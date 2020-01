L'Oroscopo di domani, mercoledì 29 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo la Luna in Ariete, in fase crescente. In questa giornata ci sarà un interessante cielo astrale. I segni di Terra risulteranno favoriti sotto certi aspetti. Sarà un mercoledì pieno di ispirazione e di passione per la gran parte dei segni. Il Capricorno avrà 24 ore di fortuna e ottimismo mentre i Pesci ritroveranno l'armonia. Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 29 gennaio

Scorpione - 12° posto - Non sempre è un bene frequentare quotidianamente le amicizie o i parenti. Più si è in intimità più è alto il rischio di litigare e sentirsi soffocati. Questo vale anche in amore, per cui la distanza non sempre è negativa. Imparate ad essere più misteriosi e ritagliatevi i vostri spazi. Questa Luna in Ariete vi renderà maggiormente impulsivi e insicuri. Da tempo c'è un pensiero che vi preoccupa e vi ruba delle preziose ore di sonno. Per questo al mattino tendete a rinviare la sveglia e apparite estremamente stanchi.

Nel weekend troverete serenità e riuscirete a ricucire una rottura.

Acquario - 11° in classifica - In questo mercoledì Sole e Mercurio favoriranno la comunicazione e la riflessione. Avete la mente aperta e non smettete mai di apprendere e assimilare informazioni. Per tale ragione siete destinati a vivere una vita piena di soddisfazioni e di notorietà anche se potreste dover fare delle sostanziali rinunce.

Per le coppie i sentimenti risulteranno saldi, ma chi ha recentemente interrotto una storia vivrà una difficile giornata per colpa della malinconia. Presto questo periodo difficile sarà archiviato, distraetevi facendo qualcosa di produttivo e guardatevi attorno.

Gemelli - 10° posto - Coloro che lavorano in autonomia, ultimamente non sanno che pesci prendere. In giornata ci sarà bisogno di riflettere, magari in merito ad una partenza, un investimento, un lavoro oppure un percorso di studi.

Tutto ciò non farà altro che incrementare il vostro livello di stress rischiando di procurarvi un terribile mal di testa. Riguardatevi e prendetevi cura del vostro corpo. Valutate l'idea di fare meditazione o una bella passeggiata all'aria aperta. Siete un segno socievole e chiacchierone, ma qualche volta avete bisogno di starvene per conto vostro. Una risposta arriverà nel weekend ed anche l'amore troverà la sua strada, dovrete solamente essere pazienti.

Cancro - 9° in classifica - L’oroscopo del 29 gennaio dice che dovrete impegnarvi di più, soprattutto se volete tornare in forma. L'inverno non tanto vi piace, siete in attesa della bella stagione.

In questo periodo sentite la necessità di darvi da fare, di rimettervi in carreggiata ma non sapete come fare perché vi manca la volontà. In amore spesso nutrite dei dubbi, ma dovete imparare a fidarvi e ad aprire il vostro cuore. Negli anni ne sono accadute di cotte e di crude, tuttavia dovete andare avanti perché il mondo è pieno di opportunità e di colori. Spesso cadete preda della nostalgia e dei rimpianti. Vi ponete un sacco di domande. Febbraio sarà il mese del chiarimento, riuscirete a rialzarvi grazie ai nuovi stimoli che vi prefiggerete. 'Tempus Fugit', quindi non sprecate altro tempo e datevi da fare.

Bilancia - 8° posto - Le previsioni astrologiche parlano di una giornata così così. In amore, c'è chi sta attraversando un periodo alquanto complicato, ma nulla è difficile per chi ama veramente. Se i vostri sentimenti sono forti, sarà possibile superare ogni tempesta e perplessità. In famiglia dovrete essere più indulgenti, questo mercoledì invita alla prudenza. Potrebbero verificarsi delle incomprensioni, specie con i figli o i genitori anziani. Dovrete tenere presente che il più delle volte il silenzio è la risposta migliore. Qualcuno sta inseguendo un grande sogno, ma spesso cade vittima dello sconforto.

In casi del genere sarà importante ricordare che ogni goccia riempie un pozzo, per cui dovrete essere pazienti e perseveranti perché i risultati migliori si vedono sul lungo termine.

Leone - 7° in classifica - Prendete le cose così come come sono, accettate il vostro stato d'animo e non cercate una via di fuga. In questo modo riuscirete a trarre il massimo dalle vostre straordinarie capacità. Non sottovalutatevi, questo vale anche nel lavoro o nello studio. Magari l'ambiente circostante non vi aggrada, tuttavia provate ad accettare questa condizione e piano piano cercate un'alternativa migliore.

Fortunatamente non tutti i nativi del Leone stanno vivendo un periodo complesso, ma c'è comunque una forte voglia di dare una scossa alla propria vita. Solo voi conoscete la risposta a quel problema che vi attanaglia, quindi dovrete fare un po' di riflessione introspettiva. In famiglia qualcuno si sta occupando di un parente che non sta bene.

