L'Oroscopo settimanale dal 20 al 26 gennaio prevede una certa voglia di libertà per i nati Gemelli, mentre il Cancro dovrà fare i conti con parecchi ostacoli. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: l'ambito sentimentale della vostra vita sembra al momento essere l'unica cosa certa per voi. Avrete infatti al vostro fianco un partner su cui poter fare affidamento in ogni momento. Purtroppo per voi non mancheranno le difficoltà da dover affrontare.

In amore e in amicizia potrebbero venirsi a creare dei conflitti poco graditi. Prestate una particolare attenzione alle giornate di venerdì e sabato, dove la situazione potrebbe farsi più complessa. Trovare un modo per comunicare non sarà affatto semplice per voi.

Toro: Venere smetterà di essere in opposizione sul vostro segno zodiacale e vi sembrerà di ritrovare una serenità che da tempo non percepivate. Chi invece è single, potrà incontrare nuove persone molto interessanti. Prestate attenzione a domenica, dove potrebbe venirsi a creare qualche malinteso di troppo.

Cercate di portare pazienza in ambito professionale.

Gemelli: in questa settimana dal 20 al 26 gennaio potreste sentire in voi l'esigenza di maggiore libertà. Chi ha una relazione di coppia potrebbe sentirsi soffocato dal partner. Venere in opposizione vi renderà maggiormente consapevoli su alcune problematiche della vostra relazione sentimentale. Cercate però di non essere troppo impulsivi e di non lasciarvi prendere in maniera eccessiva dal desiderio di fuga che si farà strada nella vostra mente.

Cancro: potreste riscontrare delle difficoltà nel portare avanti i vostri progetti perchè chi vi sta intorno proverà ad ostacolarvi. Mercurio opposto vi renderà difficile instaurare dei rapporti di fiducia e chiudere nuovi accordi. Cercate però di rimanere determinati e continuare a credere nei vostri obiettivi.

Le soddisfazioni prima o poi arriveranno.

Leone: questo sarà per voi un periodo molto fortunato, specialmente durante le giornate di lunedì e martedì. Luna in congiunzione sul vostro segno zodiacale sarà in grado di regalarvi delle belle emozioni. L'amore farà da protagonista in queste vostre giornate. Grazie a Venere ritroverete una certa serenità nel focolare domestico, ma anche tanta passionalità con il partner. Per chi è single invece, potrebbero presto nascere nuove relazioni.

Vergine: in questa settimana dal 20 al 26 gennaio dovrete fare i conti con l'opposizione di Venere. Nella vita di coppia potrebbero venirsi a creare diversi dissapori. Dovrete stare attenti a non esagerare con le parole se non volete creare disguidi irreparabili. Tra martedì e mercoledì ci saranno invece delle belle novità sul lavoro.