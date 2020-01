L'Oroscopo del mese di febbraio per i nativi Bilancia sarà caratterizzato da un periodo duro da attraversare per quanto riguarda la sfera sentimentale a causa degli influssi di Venere in posizione astrologica non favorevole. Alcune relazioni di coppia infatti non riusciranno a risplendere di luce propria, forse per via di alcuni imprevisti che potrebbero solo complicare la situazione. Un cielo piuttosto complicato dunque, che potrebbe migliorare solo prendendo in mano la situazione. Per i single l'oroscopo prevede uno scenario differente in quanto ci sarà la giusta atmosfera per poter approfondire bene nuove conoscenze.

Per quanto riguarda il lavoro il Sole positivo renderà più leggere e semplici le prossime giornate, ciò nonostante senza progetti così di rilievo da svolgere.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio 2020 per i nativi Bilancia.

Amore e impegni

Potrebbe non essere semplice gestire la sfera sentimentale durante il mese di febbraio. Avrete spesso delle giornate poco stimolanti in amore e con possibili malintesi e litigi con il partner o con i familiari a causa di una configurazione astrale formata da Venere e Marte negativi.

La cosa migliore da fare sarà prendere in mano la situazione, cercare di capire quali sono i problemi che affliggono la vostra relazione di coppia e cercare di risolverli.

Per quanto riguarda i single la situazione sarà del tutto differente. Si respirerà un'aria decisamente più fresca e avrete la possibilità di poter approfondire meglio una conoscenza che avete fatto recentemente.

Dal punto di vista delle amicizie sappiate che non potete usare i vostri amici per sfogarvi dei vostri problemi e per risolverli.

Dovrete fare la vostra parte e dare una mano quando necessario.

Fortuna e salute

L'oroscopo prevede Venere in opposizione al vostro cielo durante il mese di febbraio e ciò significa che la fortuna non vi assisterà. Sarete esclusivamente voi padroni del vostro destino.

Per quanto riguarda la salute, questa sarà su livelli buoni, ciò nonostante fareste meglio a non svolgere attività troppo impegnative per far sì che non peggiori.

Lavoro e impegni

Secondo l'oroscopo, in campo lavorativo, gli influssi di Mercurio e del Sole potrebbero rivelarsi positivi e garantirvi un mese discreto per voi nativi del segno. Cercate però di essere molto cauti nelle spese e non investite denaro in progetti al momento troppo ingenti. Concentratevi in quelle mansioni più semplici da gestire di cui sarete sicuri di poterci guadagnare. Coloro alla ricerca di un nuovo impiego Marte potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote e sarà difficile riuscire a trovare qualcosa che possa fare al caso vostro.