L'Oroscopo del giorno 14 gennaio è arrivato, puntuale come sempre all'incontro quotidiano con voi lettori. Cosa bolle in pentola in campo sentimentale e nel lavoro? Domanda non banale, anzi, buona per dare lo spunto per qualche breve anticipazione sulla giornata sotto analisi. Ebbene, ad avere diritto nonché l'onore di portare sul capo la 'corona' di segno super-fortunato, questo martedì sarà Pesci: il generoso segno di Acqua avrà dalla sua il pieno conforto di Venere, presente in questo periodo in 'Casa 9' del proprio settore.

A dare compagnia al segno dei Pesci, nella parte alta della classifica, un solo altro simbolo astrale molto fortunato, il Capricorno, valutato con cinque stelle. Intanto ci preme altresì segnalare il non buon periodo messo in conto a coloro appartenenti al segno dello Scorpione e dell'Acquario: il primo classificato in giornata 'sottotono' mentre l'altro valutato con il 'ko'. In questo caso le previsioni di martedì 14 gennaio invitano alla massima prudenza i nativi in questi due segni poco fortunati consigliando loro di attendere tempi migliori.

Classifica stelline 14 gennaio 2020

Come si presenterà il secondo giorno della settimana per il vostro segno d'appartenenza? A rispondere, come al solito, la nostra seguitissima classifica stelline interessante il giorno 14 gennaio. In questo caso, come annunciato poc'anzi in apertura, forte di una splendida Venere nel segno a gongolare saranno di certo i nativi dei Pesci, affiancati quasi a pari merito da un fortunatissimo Capricorno. Vediamo allora di appurare qualcosa in più iniziando ad indagare sulla qualità della giornata riservata ai sei segni in analisi:

Top del giorno : Pesci (Venere nel segno);

: Pesci (Venere nel segno); ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Scorpione;

★★: Acquario.

Oroscopo martedì 14 gennaio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: ★★★★. In arrivo un giorno valutato entro i normali canoni della tranquilla routine.

Dunque, periodo non male con una sola raccomandazione: occhio a eventuali prese di posizione nei confronti delle persone che interessano. In amore, senz'altro più di qualcuno di voi nativi verrà travolto da onde romantiche capaci di rendere felici e appagati. Questo potrà costituire un buon auspicio per fare qualche piccolo passo in avanti nel rapporto di coppia che, soprattutto ultimamente, ha dato segni di lievi cedimenti. Cercate di ristabilire quel feeling affettivo che (forse) è andato un po' scemando: sfruttate il vostro fascino per (ri)ammaliare la persona amata. Single, giornata tranquilla? Si spera per voi: di certo, non accadrà nulla di particolarmente entusiasmante al vostro cuore. Nella maggior parte dei casi sarà calma piatta: dovrete attendere un po' prima di vedere nuovi ed interessanti incontri.

Le previsioni del giorno, nel lavoro, sono pronte a scommettere che questa giornata profumerà di discreto successo. Forse avrete la grinta ideale per ottenere quello per cui vi state battendo da un pezzo. Un po' di ansia è normale, pertanto respirate a fondo e rimanete concentrati, vedrete che tutto si risolverà per il meglio.

Scorpione: ★★★. In arrivo un martedì poco positivo per voi Scorpione, questo è poco ma sicuro. A dominare in questa parte della settimana, tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire: coraggio! In generale, ancora incertezze nell'aria specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data.

In amore, i vostri astri indicano che (forse) sentirete il bisogno di evadere: l’insoddisfazione che proverete potrebbe riversarsi sugli attuali legami affettivi, quindi state calmi e riflettete, ok? Non scaricate addosso al partner le vostre frustrazioni, ma siate clementi con la persona che avete a fianco: passerà presto questa fase non buona. Single, qualunque sia la vostra condizione sentimentale, attenzione ai colpi di fulmine e alle attrazioni, perché sarà facile in questo periodo confondere un innamoramento con l'amore vero. In questo caso l'Astrologia spinge affinché esaminiate meglio alcuni vostri comportamenti.

Nel lavoro, se non andate d’accordo con un collega, provate ad instradare un altro tipo di dialogo: chiarificate, sicuramente risolverete tutto.

Sagittario: ★★★★. Giornata della settimana appena iniziata valutata senz'altro buona, ma con una certa riserva su alcune decisioni da prendere in ambito familiare. Alcuni Sagittario si troveranno probabilmente di fronte ad una scelta da fare: attenti alla strada che imboccherete, da questa dipenderà gran parte del vostro futuro. In amore, la giornata del prossimo 14 gennaio si preannuncia in linea con la classica normalità, dunque non troppo positiva e nemmeno tanto negativa.

