Durante la settimana che va da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio 2020, il Toro avrà nei suoi gradi non soltanto Urano, ma anche la Luna. Questa situazione astrale favorirà il lavoro e l'umore, anche se i nativi incontreranno più serenità nel corso del weekend. Umore in calo per i segni dell'Ariete e del Cancro in particolare, complicanze lavorative e qualche problema sentimentale. Di seguito le previsioni dall'Ariete alla Vergine.

Dall'Ariete ai Gemelli

Ariete: avrete molto lavoro da sbrigare in questa settimana, tanto che potrebbe assorbire non soltanto il vostro tempo libero ma anche ridurre drasticamente le possibilità di trascorrere del tempo con il vostro partner.

Mercoledì e giovedì aumenterà in modo sensibile la stanchezza, ma sarà nel fine settimana che sarete stressati.

Toro: gli impegni delle prime due giornate della settimana vi stresseranno, rendendovi molto nervosi. Sarà meglio rilassarsi nelle giornate di mercoledì e di giovedì, mentre il fine settimana sarà decisamente migliore non solo per l'umore ma anche per la vostra relazione di coppia.

Gemelli: avrete dei ripensamenti su qualche decisione presa precedentemente, ma incontrerete molte difficoltà nel voler cambiare strada.

Trovare un lavoro potrebbe non essere alla vostra portata in questo momento. Dovrete attendere il fine settimana per poter vedere i primi spiragli in tal senso. Amore leggermente bistrattato.

Dal Cancro alla Vergine

Cancro: purtroppo non sarà un buon periodo per l'ambito amoroso. Questa settimana vi vedrà parecchio nervosi e inclini alla rabbia, scaricando quei dubbi che non sono ancora stati risolti con il partner. Ci potrebbero essere divergenze anche all'interno della famiglia d'origine. Lavoro stabile, almeno per il momento.

Leone: sarà una settimana rivoluzionaria in cui avrete tanta intraprendenza organizzativa sul lavoro e sui progetti in ambito amoroso. Qualche piccolo ostacolo non sarà assolutamente un problema dal momento che riuscirete a risolverlo senza particolari problemi e difficoltà.

Qualche serata sarà dedicata allo svago con le amicizie più strette o con il partner.

Vergine: ottime prospettive di guadagno e idee innovative. In questa settimana sarete davvero invincibili sul fronte lavorativo, tanto che potreste organizzare collaborazioni che sicuramente faranno incrementare anche la stima nei vostri confronti. Buono anche l'amore, anche se potrebbero sorgere negligenze e dissapori decisamente marcati.