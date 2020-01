L'Oroscopo di domani, sabato 1 febbraio, è pronto a svelare che giornata sarà. Apre i battenti il secondo mese di questo 2020 che, da quando è iniziato, è stato caratterizzato da una marea di eventi. La Luna sarà in Toro e porterà equilibrio, chiarezza ed anche un pizzico di agitazione. I nati del Cancro finalmente saranno in ripresa mentre i Pesci dovranno rimboccarsi le maniche.

Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni del 1° febbraio

Scorpione - 12° in classifica - Non è facile eliminare in maniera definitiva una pessima abitudine e questo lo sapete piuttosto bene. Ogni anno vi perdete in mille propositi e ambizioni, ma dopo alcuni giorni vi arrendete alla pigrizia oppure vi accorgete che una cosa non vi interessa più come prima. Tutto questo succede perché i risultati non arrivano entro breve tempo, ma la fretta è una cattiva consigliera e chi va piano, va sano e va lontano. In questo primo giorno di febbraio vi deciderete a rimboccarvi le maniche, questa volta cercate di essere più persistenti.

In famiglia tornerà la calma dopo la tempesta, soprattutto se ci sono state delle incomprensioni durante la settimana. Dedicate questo weekend a voi stessi perché ultimamente vi siete messi in secondo piano.

Acquario - 11° posto - Giornata che partirà un po' in sordina. Qualcuno si sveglierà leggermente sottotono, forse per via di una prova da affrontare nell'immediato o delle ore piccole fatte nella serata precedente.

Comunque sia, nel pomeriggio tutto sarà archiviato e in serata vi ritroverete a gustarvi un bella serie tv. Rivalutate alcune amicizie, specialmente quelle che trascorrono la giornata a lamentarsi e a vedere tutto nero. Entro la primavera un rapporto si chiuderà. Coloro che hanno dei bambini piccoli, si ritroveranno a perdere la pazienza a causa dei frequenti capricci. Organizzate qualcosa di bello da fare per domenica, magari un pranzo tradizionale oppure un'uscita al centro commerciale.

Vergine - 10° in classifica - Da quando è iniziato l'anno nuovo vi siete fatti un sacco di promesse, ma con il passare dei giorni avete gettato la spugna. Sono le abitudini a formare il risultato della nostra vita, ma il cambiamento si intravede nel lungo tempo. In giornata sforzatevi di uscire dalla vostra zona comfort altrimenti rischierete di vivere una vita piena di rimpianti e amarezze. In serata, le coppie avranno modo di trascorrere del tempo sotto le coperte oppure guardando un bel programma in tv.

Leone - 9° posto - Siete un segno sveglio, riuscite ad intuire subito che qualcosa non va.

In famiglia, nell'arco della settimana, sono successe un paio di cose che hanno generato polemiche e incomprensioni. In questa giornata sarà possibile ottenere un chiarimento e fare pace. La vita è fin troppo breve. Spesso i rapporti, anche quelli inscalfibili, si spaccano per via di patrimoni, eredità o altre questioni riguardanti il denaro o la politica. In serata avrete una gran voglia di pizza, se siete a dieta concedetevi uno strappo. Tempo al tempo ed anche la fiamma dell'amore tornerà ad ardere.

Sagittario - 8° in classifica - Questa sarà una giornata valida per la riflessione introspettiva, ma cercate di non dare retta alla vocina negativa che vi impedisce di inseguire i vostri sogni.

Spesso soffrite di ansia, ma imparate a investire su voi stessi. Le idee cambiano e le persone si evolvono, per cui non date mai niente per scontato. Febbraio sarà un mese pieno di eventi, emozioni e sorprese. Non saranno da escludersi degli imprevisti, ma con le vostre qualità sarete capaci di affrontare ogni cosa. Con la costanza e la disciplina si possono raggiungere grandi vette, la cosa importante è compiere un passo alla volta. Mai darsi per vinti e mai guardarsi indietro.

Pesci - 7° posto - L’oroscopo di domani invita a darvi da fare e a placare la vostra preoccupazione. Dovrete accelerare il passo, specie se state lavorando ad un progetto a termine.

Ultimamente avete combattuto con un problema fisico, ma presto sarà tutto archiviato. Sarete alle prese con alcune faccende casalinghe, ma fate attenzione a non rompervi un'unghia o a sbattere contro uno spigolo. Non sarà la giornata migliore per intraprendere una dieta, rinviatela a lunedì. Entro sera una persona che conoscete vi contatterà per chiedervi un'informazione o un favore. Ritagliatevi del tempo per la vostra persona e non sottovalutate il potere della lettura. Presto arriveranno dei soldi, se avete voglia di un cambio look dovrete attendere sabato prossimo.

Oroscopo del giorno

Ariete - 6° in classifica - Gennaio è ufficialmente terminato.

