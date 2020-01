L'Oroscopo di domani, giovedì 30 gennaio, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Avremo ancora la Luna in Ariete e questo donerà una notevole spinta ai segni di Fuoco. I Bilancia dovranno tenere gli occhi bene aperti poiché non saranno da escludersi delle insidie. I nativi del Cancro ritroveranno un po' di serenità interiore. Oroscopo interessante per i Pesci i quali, al più presto, avranno a che fare con delle novità economiche. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni 30 gennaio

Toro - 12° posto - State cercando una soluzione o una risposta. All'interno dell'ambiente lavorativo c'è qualche disaccordo con un collega oppure a scuola c'è un compagno che vi rema contro. Un periodo negativo capita a tutti nella vita, per cui non demoralizzatevi se in questa giornata sarete poco produttivi o fortunati. Questo 2020 sarà l'anno della svolta. Si verificherà un cambiamento, ma dovrete muovervi e darvi da fare perché niente capita a caso. Buona parte dei maschi di questo segno tendono ad avere storie fugaci e si impegnano decisamente poco, ma quando si innamorano non hanno testa per pensare ad altro.

Per tale ragione, le coppie di vecchia data non hanno nulla da temere.

Vergine - 11° in classifica - Questa giornata potrebbe andare così così, purtroppo avrete ben poca concentrazione. Tuttavia è bene precisare che si tratterà di una condizione temporanea in quanto, nel tardo pomeriggio, le cose potrebbero cambiare completamente. Un velo di apprensione non mancherà, forse a causa di un progetto immobiliare, di una ristrutturazione o di un cambio di lavoro.

Entro la fine dell'anno la vostra vita non sarà la stessa, qualcosa evolverà. In serata avrete modo di rilassarvi. In famiglia è importante trascorrere del tempo di qualità insieme. Chi vive da solo potrebbe cominciare a valutare una convivenza. Pianificate una vacanza estiva, meglio giocare d'anticipo.

Capricorno - 10° posto - Pulizie, lavoro, stress. Sarà un giovedì estenuante, rischierete di arrivare piuttosto nervosi a sera.

Ci sarà da faticare e vi sembrerà di avere i pianeti contro. Tuttavia dovrete controllarvi. Possedete una grande forza di volontà, per cui quando tutto vi sembra andare male affidatevi a essa. Da giorni siete in uno stato di stallo per quanto riguarda la mente e il fisico. Non avete voglia di fare nulla e vi trascinate avanti a malapena. Il vostro desiderio è quello di trascorrere la giornata davanti alla tv. Presto arriveranno delle novità per coloro che inseguono dei sogni ambiziosi e non si danno mai per vinti.

Acquario - 9° in classifica - Questa giornata partirà un po' al rilento, forse a causa delle ore piccole che fate ultimamente.

La vostra vita attualmente appare fiacca, inoltre c'è qualcosa che non vi soddisfa. Analizzate le vostre emozioni e le eventuali preoccupazioni. Scomponete il tutto e mettete nero su bianco quello che potete fare per superare questo difficile momento. A livello lavorativo c'è un po' di insoddisfazione, forse vi impegnate di più e non siete pagati abbastanza. A tutto c'è rimedio, a volte un problema sembra più insormontabile di quello che è. Il trucco è non guardare la vetta da lontano ma compiere un passo alla volta. Non potete fare tutto da soli, quindi chiedete una mano.

Gemelli - 8° posto - Si respirerà un po' di aria tesa all'interno della relazione di coppia, forse per via di alcune divergenze di opinione.

Di solito, durante l'inverno, i sentimenti sembrano congelarsi e c'è una sorta di astio nei confronti del partner. Prendete la vita così come viene, non state sempre ad analizzare le cose. Accettate il vostro stato d'animo e aspettate, il tempo è il miglior medico. Se l'amore è abbastanza forte, nel weekend tornerà il sereno e tutte le relazioni si fortificheranno. Presto dovrete affrontare una spesa particolare, probabilmente state valutando un grosso acquisto.

Bilancia - 7° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a essere prudenti sia all'interno delle mura domestiche che a lavoro.

Qualcuno sta attraversando un periodo delicato e a tratti faticoso. Date tempo al tempo e presto tornerà il sereno. Entro il fine settimana ogni incomprensione o problema economico sarà superato. Siete un segno diplomatico, ma talvolta tendete a perdere l'equilibrio e la pazienza. Vacillate e non sapete che pesci prendere. In amore le coppie giovani hanno dei progetti di vita comune, ma qualcosa impedisce di fare il salto decisivo, forse la mancanza di denaro o una difficoltà familiare. "Vivi e lascia vivere", questa sarà la frase da ripetere nel corso della giornata poiché la tolleranza e il tempo sono le migliori armi per affrontare una difficile battaglia.