Oroscopo del giorno

Sagittario - 6° posto - Marte nel vostro segno vi aiuterà ad ottenere dei validi risultati. Vi sentirete forti, determinati e assertivi, tutti questi aspetti giocheranno a vostro favore. Portate avanti un progetto e preparatevi a fare il salto di qualità.

Questa sarà una giornata molto tranquilla e sorridente. Sarete talmente concentrati e motivati da portare a termine qualsiasi incombenza. Ricordatevi di puntare sempre al massimo, perché male che vada otterrete un minimo di soddisfazione. Non fate diete improvvisate ma affidatevi ad un esperto. Scaricate lo stress facendo del movimento ma evitate di esagerare. I cuori solitari si lasceranno andare ad un flirt inaspettato. Cupido colpisce a qualsiasi età, per cui non scoraggiatevi se siete soli.

Toro - 5° in classifica - Si intravedono delle buone opportunità all'orizzonte. Nel lavoro o nella vita sociale avvertite un po' di pressione.

Avete indubbiamente bisogno di staccare la spina. Nelle seguenti 24 ore sarà facile distrarsi a causa della noia, ma così rischierete di lasciarvi scappare delle occasioni importanti. Dunque, tenete gli occhi bene aperti e dedicatevi anche al comparto economico. Ci sarà da rivedere qualcosa che non quadra. Presto qualcuno dovrà prendere una decisione importantissima, per cui sarà fondamentale valutare attentamente i pro e i contro. Una piccola crisi potrebbe darvi del filo da torcere. Rimanete radicati e non lasciatevi buttare giù dalla prima tempesta.

Pesci - 4° posto - L’oroscopo di domani si presenta interessante per la salute fisica e mentale.

Dopo un periodo di sovraccarico lavorativo, potrete tirare un sospiro di sollievo. In giornata contate sul supporto di Venere che dona sensualità, amore e armonia. Occhio a non essere superficiali. Tenete bene a mente che 'Chi semina vento raccoglie tempesta'. Tutto torna nella vita. Non date mai per scontate le persone tranquille, potrebbero esserlo soltanto all'apparenza. In giornata prestate attenzione alle parole, spesso feriscono più della spada. Se non volete guastarvi il weekend, cercate di rimanere focalizzati sui vostri compiti quotidiani e non rinviate. Presto l'amore busserà alla vostra porta, non fatevi trovare struccati o fuori forma.

Vergine - 3° posto - Questa sarà una giornata abbastanza favorevole per le questioni di cuore. In serata si prevedono scintille sotto le lenzuola per gli innamorati. Spesso tendete a mostrarvi forti, ma dentro di voi siete estremamente sensibili e fragili. I single, in passato hanno sofferto molto per amore, per questo motivo fanno fatica a lasciarsi andare. Avete dei buoni amici, meglio pochi e fidati che tanti e falsi. Ultimamente siete in cerca di risposte perché c'è un dubbio che vi tormenta il sonno. Siete un po' svogliati e vi serve aiuto. Chi è sposato o convive, di tanto in tanto nutre dei piccoli dubbi riguardo la fedeltà del partner.

Entro domenica dovrete sborsare dei soldi.

Capricorno - 2° in classifica - Giove nel vostro segno favorirà la crescita e l'ottimismo, per cui in giornata sarete abbastanza fortunati. Auspicate un lavoro indipendente in quanto detestate sottostare alle dipendenze di qualcuno. Siete destinati a viaggiare molto, ma questo non vi dispiace. Chi ha perso un lavoro, presto ne troverà uno migliore, intanto dovrà valutare l'idea di migliorare le abilità e di ampliare il raggio di ricerca. Spesso nella vita bisogna andare lontano dalla zona di comfort. Chi accudisce il focolare domestico ed ha dei bambini in età scolare, dovrà prestare maggiormente attenzione perché potrebbe emergere un piccolo intoppo.

Avete bisogno di una vacanza o di denaro extra.

Ariete - 1° posto - Ecco finalmente una buona giornata! Grazie alla Luna nel segno, vi sentirete energici e pieni di vita. Nel lavoro o nello studio avrete l'opportunità di poter ottenere dei notevoli risultati, per cui sfruttate queste 24 ore nel miglior modo possibile. Sarà un mercoledì promettente per coloro che dovranno sostenere un esame, un test o una verifica. Siete un segno indipendente, per voi l'amore si basa principalmente sulla fiducia. Cogliete l'attimo, questa giornata profumerà di incontri e richieste. Complice il freddo, ultimamente vi siete trascurati un po' e questo ha finito per causare dei rallentamenti anche all'interno di una relazione o di un rapporto d'amicizia. Rimettetevi in gioco al più presto e scuotetevi dal torpore invernale.