Generalmente nessuna novità di rilievo si prevede: sarete un po' taciturni, questo sì, anche se vi dedicherete ugualmente alle attività quotidiane con la solita passione. Single, siete innamorati? Allora il periodo è pronto a sorridervi: tenerezza e intesa sentimentale con la persona che vorreste amare saranno le cose su cui puntare in questa parte della settimana. Nel lavoro, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede ai vostri impegni. Tutto questo sarà una grossa soddisfazione che vi riempirà di gioia.

Astrologia del giorno 14 gennaio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: ★★★★★. Il prossimo martedì partirà ed evolverà a massima positività, dando a questa parte della settimana vigore e spirito giusti. In generale, sarete carichi di energia e saprete trasmettere una grande vitalità, in special modo al vostro rapporto di coppia. L'atmosfera quindi, in generale, si prospetta più rosea e relativamente più invitante del solito. Le predizioni astrali per quanto riguarda l'amore, indicano che la vostra sfera emotiva diventerà sempre più stabile e avrete finalmente una pace interiore tanto desiderata.

Soprattutto in coppia, questo fatto vi permetterà di concentrarvi maggiormente sui progetti comuni favorendo una speciale rinascita in seno al rapporto. Single, a molti di voi spesso le cose belle arrivano all'improvviso e questo vi fa sentire davvero al settimo cielo. In questo periodo vi verrà sicuramente offerta la possibilità di approfondire un legame a cui siete molto interessati. In taluni casi, potreste iniziare a vedere uno spiraglio di luce per delle questioni che vi stanno preoccupando non poco. Nel lavoro infine, avrete l'umore brillante e una grande carica di ottimismo: utilizzateli su tutti i fronti come meglio potete.

Questo giorno potreste compiere passi in avanti e dare il via a nuove collaborazioni.

Acquario: ★★. Partirà sotto l'egida del 'ko' questa parte della settimana, con un martedì scarno in quanto a idee e voglia di fare. Dovete cercare in ogni caso di procedere con ordine e metodo, senza tralasciare alcun dettaglio al caso. Può sembrare superfluo dare certi consigli, ma vi assicuriamo che non lo è affatto: nel vostro caso, visto il periodo 'no', sarà un’importante ragionare su 'cosa fare' e 'come farlo'. In campo sentimentale, vista la situazione poco promettente gli astri invitano a tenere un atteggiamento premuroso.

Diciamo che questo è il momento buono per mettere in pratica soluzioni drastiche capaci di risolvere quel problema annoso che sapete bene: in campo affettivo pertanto tagliate pure eventuali 'rami secchi', senza pensarci due volte. Single, prendetevi cura di voi rallentando i ritmi della giornata. La troppa foga nel voler assolutamente fare tutto in modo veloce, di sicuro porterà inevitabilmente ad una situazione di stress: consigliato prendere una sana pausa di relax. Nel lavoro invece, vi sentirete scarsamente motivati e cercherete di diminuire l'impegno che solitamente mettete nella professione: passerà.

Pesci: ’top del giorno’. In arrivo un martedì favorito da una meravigliosa Venere in Pesci. La giornata numero due dell'attuale settimana sarà molto efficace soprattutto in campo sentimentale e nelle amicizie. Approfittatene per farvi coccolare, almeno con l'intento di rinforzare l’intesa di coppia che, per qualcuno, negli ultimi tempi è venuta un pochino a mancare. Secondo l'oroscopo del giorno 14 gennaio, sempre in merito all'amore, saranno tanti i pianeti che remeranno a vostro favore, ma su tutti spiccherà una conturbante Venere, presente questo martedì nel vostro segno, senz'altro pronta a regalare intensi attimi di passione.

In molti sarete romantici, comunicativi e ben felici di poter condividere le vostre gioie con la persona che vi sta accanto. Se single, invece, sicuramente la giornata non mancherà di far avere buone notizie. Diciamo che a molti Pesci in status single attende una giornata quasi perfetta, ovviamente a patto di viverla con ottimismo e un pizzico di buonsenso, il che impreziosirà il tutto. Nel lavoro, intanto, tutto tranquillo: non trascurate nessuna opportunità di comunicare con persone nuove e, soprattutto, cercate di sfruttare la vostra capacità di saperci fare per fini pratici.