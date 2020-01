Un nuovo giorno è alle porte e l'oroscopo del 21 gennaio porta una ventata di novità, romanticismo e tensioni. Periodo di cambiamenti per i nati sotto il segno della Vergine. Per le persone dei Pesci è una giornata fatta di alti e bassi. Nel dettaglio, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni giornaliere per i 12 segni dello Zodiaco.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata nervosa, ma in serata diventa più leggera e romantica. Date il via libera a ciò che sentite profondamente nel cuore e lasciatevi andare alle emozioni.

Qualcuno, invece, deve voltare pagina ma anche questo vuol dire assecondare il proprio cuore. Siete molto impegnati a far quadrare i conti oppure ad aumentare le entrate. Volete lavorare di più oppure state pensando di trovare un impiego ben remunerato. Per i disoccupati è un periodo ottimo per sostenere colloqui.

Toro – Avete una grinta davvero pazzesca nel seguire i vostri obiettivi e sbaragliare la concorrenza. Periodo che incoraggia la ripresa lavorativa e aiuta chi sta cercando un impiego. Se spedite curriculum e non ricevete risposta, cambiate strategia e cercate di capire l’errore.

Qualcuno più competente può aiutarvi a capire come muovervi e come mettere in campo una strategia vincente. Si consiglia di mantenere la calma. L’amore è al centro dei vostri pensieri.

Gemelli – Se siete gelosi, in questo periodo vedete nemici e sotterfugi dappertutto. Il bello è che voi stessi lanciate occhiate vogliose verso altre persone. Molti di voi, però, sono più tranquilli, spendono tutte le proprie energie per rendere felici il partner.

Chi è in cerca di lavoro deve armarsi di pazienza e aspettare. In questa giornata avete la tendenza a distruggere tutto e potreste non essere in ottima forma per lavorare. In campo finanziario, non è il momento giusto per fare investimenti.

Previsioni di martedì 21 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Le occasioni migliori in campo lavorativo sono concentrate in questa prima parte della settimana.

Se cercate un lavoro o sperate di cambiare l’attuale posizione, vi conviene puntare tutto su questa giornata. Nei prossimi giorni potreste fare dei passi falsi, commettere un’imprudenza o rovinare l’impegno precedente. Se in questa giornata il cuore sonnecchia, pensateci voi a risvegliarlo. L'oroscopo vi consiglia di fare attenzione a qualche battibecco.

Leone – Questa non è una giornata tranquilla.

C’è chi è nervoso e chi tende a sfarfallare di qua e di là. In amore cercate di essere prudenti: ciò che adesso vi sembra eterno potrebbe durare un battito di ali. Buoni risultati per il lavoro e per la sfera economica. Tenete sotto controllo la vostra impulsività ed evitate di mettervi contro chiunque con un atteggiamento fuori luogo.

Vergine – In questo periodo molte cose stanno cambiando, anche se ancora non lo avete notato.

Non è un periodo favorevole per trovare lavoro o cambiare quello attuale. Coloro che devono andare a fare un colloquio di lavoro devono evitare di fare una gaffe o ritardi. I soldi sono sempre un capitolo dolente: escono ma non entrano. La vita di coppia scorre in maniera serena. In famiglia non mancano le discussioni per motivi economici. Le coppie longeve devono fare attenzione agli equivoci, soprattutto se una persona che non è il vostro partner vi corteggia in modo spudorato.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Cielo sereno per l’amore, aspettatevi una giornata vivace e passionale.

Se siete timidi, date un calcio al passato e tirate fuori la vostra energia. Se ci sono ombre o tensioni, è bene affrontarle subito. In questo periodo potete dire addio ai vostri problemi economici e iniziare a muovervi nel modo migliore per migliorare le vostre entrate e trovare lavoro. Aria di novità ed è un buon momento per progetti e iniziative.

Scorpione – In campo lavorativo, appellatevi al vostro buon senso. Moderate il nervosismo, sbottare con rabbia non fa bene alla vostra salute e nemmeno ai rapporti lavorativi. In amore dovete risolvere i problemi con il partner, sempre se ce ne sono.

Se la vostra unione va a gonfie vele, l’amore si tramuta in dolcezza e tenerezza. Viceversa, uno dei due partner potrebbe esprimere la volontà di chiudere questo rapporto in modo definitivo.

Sagittario – In questa giornata l’amore potrebbe rendervi insoddisfatti. Momenti di tensione vi aspettano. Si tratta di ombre, questioni che vanno affrontate a fondo, problemi che possono essere risolti. Non dovete mostravi troppo arrendevoli di fronte alle pretese eccessive del partner. Fate valere i vostri diritti, usando un atteggiamento civile e calmo. In campo lavorativo è un periodo importante, ma dovete solo fare attenzione a non permettere che alcune tensioni della vita privata vi distraggano.

La concorrenza aspetta solo un passo falso per riprendere quota. L'oroscopo raccomanda di fare attenzione alle spese, potreste perdere il controllo.

L'oroscopo del giorno 21 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Il vostro rapporto viaggia tra alti e bassi già da troppo tempo. Già da questa giornata potreste rendere più solida la relazione, magari pensando a un matrimonio, convivenza, figli. I single potrebbero vivere un flirt interessante e confessare i propri sentimenti alla persona che piace. Chi è in cerca di lavoro deve sfruttare tutti i canali disponibili. La fortuna è dalla vostra parte.

Acquario – In questa giornata dovete fare i conti con qualche tensione in più. I cuori solitari vivono momenti emozionanti. Magari un colpo di fulmine potrebbe trasformarsi in una simpatica love story. Nel campo professionale c’è un po’ di scompiglio: equivoci, tensioni, ritardi. Dovete rilassarvi un po’, andare a un allenamento, partecipare a un concerto o un evento sportivo. Vi meritate un po’ di divertimento.

Pesci – Giornata di alti e bassi. Alcuni documenti noiosi riguardanti il denaro, che potreste aver rimandato, potrebbero ripresentarsi in questo martedì. Magari dovete pagare le bollette, un muratore che deve riparare qualche crepa, depositare soldi in banca o alla posta e aprire nuovi conti.

Potreste dedicare un po’ di tempo alla famiglia e all'amore. Di tempo ne avete abbastanza anche per voi e per fare shopping e fare alcuni acquisti necessari. In amore, regalatevi una bella cena a lume di candela, corteggiando il partner con passione. I giovani che lavorano da poco, forse devono fare i conti con la precarietà.