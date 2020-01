L'Oroscopo di domani venerdì 3 gennaio 2020 porta in primo piano la nuova classifica stelline e le predizioni interessanti la prima sestina dello zodiaco. Curiosi di sapere come sarà la giornata di venerdì vista con l'occhio critico dell'Astrologia quotidiana? Bene, iniziamo subito con il mettere la spunta sull'indice di positività/negatività attribuita dagli astri alla giornata in analisi. In questo caso, le effemeridi del giorno premiano senz'altro l'Ariete con la Vergine, entrambi super-fortunati proprio in questo terzo giorno del nuovo anno, nel complesso valutati a cinque stelle.

Un po' diversa invece la situazione messa in conto a coloro nativi dei Gemelli come anche del Leone: secondo le previsioni zodiacali del 3 gennaio i suddetti segni in questo frangente sono stati valutati rispettivamente "sottotono" e "ko". Andiamo a questo punto a dettagliare in profondità la nuova scaletta con le stelle del giorno, le predizioni e relativa astrologia applicata ai segni da Ariete a Vergine.

Classifica stelline 3 gennaio 2020

Il prossimo venerdì ha già ricevuto il lasciapassare da parte dell'Astrologia, quindi è pronto per essere analizzato in questa sede.

Vediamo pertanto di dare una valutazione quanto più possibile oggettiva al quinto giorno della corrente settimana, andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline interessante il giorno 3 gennaio 2020. Come in parte svelato nell'anteprima di apertura, in primo piano, sempre parlando di segni super-fortunati nel periodo, troviamo l'Ariete e la Vergine, ambedue inseriti al primo posto in quanto favoriti alla grande da una meravigliosa Luna, stanziale nel periodo nel campo del Sagittario. Il resoconto condensato nel prospetto a seguire:

★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Toro, Cancro;

★★★: Gemelli;

★★: Leone.

Oroscopo venerdì 3 gennaio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: ★★★★★. Partirà benissimo questo venerdì 3 gennaio, senza negatività a cui dover porre rimedio. Secondo quanto ricavato dalla Carta Astrale, il periodo sarà all'insegna della piena positività con ottime opportunità da sfruttare sia in campo sentimentale che nella parte lavorativa.

Secondo le previsioni del giorno quindi, per quanto riguarda l'amore, la relazione di coppia andrà sicuramente a gonfie vele: in questa giornata riuscirete a dimostrare ancor di più, se dovesse essere richiesto, il vostro pieno e sincero affetto alla persona amata. Il dialogo con il partner sarà piacevole, affettuoso e mai sotto tensione: diciamo che parlerete più col cuore che a voce dei vostri sentimenti, senza nessun impaccio. Single, giornata dinamica e positiva, il che vi aiuterà certamente nelle conquiste in programma. Il periodo positivo vi renderà molto affascinanti e comunicativi quanto basta. Soprattutto insieme ad altre persone saprete istintivamente come comportarsi e quello che quest'ultimi si aspettano da voi. Allora, usate questa buone capacità per ampliare la rete delle vostre conoscenze, ok?

In bocca al lupo! Nel lavoro, la Luna amica vi proteggerà e vi metterà in contatto con persone che potranno capire e sostenere le vostre aspirazioni. Otterrete dei sensibili miglioramenti nel vostro campo d'applicazione.

Toro: ★★★★. In arrivo un giorno abbastanza buono, valutato in generale nella media positività per tanti di voi Toro. Diciamo che a prevalere sarà la scontata routine, con la quotidianità pronta a fare il "rewind" ai giorni appena trascorsi. In alcuni casi la Luna (prossima ad entrare nel vostro segno) migliorerà la situazione attuale contribuendo ad aumentare quel senso di benessere e quel decisionismo che da sempre vi contraddistingue: lasciatevi trasportare dalle sensazioni.

In amore, vi sentirete finalmente amati e compresi dal partner. Sarà finalmente giunto il momento di fare progetti nuovi e soprattutto di trascorrere più tempo insieme a chi amate, serenamente e (per una volta) senza problemi. Single, sarebbe un vero peccato restare in disparte facendovi rubare la scena da chi sapete! Dai, seguite il buon vento dell'intuito e datevi una mossa, ok? Cavalcando la situazione, grazie alla Luna, vi si prospettano sicuramente novità e momenti molto interessanti. Nel lavoro infine, saranno sicuramente da mettere in conto ottime opportunità per portare avanti nuovi progetti.

Il periodo propizio servirà a farvi riflettere su delle proposte in arrivo, per poi decidere come meglio riterrete opportuno.

Gemelli: ★★★. In arrivo un giorno non troppo positivo, probabilmente con la flemma di una giornata "sottotono" per tantissimi di voi Gemelli. Gli astri saranno poco benevoli questo è vero, ma è altrettanto vero che gli stessi non saranno del tutto negativi, specialmente a metà periodo. Attenti: in qualche occasione sarete messi a dura prova da una persona particolarmente acida, a tal punto da farvi saltare i nervi: pensate positivo e non abbassatevi allo stesso livello, ok?