Da questa giornata scivolano via la tensione e la noia che hanno caratterizzato gran parte del mese. Presto, quel senso di inadeguatezza e le preoccupazioni che vi hanno accompagnato nelle scorse giornate, saranno soltanto un lontano ricordo. Febbraio porta speranza, amore e un pizzico di buone novità a partire da questo sabato. Guardatevi attorno, il mondo è pieno di occasioni. Nel lavoro occorrerà essere più tolleranti e pazienti specie se non sopportate un collega o il superiore. Attenzione all'influenza che circola in questo periodo, sarà meglio prevenire prendendo le giuste precauzioni. Mettetevi in gioco e uscite dalla vostra zona di comfort.

Bilancia - 5° posto - Le previsioni astrologiche vi mettono in guardia dalle provocazioni che potrebbero verificarsi in queste 24 ore. Dovrete imparare a contare fino a 10 e fare dei profondi respiri. Comunque sia, avrete un bel weekend e incomincerete questo mese con lo spirito giusto. Nella vita tutto va e viene, la cosa migliore da fare è accettarlo. Non siete soli, siete circondati dall'affetto di persone speciali che ci tengono veramente a voi. Se un problema o una preoccupazione vi attanaglia da tempo, parlatene con qualcuno di fidato. Sfogarsi serve ad alleggerire il peso del tormento. Qualcuno, in settimana, si è recato dal dentista oppure ha avvertito un certo malessere fisico, ebbene, in questo sabato scemeranno eventuali dolorini.

Cancro - 4° in classifica - L’Oroscopo dell'1 febbraio dice che sarà una giornata in ripresa. Il buongiorno si vede al mattino, cercate di iniziare questo primo giorno del mese concentrandovi sulle cose belle e funzionanti. Spesso vi perdete in un mare di pessimismo e cominciate a temere il peggio, ma così facendo rischiate di diventare ciechi davanti alle cose positive che possedete. Nelle prossime 48 ore avrete la strada spianata, libera da ogni ostacolo. Avrete modo di fare pace con voi stessi e con i vostri cari. Rilanciatevi nelle cose che vi appassionano, ma non date ascolto alla vocina interiore che vi sottovaluta e denigra.

Cercate di essere originali. Siete un vulcano di idee e passioni inoltre, possedete un bagaglio di esperienze molto prezioso. La vostra voglia di vivere e di fare è di gran sollievo per i familiari, per cui lasciatevi andare e prendete la vita così come viene.

Gemelli - 3° posto- Aspettatevi un sabato frenetico e al contempo emozionante. Vi ritroverete ad uscire in compagnia o con il partner. Siete una buona forchetta, avete molti sogni nel cassetto e il vostro cuore batte per una persona speciale. San Valentino si avvicina a grandi passi, dunque sarà meglio non farsi trovare impreparati, se siete in coppia, organizzate qualcosa di speciale per questa occasione.

Se siete single non scoraggiatevi e valutate l'idea di dedicare questa giornata a voi stessi prendendovi cura del vostro benessere. Recentemente, un imprevisto economico vi ha scosso un po', ma siete un segno allegro e pieno di vita, per cui non lasciate che i fattori esterni vi influenzino negativamente. Continuate a lavorare sodo, impegnatevi diligentemente e tenete sempre a mente che ogni goccia riempie un pozzo.

Capricorno - 2° in classifica - Le giornate di sabato e domenica riserveranno delle piccole sorpresine, le stelle parlano di emozioni a volontà. Nel lavoro, da un po' di tempo siete in attesa di una scossa che arriverà soltanto entro la primavera.

Questo sarà un mese positivo e produttivo. Valutate l'idea di fare un corso oppure di studiare per conto vostro un argomento che potrebbe aiutarvi a estendere il vostro lavoro. Rimandare un compito o una faccenda casalinga servirà solamente a sovraccaricarvi di lavoro un domani, alla fine sarete sempre voi a pagare le conseguenze della procrastinazione. Fate tesoro degli errori fatti in passato e cercate di non ripeterli più perché sbagliare è umano ma perseverare è diabolico.

Toro - 1° posto - Partirà bene questo mese grazie alla Luna nel vostro splendido segno. Da tempo cercare stabilità e serenità.

Avete intenzione di vivere un febbraio positivo e di darvi da fare, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Assicuratevi che, dopo un pensiero o una decisione, segua l'azione. Sarà un sabato con un pizzico di magia, qualcuno potrebbe fare addirittura un sogno premonitore. Gioiscono le coppie, le quali ritroveranno l'intesa e la passione di un tempo. Se avete in programma un viaggio per lunedì prossimo, rinviatelo oppure anticipatelo a questa giornata, poiché il 3 febbraio potrebbero verificarsi degli incresciosi imprevisti, scioperi o ritardi dei mezzi pubblici. In serata preferirete starvene a casa, ultimamente traete piacere nel fare le piccole cose.