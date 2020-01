L'Oroscopo di domani, mercoledì 8 gennaio, è pronto a rivelare come sarà questa giornata. Avremo la Luna in Gemelli che porta un po' confusione e intoppi. Non a caso qualche segno zodiacale dovrà vedersela con una serie di imprevisti, come nel caso dei Bilancia. In giornata, inoltre, non mancheranno ritardi e affanni.

Approfondiamo il tutto andando a scoprire nel dettaglio le previsioni del giorno di ciascun segno e relativa classifica.

Classifica e previsioni

Pesci - 12° posto - L’oroscopo di domani parla di stress.

Ci sarà da correre per un ritardo. Chi ha procrastinato durante le feste, si ritroverà ad affrontare una giornata estremamente impegnativa e tesa. Probabilmente dovrete gestire un nuovo compito o accontentare i capricci di una certa clientela. Se i dipendenti sognano di cambiare mestiere, chi lavora in proprio non ha la più pallida idea di come gestire l'attività con successo e senza affanni. Anche in famiglia vi sembrerà che tutti vi remino contro, ma in realtà si tratterà solamente di una vostra impressione.

Cercate di tenere duro, il miglioramento è dietro l'angolo.

Vergine - 11° in classifica - Tenetevi ben distanti dagli scambi d'opinione con qualcuno che non la pensa come voi. All'apparenza sembrate perfettamente felici, ma dentro di voi c'è qualcosa di oscuro che vi tormenta. Questa settimana non si sta rivelando facile, infatti, pur essendo solamente a mercoledì sarete già stanchi e provati. Avrete la forte tentazione di mandare a monte un appuntamento, un incombenza o un lavoro. In giornata vi ritroverete a riflettere su una proposta che potrebbe fruttarvi qualcosa di importante nei prossimi mesi. Basta con gli eccessi, dovrete mettervi in forma il prima possibile senza rimandare a oltranza.

Acquario - 10° posto - Tempo al tempo e le difficoltà vissute nei giorni precedenti si risolveranno spontaneamente.

Nel lavoro nutrite delle perplessità, magari vi hanno proposto un trasferimento o un nuovo incarico destinato a risucchiarvi molto tempo in futuro. Quando c'è un problema, siete soliti rimuginarci in nottata ed è per questo che finite per addormentarvi piuttosto tardi. Questa dell'8 gennaio sarà una mattina con qualche insidia per chi è costretto a fare il pendolare, tuttavia cercate di non perdere la pazienza altrimenti rischierete di rovinarvi il resto della giornata. Non tutti i mali vengono per nuocere, qualcosa potrebbe sorprendervi in positivo.

Cancro - 9° in classifica - L’Oroscopo dell'8 gennaio vi mette in guardia da un mercoledì con alti e bassi. Amate il focolare domestico per questo non vi piace trascorrere tante ore lontani da casa e dai vostri cari. Il rientro lo vivete sempre come un peso, un tormento.

Questa giornata vi chiederà di essere molto concentrati per mettervi subito in pari con del lavoro arretrato. Dovrete farvi in quattro e questo potrebbe generare malumori. Anche la forma fisica non risulterà granché dato che ultimamente tendete a mangiare più del solito e vi sentite gonfi e spostati. Questa settimana finirà con un po' di affanno, ma dalla prossima tutto tornerà a filare liscio come l'olio e riuscirete a darvi da fare. Non si può rimanere attaccati al passato, cercate di andare avanti e imparate a superare l'ansia che vi tormenta costantemente.

Ariete - 8° posto - Mercoledì stancante e insidioso, in fondo il rientro dopo le vacanze non risulta facile per nessuno.

Coloro che per lavoro sono costretti a fare i pendolari, dovranno vedersela con un grosso imprevisto che rischierà di scompigliare tutto il programma quotidiano. Sarà facile cadere vittima dello sconforto soprattutto perché in questo 2020 riservate delle grosse aspettative. Avete bisogno di recuperare un po' di soldi poiché la busta paga non vi soddisfa e le spese sono sempre tante. Andrà meglio per i cuori solitari i quali avranno delle ottime chance per allacciare nuove amicizie destinate a trasformarsi in qualcosa di più nei prossimi mesi.

Leone - 7° in classifica - Ultimamente state rimettendo in discussione tutte le vostre scelte, ma così facendo rischiate di danneggiarvi da soli.

