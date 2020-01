L'Oroscopo di domani, giovedì 16 gennaio, è pronto a svelare che giornata sarà sul piano astrologico. La Luna in Bilancia tenderà a favorire maggiormente i segni d'aria in particolar modo i nativi dell'Acquario. Sarà la giornata perfetta per coltivare dei progetti, ottenere delle risposte, cercare una gravidanza o prendersi cura del proprio corpo. La stanchezza invernale sta causando un po' di rallentamenti generali, per questo è naturale sentirsi spossati e privi di idee, come nel caso del Leone.

Questo giovedì permetterà di rifiatare un po', inoltre giungeranno delle novità per alcuni segni.

Approfondiamo il tutto, scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni

Vergine - 12° in classifica - Un problema vi tormenta da un po' di tempo e in questa giornata vi ritroverete a rimuginarci sopra. Avrete ancora un momento 'No', ma sarà l'ultimo. A partire da venerdì tornerete ad essere ispirati e positivi. Da quando è iniziato l'anno nuovo avete vissuto un po' di difficoltà a causa di determinati imprevisti e problemi da risolvere.

L'essere sempre in apprensione vi ha reso molto stressati, perciò siete sempre stanchi e assonnati. Dovrete cercare di rialzarvi il prima possibile, fate mente locale e scovate le migliori soluzioni che vi permetteranno di ripartire.

Leone - 11° posto - Il vostro fisico sarà abbastanza provato dalle fatiche dei giorni scorsi, ma da questo giovedì incomincerete a rimettervi in forma. Il miglioramento, però, sarà graduale ed impercettibile. Vi alzerete ancora un po' scombussolati e fiacchi. Da diversi giorni impiegate più tempo del dovuto ad eseguire dei lavori e la colpa è della scarsa concentrazione. Per fortuna non sarete soli e avrete modo di farvi aiutare. Qualcuno si ritroverà ad uscire, magari per fare la spesa o per un semplice aperitivo tra colleghi o amici. In famiglia l'aria non sarà delle migliori a causa dei nervi tesi di qualcuno.

Cercate di non discutere perché finirete solamente per rimetterci del tempo prezioso.

Toro - 10° in classifica - In questo momento siete preoccupati per una questione finanziaria che non vi fa chiudere occhio la notte. Non sapete che pesci prendere, ma in giornata qualche risposta arriverà e vi aiuterà a chiarire determinati aspetti. Dovrete stringere la cinghia perché nelle scorse settimane ci sono state delle spese consistenti. Sarete tentati da un'offerta che in un primo momento vi sembrerà alquanto allettante, ma dovrete fare molta attenzione. Una persona di vostra conoscenza vi riferirà una notizia sorprendente. Rimandate ogni progetto al weekend dato che saranno delle giornate favorevoli e promettenti.

Ariete - 9° posto - Avrete a che fare con 24 ore molto agitate in cui dovrete capire cosa volete dalla vita.

Siete un segno caparbio e deciso, odiate le lunghe attese e coltivate molti sogni. Presto un rapporto particolare sarà definitivamente archiviato. Al momento avete bisogno di serenità dato che state vivendo un bel po' di turbolenze all'interno della vostra vita. Non riuscite a trovare un secondo di pace e tutto vi sembra andare storto. In questa giornata dovrete correre altrimenti rischierete di fare troppo tardi. Ci saranno anche dei lavori da sbrigare in breve tempo. In serata sarete distrutti e finirete per addormentarvi davanti alla tv. Imparate a guardare le cose da un'altra prospettiva e siate più positivi.

Scorpione - 8° in classifica - Giornata abbastanza nella norma, tutto procederà come al solito. Ultimamente il lavoro vi prende molto tempo e questo vi manda in crisi. Con il partner ci sono state delle discussioni recentemente. Da questo giovedì tutto tornerà alla calma consueta, ma occhio alle ricadute. A parte un po' di incertezza, in questa seconda parte della settimana non avrete problemi o ostacoli da scardinare. Anche il fisico sarà in netto recupero e presto giungerà una novità finanziaria inaspettata. Progettate qualcosa da fare nei prossimi mesi, possibilmente un'attività profittevole.

Ci sarà da prendere appuntamento dal dentista o dal dottore, la prudenza non è mai troppa.

