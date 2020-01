L'Oroscopo di domani, lunedì 20 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Questa nuova settimana incomincerà con la Luna in Sagittario. Ciò darà il via ad una fase di forza e determinazione. In fase calante di solito ci si sente più attivi nel lavoro, nello studio, insomma in tutte quelle attività esterne. Sarà il momento migliore per fare pulizia, eliminare il superfluo o spostare i mobili. Gran parte dei segni dovranno affrontare determinate questioni da non prendere sottogamba. I nativi del Leone saranno operativi mentre i Bilancia avranno un valido lunedì.

Amore, lavoro, fortuna e soldi: approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 20 gennaio

Vergine - 12° posto- Preparatevi a vivere una settimana estremamente pesante per cui cercate di organizzarvi in anticipo. Stabilite un programma giorno per giorno e cercate di sbrigare tutte le mansioni senza rinviare. La Luna sarà dissonante fino a martedì, quindi non ci sarà da stupirsi se avvertirete un po' di stanchezza.

Il vostro umore sarà a dir poco ballerino e rischierete di incappare in qualche piccolo errore. Nelle prossime giornate non saranno da escludersi intoppi e ritardi per chiunque sia costretto a utilizzare il treno per ragioni di lavoro. Chi invece si è deciso a cambiare look, questa giornata favorirà le diete. L'amore al più presto busserà alla porta dei single.

Capricorno - 11° in classifica - Siete un segno estremamente talentuoso ma, al contempo, avete i piedi ben piantati per terra.

Volete spiccare il volo ma avete timore di sprecare tempo e soldi inutilmente. La vita è fatta anche di errori, per cui imparate ad essere più 'morbidi' con voi stessi e non bloccate la vostra creatività. In giornata avrete voglia di esplorare, di lanciarvi nell'avventura e di vivere un sentimento senza condizionamenti esterni. Questo 2020 vi permetterà di raggiungere elevati traguardi, purché vi impegniate seriamente.

Nei prossimi giorni non saranno da escludersi delle sorprese inaspettate. Fate attenzione ai possibili ritardi dei mezzi pubblici.

Gemelli - 10° in classifica - Nei prossimi mesi vivrete un grande cambiamento. Le giovani coppie presto avranno modo di allargare la famiglia o di vivere insieme in una casa più confortevole. Questa settimana sarà piena di impegni, ma già da questo lunedì dovrete portarvi avanti con gran parte del lavoro.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Coltivate molti sogni poiché siete un segno ambizioso. Il vostro essere socievoli potrebbe rivelarsi una sorta di super potere in futuro. Cercate di avere più fiducia nelle vostre capacita e in amore imparate a spingervi oltre. Possibili novità economiche. I liberi professionisti e gli imprenditori riceveranno un nuovo incarico e sarà bene cercare di essere impeccabili al fine di fidelizzare il cliente.

Cancro - 9° in classifica - L’Oroscopo del 20 gennaio dice che sarà una giornata stancante ma decisiva. Avrete una settimana molto importante. Odiate i lunedì poiché il rientro al lavoro e al consueto tran tran quotidiano vi incute ansia. Chi ha dei figli, di solito dorme poco e si destreggia tra lavoro, casa, compiti e cucina. In questa giornata dovrete armarvi di pazienza, stringere i denti e cercare di anticipare i tempi. In serata arriverà quella risposta che aspettavate da molto. Ultimamente avete bisogno di vivere un cambiamento, magari desiderate un lavoro migliore, una busta paga più alta o un trasferimento.

Da tempo state mettendo da parte un po' di soldini. Valutate se sia il caso di tuffarsi in un piccolo investimento finalizzato ad accrescere le vostre entrate. Presto farete qualcosa di insolito.

Pesci - 8° posto - L’oroscopo di domani si concentra sui sentimenti. Le coppie che stanno insieme da anni, spesso si ritrovano ad attraversare dei momenti di profonda incertezza. Chi è solo da tempo si lamenta di non riuscire a trovare l'anima gemella, ma quando sarete pronti, l'amore apparirà. Non demoralizzatevi e non date sempre la colpa agli altri. Per vedere un cambiamento bisogna cambiare qualcosa in prima persona.

Comunque sia, sarà una giornata introspettiva anche se avrete un po' di lavori da portare avanti.

