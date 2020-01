L'oroscopo di sabato 8 febbraio è pronto a dare le proprie delucidazioni sulle attività di coloro che non hanno ancora trovato l'anima gemella.

Tra i segni di Fuoco, il Leone non è convinto di continuare a corteggiare, mentre fra quelli di Terra, il Capricorno farà incontri positivi. Tra i segni d'Aria, la Bilancia pensa ad una serata divertente, mentre fra quelli d'Acqua, lo Scorpione dovrebbe lasciarsi maggiormente andare.

La giornata astrologica per i segni di Fuoco

Ariete: farete incontri emozionanti che sapranno darvi quella carica che aspettavate.

Non siate troppo frettolosi e non dichiaratevi subito, l'amore è bello anche perchè bisogna guadagnarselo.

Leone: rimarrete delusi dall'atteggiamento di una persona che vi stava incuriosendo. Se non siete convinti di continuare nel corteggiamento mollate subito la presa. Avete bisogno di tutto tranne che di perdere tempo prezioso.

Sagittario: le avventure vi affascinano e state pensando ad una serata degna di tale nome. Potrebbe non andare come avevate immaginato, ma non disperate forse è meglio così.

L'oroscopo per i segni di Terra

Toro: gli astri sono dalla vostra parte, siate attenti ad alcune situazioni, potrebbero significare l'inizio di una promettente frequentazione. Non date eccessivamente retta ad alcuni amici gelosi.

Vergine: sarete particolarmente euforici, avrete tanta voglia di divertirvi e passare una giornata spensierata. Cupido non sta pensando a voi e allo stesso tempo non ne state facendo un dramma.

Capricorno: alcuni incontri vi stanno dando buone soddisfazioni, non perdete tempo e cercate di concretizzare. Comprendete nel più breve tempo possibile quale può essere la situazione adatta a voi.

Le previsioni zodicali per i segni d'Aria

Gemelli: state cercando insistentemente la vostra anima gemella, forse troppo. Le cose belle arrivano quando uno meno se lo aspetta, in caso contrario potrebbe diventare una vera e propria ossessione.

Siate più spensierati.

Acquario: cercate di pensare al presente e lasciate stare il domani. Concentratevi sulle possibilità che attualmente avete di cambiare il vostro status. Alcuni treni non passano sempre e bisogna essere abili a prenderli al volo.

Bilancia: sarete carichi al punto giusto per una bella serata di divertimento, anche se in cuor vostro sperate di incontrare una persona che vi faccia perdere la testa. Agite in maniera spensierata e non pensate troppo al risultato finale.

Le predizioni astrali per i segni d'Acqua

Cancro: avrete tanta voglia di cominciare una frequentazione, la persona giusta ritenete di averla trovata, spingete il piede sull'acceleratore e non fermatevi per niente al mondo.

Scorpione: mettete da parte il vostro orgoglio e siate voi a fare il primo passo. Anche se la cosa non dovesse andare bene non avrete nulla da rimproverarvi. Testa alta e andate dritti alla meta.

Pesci: state per vivere qualcosa di importante. Non limitate i vostri sentimenti, aprite il vostro cuore e siate pronti ad accogliere la freccia che Cupido ha riservato per voi.