Sagittario - 7° posto - Avrete a che fare con 48 ore positive in cui anche la forma fisica e mentale sarà in recupero. Riuscirete a vedere le cose chiaramente rispetto ai giorni scorsi. Troverete una soluzione a quei problemi che fino a qualche tempo fa vi sembravano insormontabili. I più giovani hanno difficoltà a trovare l'amore poiché sognano di intraprendere una carriera e di fare successo. I prossimi saranno dei mesi speciali, giungeranno delle liete novità soprattutto per le coppie over 50.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani sorride alle giovani coppie che hanno mille sogni e aspettative per il futuro. In passato avete attraversato un periodo particolarmente delicato. Avete dovuto lottare con le unghie e con i denti per farvi valere o per superare una brutta caduta. Davanti a voi avete un futuro importante, ma tutto dipenderà dalla vostra capacità di voltare pagina e ricominciare. Questa giornata potrebbe portare delle novità interessanti, non si escludono entrate extra per i liberi professionisti. Chi lavora alle dipendenze vorrebbe più tempo libero. Qualcosa non vi garberà e dimostrerete il vostro disappunto.

Cancro - 5° in classifica - L'attesa è finita. L’Oroscopo del 16 gennaio dice che questa sarà la giornata del chiarimento totale. Nei giorni scorsi avete battagliato contro uno stato di profonda incertezza e confusione mentale. In questo giovedì arriveranno le risposte che attendevate da tempo e finalmente potrete mettere un punto su tutte quelle questioni in sospeso. Gennaio non è stato un mese facile, ci sono state delle giornate pesanti in cui tutto vi è andato storto. Comunque sia, Da questa giornata ritroverete la calma interiore ed anche l'autostima sarà stellare. In passato avete subito una caduta bruciante ma avete imparato a rialzarvi, per questo motivo adesso siete più forti e preparati.

Capricorno - 4° posto - Sarà una giornata produttiva e piena di impegni. Non vedrete l'ora che arrivi il fine settimana, dato che potrete riposare e allentare la presa. Da tempo correte senza sosta, vi destreggiate tra lavoro, famiglia e pulizie domestiche. Concentratevi sui lati positivi della vostra vita ed evitate di focalizzarvi su quello che non va. Per ottenere dei risultati soddisfacenti dovrete darvi molto da fare, specialmente se avete superato i 30 e cominciate a stancarvi facilmente. I tempi sono cambiati e questo lo sapete piuttosto bene. Negli anni avete perso alcune amicizie che credevate eterne.

Comunque sia, questo giovedì favorirà i viaggi, le soluzioni finanziarie e la ricerca del lavoro.

Gemelli - 3° in classifica - Dopo vari alti e bassi, finalmente vivrete una giornata appagante in cui tutto vi riuscirà bene. Coltivate un hobby, vi aiuterà a scacciare lo stress quotidiano. Coloro che nel 2019 hanno dovuto affrontare un cambiamento importante che ha scombussolato la vita, presto riusciranno a voltare definitivamente pagina. La vita è fatta di gioie e dolori e in questo anno nuovo arriveranno molte novità. I giovani single presto si renderanno conto di avere una piccola cotta per un collega o un amico/a.

Comunque sia, in questo giovedì dovrete portarvi avanti con delle incombenze di casa, lavoro o studio. Ci saranno un po' di conti da sistemare. Tra auto, mutuo, tasse e spese extra, il vostro portafoglio si è prosciugato.

Acquario - 2° posto - Giornata più che buona, avrete un cielo sorridente e propiziatorio. La fortuna vi accompagnerà per tutto il resto della settimana agevolandovi in tutte le attività. Sarà possibile ottenere dei buoni voti o degli elogi dal superiore. Anche all'interno delle relazioni di coppia qualcosa di bello accadrà. Sarà la giornata migliore per cercare una gravidanza o per smettere con alcuni vizi nocivi.

Chi avrà modo di uscire si ritroverà ad incontrerà una persona che, segretamente, cova un sentimento di ammirazione per loro confronti. Giornata promettente anche per andare in cerca di occasioni o saldi.

Bilancia - 1° in classifica - Nel corso degli anni avete subito numerosi cambiamenti. Avete allacciato molte amicizie ma qualcuna si è persa nel tempo. All'interno della relazione di coppia cercate stabilità e un porto sicuro dove ripararvi dalle intemperie della vita. Comunque sia, le previsioni astrologiche di questa giornata si presentano estremamente favorevoli. Dovrete riflettere o approfondire una certa questione sorta alcuni giorni fa, tuttavia potrete fare affidamento sulla Luna e schiarire ogni dubbio.

In amore, le coppie avranno modo di fare dei progetti importanti in vista dei prossimi mesi. Questo 2020 favorirà i matrimoni, i concepimenti di figli e i trasferimenti, quindi sarà meglio cercare di non lasciarsi scappare questa occasione.