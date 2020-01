La settimana è ormai entrata nel vivo, di seguito i presagi degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di domani, mercoledì 8 gennaio. È un momento vantaggioso per i Gemelli con Venere favorevole, ma anche per lo Scorpione, che grazie al pianeta nel segno può recuperare. Alti e bassi per la Bilancia, più polemica del solito e per il Cancro, che si scontrerà con l'opposizione di Saturno. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di domani, mercoledì 8 gennaio 2020 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 8 gennaio 2020 segno per segno

Ariete: sono giornate faticose per il segno, c’è aria di tempesta e qualcuno potrebbe dover prendere delle decisioni importanti. La necessità di dover cambiare alcune situazioni vi metterà in contrasto con l’ambiente esterno, favorendo la nascita di agitazioni e polemiche tanto in ambito lavorativo quanto in amore. Il consiglio delle stelle è quello di aver maggior pazienza e attendere la giornata di giovedì prima di prendere delle scelte.

Toro: quella di mercoledì 8 gennaio sarà una giornata sottotono per il segno, che potrebbe risentire di un calo fisico.

Qualcuno inoltre potrebbe non rispettare le vostre direttive, soprattutto in ambito lavorativo dunque potrebbero nascere dei contrasti. Le stelle consigliano di aspettare venerdì per cercare dei chiarimenti, ma di non rimandare oltre o potreste peggiorare la situazione.

Gemelli: grazie al favore di luna e Venere con l’avvicinarsi del weekend il segno vivrà un momento molto positivo, in cui sarà possibile trovare dei chiarimenti soprattutto per quanto riguarda l’amore. È il momento ideale per fare dei progetti all'interno del rapporto di coppia, ma anche per i single alla ricerca di nuovi incontri. Alti e bassi in ambito lavorativo.

Cancro: è un momento faticoso per il segno che risente dell’influsso di Saturno in opposizione. In amore qualcuno potrebbe arrivare a fare delle scelte drastiche, soprattutto se da tempo vive un rapporto che non funziona più.

Non è un momento favorevole per i single alla ricerca di nuovi incontri, ma le stelle ci fanno sapere che a partire dalla primavera ci sarà un buon recupero in tal senso. Migliorano le cose in ambito lavorativo, anche se sarà meglio non fare il passo più lungo della gamba.

Leone: è un momento in continua evoluzione per il segno, che soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale ha bisogno di ritrovare della bussola. La tensione è alta in questi giorni, ma con l’arrivo del weekend si potrà recuperare. È un momento vantaggioso per quanto riguarda l’ambito lavorativo, il lavoro dei mesi precedenti potrebbe portare i propri frutti.

Vergine: un quadro astrale positivo protegge il segno durante il corso di gennaio, tuttavia la giornata di mercoledì 8 potrebbe rivelarsi un tantino faticosa.

Potreste sentirvi malinconici e fuori forma, meglio concedersi un po’ di riposo. È un buon momento per quanto riguarda l’amore, ideale per riconciliare un rapporto o pensare a progetti per il futuro.

Bilancia: durante le prossime ore rimanere equilibrati per i nativi del segno sarà più difficile del previsto. Potrebbe succedere qualcosa che vi coglierà alla sprovvista e vi farà vivere un forte momento di tensione. In amore così come in ambito lavorativo sarà bene evitare di dar vita a nuove polemiche, ma anche di assumere un atteggiamento critico e di moderare i toni. Recupero con l’arrivo del weekend.

Scorpione: Con Venere nel segno sarà una giornata di recupero per lo Scorpione che ritrova la serenità e la tranquillità persa durante le giornate precedenti. È un buon momento per cercare di risolvere le controversie nate in amore e all'interno della sfera familiare, ma anche per focalizzarsi sui propri obiettivi. Durante le prossime ore qualcuno potrebbe ricevere una buona notizia.

Sagittario: durante la giornata di mercoledì 8 gennaio il segno potrebbe vivere dei momenti di forte agitazione, qualcuno infatti potrebbe cercare di mettervi i bastoni fra le ruote, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa.

Cercate di esporre le vostre opinioni senza farvi condizionare dal giudizio altrui e di affrontare con prontezza gli ostacoli che vi si pongono davanti, cercando di moderare i toni. L’amore vi ridarà serenità, anche se sarà meglio mantenere un profilo basso.

Capricorno: quella di domani sarà la giornata più fortunata della settimana per i nativi del segno, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbero ottenere molto. È il momento ideale per avanzare una proposta, presentare un progetto o stringere nuove collaborazioni, quello che nasce durante questo periodo dell’anno si rivelerà importante per il futuro, anche per quanto riguarda l’amore e i nuovi rapporti.

Acquario: c’è voglia di cambiamento e novità per il segno. La monotonia non fa per voi e durante la giornata di mercoledì avvertirete un forte desiderio di vivere nuove emozioni. Questa volontà potrebbe trasformarsi in trasgressione, attenti a non farvi tentare dal compiere un tradimento. È un po’ momento in amore, anche gli incontri sono favoriti. Alti e bassi in ambito lavorativo, cercate di evitare le polemiche.

Pesci: a causa della Luna dissonante la giornata di mercoledì 8 gennaio si rivelerà un tantino sottotono per il segno, ci sarà dell’agitazione e potrebbero nascere dei contrasti all'interno dei rapporti interpersonali.

Da giovedì però si recupera alla grande, il weekend sarà vantaggioso per quanto riguarda la sfera lavorativa, dove si potranno ottenere importanti successi, ma anche e soprattutto per l’amore. Incontri favoriti.