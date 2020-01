Anno nuovo, nuovi ponti e festività da segnare sul calendario per organizzare dei Viaggi nei weekend del 2020. A gennaio si comincia infatti già a pensare a come trascorrere le feste di Pasqua, dell'1 maggio, del 2 giugno e di Ferragosto. Ma ogni anno il calendario offre possibilità diverse in base ai giorni in cui cadono le festività.

Quest'anno, purtroppo, sarà caratterizzato da pochi ponti e da piccole vacanze da weekend, da allungare magari richiedendo qualche giorno di ferie infrasettimanale.

Infatti la maggior parte delle feste più note, solitamente adatte per i ponti, cadranno di sabato o di domenica, altre invece cadranno di martedì. Daranno maggiori opportunità di un riposo più lungo invece le festività locali come quelle di Roma, Milano, Torino e Genova, che possono offrire ottimi spunti per pianificare dei viaggi di qualche giorno.

Calendario 2020 per ponti e festività, le date e i suggerimenti per i viaggi nel weekend

Pasqua sarà domenica 12 aprile. La festività principale della primavera cade nella seconda settimana di aprile, con l'aggiunta di giorno 13 aprile di Pasquetta.

Quindi per organizzare un viaggio è utile considerare come giorno della partenza venerdì 10 aprile.

La festa della Liberazione d'Italia sarà sabato 25 aprile. Purtroppo questa festività, cadendo proprio di sabato, non potrà essere sfruttata per un possibile ponte.

Veniamo alla Festa dei Lavoratori che cadrà venerdì 1 maggio. Questa festività è invece utile per un ponte di primavera. Quindi sarà possibile organizzare un bel viaggio a partire dal 30 aprile fino al 3 maggio.

La Festa della Repubblica Italiana sarà martedì 2 giugno. In questo caso invece bisognerebbe allungare i giorni di festa con un giorno di ferie lunedì 1 giugno per potersi godere un weekend lungo a partire dal 29 maggio fino al 2 giugno.

Parlando di feste locali ci sarà la ricorrenza di San Giovanni Battista, mercoledì 24 giugno (solo a Torino, Genova e Firenze).

La festività interessa solo i cittadini dei citati capoluoghi italiani. Cade di mercoledì, quindi l'ideale sarebbe prendere due giorni di ferie lunedì e martedì, in modo da organizzare un periodo di riposo decisamente lungo a partire da venerdì 19 giugno.

I Santi Pietro e Paolo, lunedì 29 giugno (solo a Roma), offriranno un'altra occasione per un weekend che si allunga fino a lunedì. Gli abitanti di Roma potranno pianificare un viaggio da venerdì 26 giugno fino a lunedì.

Ferragosto cadrà di sabato 15 agosto. Purtroppo la principale festività dell'estate capita proprio di sabato, quindi non si può sfruttare per un weekend più lungo. San Gennaro è in calendario per sabato 19 settembre (solo a Napoli). Questa festività cade di sabato, quindi per i napoletani non sarà possibile sfruttarla per un ponte.

La Festa di tutti i Santi, domenica 1 novembre, purtroppo, cade di domenica. Sant'Ambrogio offrirà un giorno di pausa lunedì 7 dicembre (solo a Milano). Per i milanesi è un'ottima notizia perché anche il giorno successivo è festa: l'8 dicembre, l'Immacolata. Quindi si prospetta un bel periodo di riposo lungo da sabato 5 dicembre fino al 9 dicembre.

Per quanto riguarda la festa dell'Immacolata, l'8 dicembre cade di martedì, quindi per chi non è di Milano e non può godere della festa di Sant'Ambrogio, l'ideale sarebbe prendere un bel giorno di ferie lunedì per concedersi un fine settimana lungo.

Infine, Natale sarà venerdì 25 dicembre, mentre il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, sarà sabato.

Non proprio una bella notizia per chi sperava cadesse in un giorno infrasettimanale.