Oroscopo del giorno

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà perseguire nei vostri scopi. Siete un segno inarrestabile, quando vi mettete in testa una cosa non pensate ad altro. L'arma migliore è la gentilezza: infatti con la diplomazia e la cortesia si hanno maggiori chance di ottenere una determinata cosa. Dovete compiere un passo alla volta se volete arrivare alla meta. Goccia a goccia si scava la roccia quindi non gettate la spugna davanti agli ostacoli. In giornata qualcuno vi contatterà, presto giungeranno novità economiche che permetteranno alle vostre finanze di respirare dopo un periodo di uscite extra.

Siete in ottima forma, ma qualche nativo del Pesci sta maturando l'idea di mettersi a dieta.

Cancro - 5° in classifica - L’oroscopo del 30 gennaio dice che la Luna sarà in ottimo aspetto e porterà via tutte le difficoltà vissute in questi ultimi giorni. Troverete un po' di serenità soprattutto se da tempo state affrontando un turbamento interiore che non vi aiuta a chiudere occhio la notte. Man mano che febbraio si avvicina, ogni cosa tornerà finalmente al suo posto. In questi giorni qualcuno si è sentito poco bene, altri ancora combattono una dura battaglia. Comunque sia, siete un segno abituato ad affrontare le intemperie della vita: per questo motivo nel tempo avete imparato a sopravvivere.

Per la vostra famiglia e il partner rappresentate un porto sicuro in cui approdare. Cercate di diminuire il consumo della caffeina e muovetevi di più.

Leone - 4° posto - Il buon giorno si vede al mattino, per cui vi alzerete con il sorriso sulle labbra. Forse siete in attesa di un evento, qualcuno a breve prenderà parte ad una cerimonia oppure si sposerà. La prima parte della settimana è stata un pochino dura, avete sudato sette camice pur di eseguire i vostri compiti. Qualcuno ha avuto una discussione in famiglia altri hanno dei dubbi esistenziali. Soltanto il tempo potrà rispondere alle vostre numerose domande; tutto quello che potete fare è godervi la vita nel miglior modo possibile, scrollandovi l'ansia di dosso.

Comunque sia, a partire da questo giovedì, i cuori solitari avranno delle ottime possibilità di fare delle conoscenze interessanti.

Scorpione - 3° in classifica - "Chi male pensa, male fa", quindi non lasciatevi schiacciare dalle maldicenze altrui e continuate a fare di testa vostra. Questa giornata profuma di svolta, specialmente se la settimana è incominciata in malo modo. Per lavoro qualcuno è costretto a fare il pendolare, altri ad alzarsi all'alba. Spesso siete nervosi perché non solo lavorate, ma dovete anche occuparvi della casa e della famiglia. I più giovani vorrebbero fare sul serio, ma l'incertezza economica li perseguita.

La vita è una sola, per cui non bisogna mai lasciarsi condizionare da quello che potrebbero dire gli altri se fate una determinata cosa. Meglio rischiare piuttosto che rimanere chiusi in gabbia.

Ariete - 2° posto - Giornata energica! Sarete pieni di brio e sarete capaci di muovervi nella maniera più adeguata. Il vostro impegno sarà d'ispirazione a chiunque vi circondi. Chi ha dei figli sa piuttosto bene che deve dare l'esempio giusto, ma talvolta risulta faticoso. In queste 24 ore, con Marte in buon aspetto, darete il massimo in tutte le faccende lavorative o scolastiche. Ritagliatevi del tempo, anche solo 30 minuti al giorno, per occuparvi di approfondimenti e ricerche.

In questo modo porterete avanti quel progetto che coltivate da tempo. Massima attenzione nella sfera affettiva: in questa giornata potrebbero verificarsi delle confidenze inaspettate con il partner o con una persona amica.

Sagittario - 1° in classifica - Si registrerà un miglioramento netto rispetto alla giornata precedente. Vi sentirete guidati dalla fortuna. Sarete carichi e pieni di idee: per questa ragione avrete ottime probabilità di riuscita nel lavoro o nello studio. Sfruttate questo sprint per premere il piede sull'acceleratore e tagliare il traguardo. In amore qualcosa si sta muovendo ultimamente.

Un amico o un collega prova del profondo affetto per voi, ma è piuttosto bravo a nasconderlo. Entro il weekend le coppie penseranno al San Valentino e cominceranno a guardarsi intorno in cerca di un regalo romantico. In serata staccate la spina dalle faccende quotidiane e pensate solamente a voi. Rilassatevi davanti a un film o a un bel libro, ve lo meritate.