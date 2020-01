Nuova settimana del mese di gennaio in arrivo per tutti i segni zodiacali. Scopriamo cosa preannunciano le stelle per il periodo compreso tra lunedì 13 e domenica 19 gennaio 2020. Di seguito approfondiamo quindi l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle della settimana per tutti i segni zodiacali

Ariete: in questa settimana in campo amoroso, con Giove e Saturno dissonanti, è possibile che nascano delle incomprensioni. Potrete vivere però delle buone emozioni. In particolare i single del segno faranno degli incontri.

Nel lavoro cercate di valutare al meglio le decisioni che prendete. Siate disponibili con i collaboratori ed otterrete dei guadagni.

Toro: la settimana sarà caratterizzata da giornate interessante a livello sentimentale, in particolare la prima parte del periodo sarà buona per le coppie. A livello professionale con il passare del tempo si risolveranno anche i conflitti con i collaboratori.

Gemelli: in questa settimana a livello professionale dovrete sistemare alcune situazioni complesse. In amore, con Venere e Luna dissonante è possibile che nascano dei nervosismi non semplici da gestire.

Cancro: con Giove in opposizione, a livello lavorativo ci saranno molte responsabilità cui far fronte. In arrivo però anche delle novità che potranno arricchirvi. In amore, con la buona influenza di Venere, il vostro rapporto potrebbe migliorare. Soprattutto nella parte centrale del periodo vi sentirete passionali.

Leone: a livello sentimentale i nati sotto questo particolare segno in queste giornate avranno la possibilità di recuperare, soprattutto se negli ultimi mesi avete vissuto dei momenti di crisi. Nel lavoro è possibile che giungano delle problematiche, riguardanti anche un nuovo incarico.

Vergine: in questa settimana potreste vivere dei momenti sottotono e stancanti in campo professionale. Gennaio sarà comunque un mese importante e, soprattutto per ottenere risultati. In amore con Venere in opposizione nelle prime giornate della settimana potreste avvisare delle difficoltà di comunicazione.

Bilancia: Giove e Saturno sono dissonanti, in campo amoroso le coppie che hanno vissuto una crisi con il concludersi del 2019, potrebbero proseguire i loro disaccordi. Nel weekend provate a non innervosirvi troppo. Nel lavoro, con Mercurio favorevole alcune iniziative potrebbero invece darvi soddisfazione.

Scorpione: a livello amoroso il periodo è interessante, qualcuno potrebbe anche prendere in considerazione dei progetti di coppia importanti. Nel lavoro in questa settimana potrete fare delle scelte importanti e portare avanti dei progetti soddisfacenti.

Sagittario: a livello lavorativo sono molte le responsabilità che vi saranno affidate. Qualcuno potrà ricevere anche delle proposte, che potrebbero essere veramente molto valide. In amore, soprattutto nella parte centrale del periodo, cercate di prestare attenzione al rapporto con il partner.

Capricorno: con Giove e Saturno nel segno a livello sentimentale potete fare dei passi avanti veramente importanti ed ufficializzare anche una relazione. Nel lavoro l'inizio della settimana porterà un po' di confusione, ma in generale le stelle sono positive per voi.

Acquario: in campo lavorativo potrete ottenere dei risultati, ma solamente dopo aver accettato alcune situazioni che vi porteranno fatica. In campo amoroso con Venere nel segno potrete superare alcune perplessità che portate avanti da tempo.

Pesci: Saturno e Giove sono in ottimo aspetto, è un buon momento per l'amore. In campo professionale cercate di tenere sotto controllo il nervosismo, ma con il transito di Venere le stelle saranno dalla vostra parte.