Qualcuno non sta attraversando un buon periodo in amore sin dallo scorso anno e questo potrebbe portare ad una presa di posizione definitiva entro i prossimi mesi. Siete un segno lottatore. Esattamente come l'animale che vi rappresenta, avete bisogno di dominare e tenere tutto sotto controllo. Non vi arrendete mai, per questo ogni vostra caduta sarà solamente temporanea. In giornata rischierete di non arrivare in orario e quindi incomincerete a darvi da fare più tardi del solito. Occhio a non esagerare con i dolci e i cibi fin troppo salati. Se avete un problema con una persona, in questo mercoledì sarà meglio evitare di perdersi in lunghe discussioni.

Oroscopo del giorno

Scorpione - 6° in classifica - Giornata affascinante, riuscirete a lavorare a pieno ritmo anche se potrebbero verificarsi dei ritardi a causa di qualche sciopero o traffico. Comunque sia, sarà un mercoledì più che valido. Siete sempre pieni di incombenze. Tra famiglia, lavoro e sistemazione del focolare domestico negli anni avete imparato a non disperarvi. Siete un segno molto volubile, cambiate umore da un momento all'altro. Quando vi mettete in testa un'idea diventate testardi. Anche se siete in coppia da molti anni, per il partner siete una continua rivelazione poiché è impossibile conoscervi al 100%.

Evitate ogni polemica e questa potrà considerarsi una giornata discreta.

Toro - 5° posto - In questo 2020 siete più carichi e motivati che mai. Da giorni ce la state mettendo tutta per ottenere dei validi risultati. Avete bisogno di dare una smossa alla vostra vita. Tuttavia questo mercoledì sarà a dir poco particolare, infatti non si escludono cali della prestazione. In fondo vi state facendo in quattro tra lavoro, famiglia e spese varie. Qualcuno cercherà di infastidirvi, ma dovrete fare attenzione a non cedere alla provocazione. Chi viaggia, magari in treno, rischierà dei ritardi o delle dimenticanze.

Coloro che si sono separati, presto riceveranno una buona notizia.

Bilancia - 4° posto - Le previsioni astrologiche vedono tornare il sereno dopo la tempesta dei giorni scorsi. Nel lavoro state attraversando un periodo turbolento ma presto ne verrete a capo. Di questi tempi, per andare avanti è importante essere bravi a rinnovarsi costantemente, chi si ferma è perduto. Questo mercoledì porterà saggezza e chiarimenti. Approfittate degli influssi odierni per rimettere a posto eventuali rotture o per cercare delle soluzioni importanti. In famiglia siete sempre pronti a dare una mano. In questo 2020 avverrà un cambiamento importante e vi lascerete alle spalle ogni situazione che non vi garba.

Capricorno - 3° posto - Da tempo avete dalla vostra parte una serie di positivi influssi astrali. Per tale ragione vi sentite leggeri e ispirati. Da questo 2020 vi aspettate tanto, per questo vi state dando un gran da fare. In amore tornerà l'intesa e in serata sarà possibile abbandonarsi alla passione. Non si escludono dei momenti intimi anche per coloro che frequentano un nuovo possibile partner da poche settimane. Potrebbero nascere degli appuntamenti inaspettati, magari qualcuno vi inviterà a bere qualcosa oppure a fare shopping. Attenzione ai saldi, non è tutto oro quel che luccica e in questo periodo avete delle spese da superare.

Sagittario - 2° in classifica - Occhio agli strapazzi. In questo mercoledì avrete voglia di fare tante cose ma rischierete di stancarvi in modo del tutto eccessivo. Le coppie ultimamente stanno vivendo un momento migliore rispetto agli alti e bassi avvenuti nel 2019. In giornata vi riscoprirete molto creativi e questo sarà un punto a vostro favore. Siete ambiziosi, ma per fare dei passi avanti dovrete tenere la mente aperta. Qualcuno potrebbe darvi dei consigli validi, cercate di non ignorarli perché potrebbero tornarvi utili in futuro. Il fisico sarà in leggera ripresa, specialmente per coloro che si sono messi a dieta.

Gemelli - 1° posto - La Luna nel segno vi aiuterà a risolvere alcune questioni lasciate in sospeso nei giorni scorsi. Riuscirete a portare il vostro lavoro al termine entro la serata. Vi sentirete ispirati e pieni di inventiva. Da pochi giorni avete cambiato abitudine, anche in amore siete meno sospettosi del solito. Si prospetta un mercoledì in cui tutto andrà a buon fine. L'unico neo sarà la salute, in quanto avete preso troppo freddo e ciò vi sta causando dei cali di energia e raffreddamenti. Presto sarà possibile rimettervi in sesto. Questo mese è l'ideale per eliminare quei vizi nocivi che a lungo andare finiranno per nuocervi.