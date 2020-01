Il mese di gennaio sta per volgere al termine, ecco dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno del Toro durante il secondo mese del 2020. L’inizio di febbraio porterà serenità in amore per il segno che durante il mese precedente ha dovuto affrontare diverse problematiche. Sarà inoltre un momento vantaggioso in ambito lavorativo, soprattutto per chi desidera avviare nuovi progetti. Non sarà un momento negativo dal punto di vista fisico, tuttavia non è da escludere che qualcuno possa risentire dello stress e della stanchezza accumulata.

Approfondiamo di seguito l’Oroscopo completo del mese di febbraio 2020 per i nati sotto il segno del Toro, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di febbraio 2020 per il Toro

Amore: al contrario del mese precedente, durante il mese di febbraio 2020 il Toro potrà recuperare la serenità persa in amore e abbandonarsi alle emozioni. Sarà un momento ideale per coloro i quali intendono ricucire un rapporto o confessare i propri sentimenti alla persona amata. Venere che entra nel segno a partire dal 19 del mese aiuterà il Toro ad acquisire una nuova consapevolezza, questo vuol dire che i rapporti instabili, in cui non mancano frequenti litigi e incomprensioni, potrebbero giungere al termine.

Un oroscopo estremamente positivo dunque in cui sono favoriti progetti, come chi desidera sposarsi o avere un figlio. Anche i nuovi incontri sono favoriti.

Lavoro: il favore di Mercurio ad inizio mese sarà di grande aiuto per il segno, sarà l'asso nella manica necessario a risolvere alcune situazioni non molto chiare, che durante il mese precedente hanno creato pensieri e malumori al Toro. Il favore di Saturno e Giove aiuterà il segno ad essere più schietto, esponendo le proprie idee con lucidità e determinazione si potrà riuscire della presentazione di nuovi progetti o nell'avviare nuove collaborazioni.

L'influenza positiva di Giove favorisce inoltre i trasferimenti, è il momento ideale per coloro i quali intendono fare un viaggio, ma anche iniziare un’avventura in un’altra città. Le stelle favoriscono i giovani e gli studenti.

Salute: dal punto di vista fisico il mese di febbraio 2020 non sarà negativo per quanto riguarda le energie e la salute, tuttavia secondo l'oroscopo non sono completamente da escludere i momenti sottotono, in cui qualcuno potrebbe risentire dello stress e della stanchezza accumulata.

Particolarmente faticose potrebbero rivelarsi le giornate centrali del mese, quelle che vanno dal 14 al 19, quando qualcuno potrebbe risentire di fastidi alle articolazioni o mal di schiena.