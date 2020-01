L'Oroscopo dell'amore di coppia, dedicato alla giornata di martedì 22 gennaio, analizza la presenza di Luna in Sagittario. L'astro d'argento, incrociando le sue energie sensibili con Sole in Acquario, amplia le prospettive amorose. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: gli influssi lunari dal Sagittario sprigionano dinamismo ma anche inquietudine. I pensieri prendono forma nella mente e analizzano le sensazioni, tenendole nascoste in fondo al cuore.

Tranquilli solo in apparenza, nella vostra interiorità nasconderete ansia e ciò in coppia potrebbe manifestarsi con un'eccessiva suscettibilità.

Toro: gli astri presenti nei Pesci favoriscono l'amore e la personalità diventa più aperta al cambiamento, anche grazie all'influsso di Plutone, Saturno e Giove benevoli. Attenzione solo a una quadratura di Mercurio e Sole, che chiude a un dialogo che potrebbe rivelarsi chiarificatore.

Gemelli: impulsivi ed emotivi a causa di un'opposizione lunare e marziana che pesa in coppia, la serenità amorosa viene un po' scombussolata da questo impulso molto aggressivo.

Poco costanti e discontinui, potreste entrare in conflitto con il partner sprigionando litigi.

Cancro: il mondo emotivo è in espansione e abbraccia anche l'amore di coppia. Fantasia e sentimento si miscelano in modo imprevedibile e una nuova intuizione risulta benefica per captare al volo i desideri del partner, concretizzandoli con una nuova empatia.

Leone: nuovi idee si fanno largo nella mente e assumerete un atteggiamento sognatore, che potrebbe farvi perdere in fantasticherie lontane dalla realtà di coppia.

Molto sensibili, l'intraprendenza e la sensualità non hanno limiti nel rapporto a due.

Vergine: Luna e Marte in quadratura, danno un po' filo da torcere all'amore di coppia. Delicatezza e aggressività entrano in conflitto tra loro e creano insoddisfazione e sconforto. Mercurio e Sole presenti in Acquario, in compenso, cercano di rendere il rapporto più leggero e vitale.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una forza propulsiva lunare dal Sagittario, fa fare di più in amore. Potrete investire un fuoco ardente in coppia, poiché mossi da un ideale che non si ferma all'apparenza ma scava in profondità, alla ricerca di sensazioni sempre nuove.

Scorpione: in amore, tenderete ad allargare gli orizzonti mentali, spingendovi oltre la superficialità e coccolando il partner anche con l'approfondimento dei piccoli gesti.

Più ottimisti nei confronti della storia, potrete aprirvi a un cambiamento benefico che parte dalla vostra interiorità e lambisce la coppia come in un abbraccio.

Sagittario: proprio come le frecce del centauro, guarderete lontano seguendo con forza un ideale da concretizzare in coppia. Attenzione a non essere troppo impazienti di attuare i desideri in due. Mercurio consiglia di filtrare i pensieri, aprendovi al dialogo con il partner.

Capricorno: Nettuno e Plutone sono in angolo armonico e sarete molto ricettivi e accoglienti nei confronti della persona amata. Venere è in aspetto favorevole dai Pesci e rende il sentimento avventuroso e frizzante. La visione di coppia diventa più reale, poiché arricchita da una sensibilità sublime.

Acquario: Luna dal cielo astrologico nono incrocia le sue energie con Mercurio e Sole presenti nel segno e rende l'amore più profondo e vitale. La voglia di ''esplorare'' il partner è tanta e non si ferma alle apparenze, spingendosi oltre una soddisfazione anche intellettuale.

Pesci: Luna e Venere non aiutano molto l'amore e alcuni ricordi del passato potrebbero ripresentarsi, aprendo delle ferite ancora sanguinanti.

Ma attenzione a non gettare un'ombra negativa su un presente d'incanto o a chiedere all'attuale partner più del dovuto, per riempire il vostro vuoto interiore.