L'oroscopo del 20 gennaio è pronto a rivelare che cosa accadrà sul piano astrologico in questa giornata d'inizio settimana.

I nativi dell'Ariete hanno bisogno di stare lontano dalla routine quotidiana, mentre le persone del Leone devono sostenere troppe spese. Segno per segno approfondiamo ora l'astrologia della giornata di lunedì e le previsioni su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata piuttosto agitata per le coppie che soffrono a causa di disturbi familiari, gelosia o perché entrambi i partner non riescono a mettersi d’accordo su qualcosa.

Evitate di discutere sotto l’effetto della rabbia, potreste dire qualcosa spiacevole o che potrebbe urtare la sensibilità del vostro partner d'amore. Avete bisogno di relax e di stare lontano dalla routine quotidiana.

Toro – Sforzatevi di iniziare questa settimana senza inveire contro le persone che hanno opinioni diverse dalle vostre. Concentratevi sulle vostre mansioni e siate pazienti anche davanti alle scelte cocciute dei superiori o alla maleducazione dei clienti. Se avete voglia di una breve pausa e partire, fatelo ma ricordatevi di lasciare a casa le tensioni.

Per l'amore è una giornata buona, potete iniziare a mettere in cantiere le iniziative che più vi stanno a cuore.

Gemelli – Questo è un periodo carico di tensioni a causa della famiglia, dei figli o del lavoro. Cercate di non alimentare le polemiche. Avete bisogno di un po' di pepe in più, soprattutto se la vostra relazione dura da molto tempo. Occhio alla stanchezza, in campo lavorativo potreste commettere degli errori, dimenticare qualcosa o far nascere un equivoco a causa di una parola spiegata o capita male.

Previsioni di lunedì 20 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questo periodo avete voglia di corteggiare e di essere corteggiati, e di vivere la vita senza risparmiarvi nulla. Chi non ha trovato ancora l’anima gemella, forse preferisce solo divertirsi oppure non si sente pronto per una storia impegnativa. L'oroscopo vi consiglia di fare chiarezza in voi stessi. Nel lavoro avete grinta ed energia per risolvere eventuali problemi, però, cercate di non esagerare con le parole pungenti verso colleghi e superiori.

Se non lavorate, riposatevi e non pensate a quello che dovete fare al rientro.

Leone – Ci sono troppe spese da sostenere in questo periodo. Se pensate di non poter far fronte alle varie spese, armatevi di pazienza e non brontolate. Qualche buon risultato s’inizia a vederlo dalla prossima settimana. Il vostro momento di passione sta per arrivare. Man mano vi dimenticate di chi vi ha ferito il vostro cuore e i motivi del vostro disaccordo si trasformano in banalità.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Vergine – La settimana parte con un po' di maretta. Gelosia, insoddisfazione, timore e forse anche qualche notizia non gradita. Non scoraggiatevi, presto tornerete a sorridere. Le vostre prospettive sono favorevoli, anche se ancora qualcuno borbotta e si lamenta, presto le stelle gireranno a vostro favore. Il lavoro è un settore che vi preoccupa, i soldi vi fanno impazzire. Giornata favorevole per trovare un partner d’amore ed escogitare un sistema per far quadrare i conti.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Nel campo lavorativo c’è una lenta ripresa. Purtroppo ci sono ostacoli tra voi e i vostri obiettivi. Comunque vada, potete tamponare le uscite e migliorare le strategie lavorative. Se vi impegnate tanto, potete fare un passo in più. Rimandate una decisione importante alla prossima settimana, così avrete modo di riflettere meglio. Se amate il partner, lasciate stare i battibecchi dovuti ai soldi che non bastano mai o agli amici che spettegolano. Il vostro è un legame solido e questo vale sia per le coppie attempate e sia per quelle sbocciate da poco.

Scorpione – In questo inizio settimana sono a rischio le coppie insoddisfatte e litigiose. Se sperate di mandare avanti la relazione, dovete muovervi con i piedi di piombo. Ogni pretesto potrebbe trasformarsi in una lite e ogni lite potrebbe rompere il vostro legame. Se sperate di chiudere la vostra relazione, fatelo senza ripensamenti. In questa giornata dovete fare i conti con le distrazioni che sono in grado di creare danni e problemi. Occhi aperti e muovetevi con cautela.

Sagittario – Ottimo inizio di settimana per il lavoro, nonostante alcune tensioni che potrebbero presentarsi a causa di ritardi o dell’imposizione di colleghi o superiori.

Fate attenzione ai soldi, cercate di risparmiare in vista di alcune grosse spese future. In amore c’è un po’ di nervosismo. Siete pronti a rimproverare o a puntare il dito verso il vostro partner. Dovete imporvi di reagire ed evitare reazioni aggressive, che in futuro potrebbero farvi pentire di ciò che avete detto o fatto.

L'oroscopo di lunedì 20 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Giornata positiva per gli affari d'amore, sapete parlare di più con il cuore e le emozioni piuttosto che con la razionalità. La passionalità e sensualità sono ottime per lasciarvi andare in amore. In campo lavorativo potrebbe essere una giornata irritante, potreste combinare qualche pasticcio con chi vi capita a tiro.

Sono tutte situazioni che si possono evitare, facendo molta attenzione.

Acquario – In questa giornata potreste avere buone occasioni lavorative, magari trovare un impiego o capire come muoversi in caso di problemi. Non mancano difficoltà, uscite impreviste o problemi economici. Anche per le coppie più litigiose trionfa la passione, si sente qualcosa di più fresco nella vostra relazione. Qualcuno, però, potrebbe avere una brutta sorpresa ma questo vale solo per le coppie in crisi.

Pesci – Momento ricco di passione, contraddizioni, dubbi e di momenti esplosivi. L'oroscopo del 20 gennaio consiglia di non decidere impulsivamente ma di aspettare ancora un po'.

Le emozioni potrebbero farvi perdere il lume della ragione. Spesso i single si ritrovano alle prese con legami proibiti. Questa giornata potrebbe portare la conferma di un incarico, consolidamento, situazione precaria che diventa stabile. Impegnatevi di più a essere più competitivi, la concorrenza è molta spietata e non guarda in faccia a nessuno.