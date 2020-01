L'oroscopo dell'1 e 2 febbraio è pronto a svelare come andrà questo weekend a ciascun segno zodiacale. La settimana si concluderà portandosi via un gennaio particolarmente turbolento e stancante. Il secondo mese dell'anno nuovo partirà nel migliore dei modi grazie al weekend con Luna in Toro. Durante la fase del primo quarto lunare sarà normale sentirsi più appesantiti e gonfi, per tale ragione alcuni fra i nativi dello Scorpione decideranno di mettersi a dieta. Saranno 48 ore divertenti per i Pesci, ma anche altri segni vivranno due giornate interessanti.

Approfondiamo il tutto, scoprendo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo fine settimana.

Previsioni del weekend

Ariete - Sarà un weekend differente. Potrebbe verificarsi un imprevisto che stravolgerà i vostri programmi. Chi sarà costretto a lavorare anche il sabato e la domenica, rischierà di guastarsi l'umore. Cercate di non pensare alle cose passate e imparate ad aprire il cuore ad un futuro tutto da disegnare. Le coppie più giovani e quelle che si frequentano da pochissimo tempo, si lasceranno andare alla passione.

Febbraio sarà il periodo ideale per fortificare un sentimento o una relazione, non saranno da escludersi dei passi avanti.

Toro - La Luna vi supporterà e favorirà le nuove nascite. Dopo una faticosa settimana avrete modo di pensare solamente a voi stessi e a quello che vi interessa. Valutate di fare una visita ad una persona cara oppure di contattarla attraverso i social. Anche se non amate molto i cambiamenti, ultimamente sentite l'esigenza di evolvervi.

Saranno due giornate valide per riflettere su quello che volete fare. Il fisico ultimamente risulta poco tonico, considerate l'idea di rimettetevi in forma entro la primavera. L'amore di coppia sarà stellare.

Gemelli - Sabato e domenica desidererete starvene per fatti vostri poiché avrete bisogno di tempo e di tranquillità. Avete avuto una settimana agitata. Saranno due giornate valide per l'introspezione.

Coloro che dovranno prendere una decisione riguardante la carriera, il trasferimento o gli affari di cuore, presto avranno maggiori certezze. Non perdete tempo dietro alle persone false. Entro la primavera dovrete trovare la forza di allontanarvi dai soggetti negativi altrimenti rischierete di vivere un difficile 2020.

Cancro - L’Oroscopo del fine settimana dice che trascorrerete due giornate serene. Evitate di perdere tempo dietro ai finti amici e a chi vi rema contro. Siete imitati e invidiati perché possedete mille qualità, anche se il più delle volte tendete a sottovalutarvi. Preferirete starvene per conto vostro, per questo motivo tra sabato e domenica vi rinchiuderete in riflessione.

Dentro di voi sentirete la forte esigenza di trovare delle risposte, ma non lasciate che l'ansia e le preoccupazioni rubino spazio all'amore e alla famiglia.

Leone - In questo weekend aspettatevi una novità importante che potrebbe riguardare la sfera personale. Nel lavoro o nello studio riuscirete a pareggiare dei conti. La prossima settimana giungerà un'entrata che vi farà comodo, quindi rinviate le spese. Per i cuori solitari, anche se per il momento non sono in cerca di compagnia, un sentimento sboccerà inevitabilmente al più presto. La salute risulterà in ripresa, riuscirete a ricaricarvi di energia e sarete pronti ad affrontare la seguente settimana.

Siate più positivi.

Vergine - Sabato avrete ancora dei compiti da completare, ma sarete ben contenti grazie alla ritrovata energia positiva del mese di febbraio. Avrete delle ore veramente piacevoli e rilassanti. Scrollatevi di dosso ogni pensiero e concedetevi una giornata di riposo assoluto, ve lo meritate dopo le fatiche della scorsa settimana. Dedicatevi alle vostre passioni, lettura, tv, uscite, la cosa importante sarà staccare dalla routine quotidiana. Evitate le discussioni di famiglia.

Oroscopo dei giorni 1-2 febbraio

Bilancia - Le previsioni astrologiche evidenziano che sarà un sabato un pochino traballante sotto il punto di vista lavorativo.

Emergerà un intoppo capace ma dovrete cercare di mantenere la calma e il controllo della situazione. Qualcuno si ritroverà coinvolto in una faccenda familiare. L'amore, dopo un po' di distanza registrerà una ritrovata serenità. I cuori solitari trascorreranno due giornate tranquille e non saranno da escludersi nuove conoscenze. Concentratevi sulle belle cose che vi sono successe nella vita, domenica qualcuno potrebbe chiedere una mano.

Scorpione - Fine settimana da trascorrere in assoluto relax. Sarete propensi a rinviare tutti gli impegni e a delegare eventuali faccende casalinghe perché avete un assoluto bisogno di pensare a voi stessi.

Qualcuno deciderà di cambiare look, ma il momento migliore per farlo sarà la prossima settimana. Ultimamente mangiate più del solito. Vi sentirete gonfi e deciderete di mettervi a dieta. L'amore esploderà e i rapporti di coppia di intensificheranno. Tornerà il sereno anche in famiglia o all'interno di un'amicizia che è stata messa a dura prova. Nella vita, a volte è importante venirsi incontro e scendere a compromessi.

Sagittario - Nel weekend avrete l'attenzione delle stelle. Sarete invasi da un forte senso di benessere. Sarete molto contenti e appagati, soprattutto se la settimana conclusa si è rivelata produttiva.

Siete sempre in corsa e non vi fermate mai. Approfittate di queste due giornate per occuparvi dei vostri affari personali. Sistemate i conti, aggiustate eventuali rotture e dedicatevi alle vostre passioni. Le coppie trascorreranno due serate intense, anche se la migliore sarà quella di sabato. In famiglia potrebbero verificarsi delle questioni incresciose, ma cercate di tagliare corto.

Capricorno - Avete avuto una buona settimana anche se qualche attacco nervoso non è mancato. Sabato avrete voglia di pizza, di uscire e di stare con delle persone speciali. Domenica, invece, preferirete starvene per conto vostro, magari senza fare nulla e guardare la televisione.

Chi accudisce la casa sa bene quanto sia dura conciliare il lavoro e la famiglia. Approfittare di queste 48 ore di tranquillità per organizzare qualcosa da fare insieme ai vostri cari. Domenica, i single riceveranno una richiesta d'amicizia da non sottovalutare.

Acquario - Saranno due giornate incentrate sulla famiglia e la casa. Prendetevi cura della vostra abitazione, soprattutto se durante la settimana non avete modo per occuparvene. Se qualcosa si è rotto, non perdete altro tempo e sistematela il prima possibile. Tra sabato sera e la giornata di domenica, in famiglia si parlerà di un progetto da attuare prossimamente.

Coloro che hanno in mente di fare un viaggio, magari in estate, dovranno cominciare a prenotare in anticipo per risparmiare.

Pesci - L’oroscopo parla di un sabato pieno di divertimento. Qualcuno prenderà parte ad un evento oppure si lancerà in una romantica cenetta di coppia. Chi è solo non dovrà rintanarsi in casa ma organizzarsi e uscire. Nella vita bisogna mettersi sempre in gioco. Questo fine settimana permetterà di vivere maggiori emozioni, per cui sarà necessario tuffarsi nella mischia. Domenica dovrete organizzare l'agenda della seguente settimana così sarà più facile tenere tutto sotto controllo.

Occhio alle abbuffate, sorridete di più.