Ariete - 7° in classifica - La settimana incomincerà con il piglio giusto. Già al primo mattino vi alzerete di buon umore e con la voglia di darvi da fare. Vi impegnerete mettendoci tutta la vostra buona volontà. Anche se sarete indaffarati, riuscirete comunque a dedicare il tempo agli affetti personali. Prima il dovere e poi il piacere, per cui cercate di non distrarvi. Nei prossimi giorni sarà possibile chiarire una relazione, magari le coppie giovani potranno ufficializzare il loro legame. Questa giornata favorirà le ricerche.

Entro la primavera una certa situazione lavorativa sarà finalmente chiarita.

Oroscopo del giorno

Toro - 6° posto - In questo lunedì sarete molto presi dal lavoro e dalle vostre ambizioni. Chi dovrà muovere i primi passi verso il mondo professionale dovrà essere paziente e fare molta gavetta. Avrete voglia di fare dei cambiamenti, per cui in casa non saranno da escludersi degli spostamenti di mobilio. L'oroscopo di questo lunedì pone l'attenzione sul comparto economico. Nelle prossime 48 ore sarete tentati dal concludere un certo affare, ma cercate di non fare scelte impulsive. Dunque, attenzione al portafoglio!

Per quanto riguarda l'amore, se per i single tutto procederà come al solito, per le coppie sposate o conviventi sarà una giornata favorevole per intraprendere dei nuovi progetti.

Leone - 5° in classifica - Man mano che si avvicina la primavera il vostro stato d'animo incomincia a migliorare. Già in questa giornata vi sentirete carichi e operosi. Riuscirete a sbrigare tutte le consuete mansioni senza lamentarvi e facendo un eccellente lavoro. Non saranno da escludersi dei complimenti o dei premi. Chi studia avrà maggiori opportunità di prendere un buon punteggio data la particolare ispirazione di questa giornata.

In amore, le coppie dovranno spingersi oltre e superare i propri limiti. I single, invece, dovranno allargare la cerchia delle conoscenze perché per vedere dei cambiamenti bisogna darsi da fare.

Acquario - 4° posto - Siete in attesa di qualcosa, forse del compleanno o di una ricorrenza particolarmente emozionante. Volete attuare dei progetti, ma occorrono dei soldi. In questo lunedì l'oroscopo annuncia una lieta situazione astrologica. Avrete mille opportunità da sfruttare nei prossimi giorni, tuttavia rischierete di lasciarvele sfuggire a causa dell'alto livello di distrazione. Ritroverete energia e vitalità, inoltre rifletterete sul da farsi.

Sarà una giornata favorevole per mettersi a dieta e fare della salutare attività fisica. Il vostro corpo da tempo chiede un maggior consumo di acqua e un adeguato riposo. Presto qualcuno si ritroverà a compiere un viaggio interessante.

Scorpione - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche dicono che almeno fino a fine mese non sembrano emergere difficoltà di particolare rilevanza. Da questa giornata avrete un bel cielo astrale che vi renderanno carichi di energia. Dedicatevi agli affari personali che avete a lungo trascurato, soprattutto il fisico. Approfondite, fate ricerche, colmate una certa lacuna, questo lunedì vi renderà estremamente concentrati.

Dovrete prestate attenzione anche al look, cercate di puntare sul mistero in quanto ciò che non si vede bene attira di più.

Bilancia - 2° posto - Sarà un promettente e valido lunedì anche se dovrete sudare sette camice. Al più presto, una situazione particolarmente disagevole, sarà sistemata. Amate le cose belle e ben riuscite, per questo vi fate in quattro pur di mantenere i vostri sfizi e fare una bella figura con il datore di lavoro e i clienti. La Luna vi sarà favorevole fino a martedì, inoltre la fortuna vi spalleggerà. Dunque, cercate di sfruttare queste due giornate per definire una relazione o progredire nella carriera.

I cuori solitari dovranno iniziare a guardarsi attorno senza rimuginare sulle storie passate. Qualcuno sarà intenzionato ad effettuare un piccolo investimento per migliorare la propria vita. In serata evitate di pensare ai problemi di lavoro e rilassatevi con un bel bagno caldo oppure un bel libro o programma tv appagante.

Sagittario - 1° in classifica - Ultimamente siete molto distratti e frenetici. Il mondo corre velocemente e questo comporta spesso stress e sconforto. A partire da questo lunedì cercate di non omologarvi a questa tendenza e imparate ad essere più calmi. Focalizzatevi su una cosa alla volta, il multitasking in realtà è controproducente. Dopo una mezza giornata dedicata al lavoro, alle faccende di casa e ai rapporti con gli altri, prendetevi del tempo per voi stessi. Ritagliarsi le ore finali della giornata per dedicarsi alle proprie passioni permetterà alla mente e al corpo di appagarsi e di allentare lo stress.