tempo.