In amore, non state sempre a recriminare su eventuali torti o sfortune subite. Intanto, visto che gran parte di voi avete un partner premuroso, piuttosto cercate di trovare nuovi stimoli per costruire un futuro diverso, fatto solamente di felicità e di gioia. Single, incontrerete sicuramente una persona molto attraente, ma che ben presto potrà annoiarvi per mancanza di argomenti in comune. Alla larga da personaggi con poca o scarsa personalità. Fate quindi ordine attorno a voi e nel vostro cuore, perché ancora una volta non avete le idee molto chiare in proposito... Nel lavoro, converrà fare "buon viso a cattivo gioco" e rimandare appuntamenti o impegni che ritenete importanti a momenti migliori.

Fate passare questa giornata e poi deciderete il da farsi.

Astrologia del giorno 3 gennaio: Cancro, Leone e Vergine

Cancro: ★★★★. Il prossimo venerdì sarà discretamente agevole, diciamo pure positivo a sufficienza per essere gestito dalla maggior parte di voi Cancro. In questo caso, gli astri preannunciano un giorno calmo e tranquillo, ovviamente da seguire con attenzione soprattutto nella parte mediana, poi tutto come da routine. L'obbiettivo? Quello di aspirare (e sperare) di essere al centro dell'attenzione delle persone di vostro interesse. Le previsioni di venerdì in amore indicano che (forse) avrete bisogno di parlare, o magari confrontarvi con il vostro partner su alcune questioni aperte.

La razionalità vi consentirà così di sorvolare sui dettagli che in genere provocano reazioni negative: siate predisposti a sorridere eventualmente a qualche battuta poco felice... Single, avete tutte le possibilità per conquistare la persona che vi interessa e che attualmente vi sta facendo battere il cuore a mille. Cercate di farlo nel miglior modo possibile restando fedeli a voi stessi ad alle vostre inclinazioni, senza cambiare per compiacere chi sapete, ok? Nel lavoro, giornata molto benevola sotto moltissimi aspetti, quello economico compreso. La Luna rappresenterà infatti un bel carburante per la vostra realizzazione sociale e sicurezza personale.

Consiglio: non fate nulla senza uno scopo preciso: sappiate che tutto dovrà tornare a vostro vantaggio, quindi preparatevi un piano!

Leone: ★★. La giornata sarà non troppo buona con voi Leone, per non dire che è stata classificata come pessima con un inaspettato "ko". Purtroppo per voi nativi la dura quadratura in atto tra Luna e Sole, entrambi speculari negativi al 75%, si farà sentire inasprendo soprattutto i rapporti a carattere affettivo/sentimentale. Infatti in amore potreste essere un pochino troppo distratti in questo periodo, provocando malintesi o astio nei riguardi di chi avete a fianco.

Dedicate più tempo alla vita di coppia se non volete seccature: vi sono questioni aperte che aspettano di essere messe in sicurezza e, non facendolo, potrebbero piombarvi addosso improvvisamente scombussolando i delicati equilibri che tengono in vita il rapporto. Single, se doveste sentirvi sotto pressione, allora prendete in seria considerazione il fatto di prendervi un periodo di distacco lontano dall'attuale fonte di tensioni emotive. Un po' di sana riflessione sarà d'aiuto per guardarsi dentro e riflettete sul da farsi. Nel lavoro, giornata caratterizzata da stanchezza o da nervosismo. Optate quindi per attività piacevoli e che non richiedono troppo impegno.

Avete bisogno un attimo di staccare la spina e vivere in serenità: date tempo alla mente di riflettere e alle batterie esaurite di ricaricarsi.

Vergine: ★★★★★. Si profila molto allettante questa parte della settimana, pronta a dare a voi Vergine un venerdì all'altezza delle aspettative. In generale, diciamo pure che non avrete troppe discrepanze a cui porre rimedio. In alcuni casi si preannuncia un periodo davvero buono: personaggi gelosi, situazioni apprensive, stress o stanchezza? Qualsiasi cosa, saprete come reagire mettendo ogni cosa al proprio posto: siete della Vergine, e questo è una garanzia!

L'oroscopo di domani 3 gennaio in amore indica che avrete finalmente conferma che il vostro partner corrisponde esattamente al modello sentimentale al quale aspirate. A molte coppie, quindi, sembrerà volare alto sollevati da quelle preoccupazioni responsabili ultimamente di scompensi o disinteresse reciproco. Single, non rinunciate a un'occasione per divertirvi in modo intelligente. Organizzatevi, cercate di giostrare tra i vari impegni in modo da trovare tempo per tutte quelle persone a voi più care. Nel lavoro, per chiudere, il cielo sottolinea già da adesso la grande forza di volontà che si appresta ad accompagnarvi in queste prossime ore.

Non conoscerete né soste, né ostacoli qualunque cosa dovesse interporsi tra voi e la meta da raggiungere: spazzata via d'un soffio!

