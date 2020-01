Durante il fine settimana che va da sabato 8 a domenica 9 febbraio 2020 l'amore subirà un rialzo decisamente significativo per i nati del segno dell'Ariete, intesa molto favorevole all'interno della coppia anche per quanto riguarda i nati del segno del Cancro. Sul lavoro il segno del Leone avrà parecchio di cui occuparsi, ma ci sarà anche del tempo per fare qualcosa di divertente e diverso dal solito. Riposo per la Vergine e per il Toro, ma anche per i Gemelli ci sarà una meritata pausa.

A seguire, le previsioni degli astri del fine settimana per la prima sestina dello zodiaco, compresa fra Ariete e Vergine.

L'oroscopo dall'Ariete ai Gemelli

Ariete: sarà un weekend piuttosto sereno per il fronte amoroso, non avrete più quella tensione di fondo che vi spingeva via dal partner. Anzi, sarete dell'umore giusto per fare pace e per provare a venirvi incontro con la vostra dolce metà. La domenica sarà rilassante, ma sarete in grado di ravvivare una giornata a tratti monotona.

Toro: molti dei vostri pensieri saranno rivolti al divertimento, allo shopping ma anche ad un investimento decisamente importante e che vi toglierà gran parte del tempo.

Le serate saranno dedicate interamente agli affetti, in particolar modo nei confronti della famiglia. Per ora il terreno non sarà "fertile" abbastanza per fare eventuali conquiste.

Gemelli: la settimana piuttosto tormentata sarà compensata da un weekend di riposo e di riflessione. Potreste sentirvi leggermente sovrappensiero per una faccenda lavorativa ancora da risolvere, ma nel complesso vi godrete pienamente eventuali distrazioni o passatempi.

Dal Cancro alla Vergine

Cancro: vi servirà assolutamente un periodo di stacco dagli impegni lavorativi, e questo fine settimana capiterà esattamente nel momento giusto. Anche se ci sarà un po' di spossatezza nel corso della giornata di sabato cercate di non perdervi un eventuale appuntamento con gli amici o un viaggio con il partner.

Leone: il lavoro vi terrà decisamente molto occupati durante il sabato e la domenica, ma sicuramente riuscirete a ritagliarvi del tempo se non per uscire, almeno per recuperare le energie perdute con qualche sfizio che volevate togliervi da tempo, magari rimanendo comodamente a casa dedicandovi ai vostri hobby preferiti.

Vergine: se sabato avrete a vostra disposizione una serata di riposo e di divertimento con un amico di vecchia data, la domenica sarà invece molto impegnativa sul fronte casalingo con qualche problema da risolvere, anche di tipo economico. Comunque supererete in men che non si dica, riprendendo successivamente le vostre faccende personali.