La penultima settimana del mese di gennaio è ormai arrivata. Come andrà il periodo compreso tra questo lunedì 20 e domenica 26 gennaio 2020 per tutti i segni zodiacali? Di seguito approfondiamo le previsioni delle stelle e l'Oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Stelle della settimana dal 20 al 26 gennaio

Ariete: durante la parte centrale della settimana per salvaguardare la salute dovrete evitare di stancarvi troppo, soprattutto nel lavoro. In campo amoroso, non è un periodo particolarmente fortunato per le nuove relazioni.

Toro: la parte più incerta della settimana, sarà quella conclusiva, quando è possibile che ci siano delle conflittualità con il partner in campo professionale. In compenso molti progetti possono ottenere un positivo riscontro.

Gemelli: con Venere in aspetto complicato nel segno, non riuscirete a fare grandi passi avanti in ambito sentimentale. La situazione migliorerà nella weekend. In campo professionale, ci saranno molte occasioni per poter trovare delle soluzioni, ma anche mettervi in mostra.

Cancro: belle le stelle soprattutto nel weekend, quando potrete ottenere dei vantaggi importanti nel lavoro. In amore, con Venere favorevole potreste prendere delle decisioni importanti per il vostro futuro.

Leone: a causa delle opposizioni planetarie è possibile che nascano delle problematiche a livello economico, cercate di non spendere per cose che ritenete superflue. In campo amoroso non riuscirete a dare la giusta importanza al partner, a causa delle problematiche professionali.

Vergine: Venere in opposizione vi crea situazioni difficili in campo amoroso, è importante che riusciate a chiarire le incomprensioni. Fase importante per chi da tempo soffre a causa della fine di una relazione. Le stelle sono invece a vostro favore per quel che riguarda il lato professionale, in particolare nelle prime giornate della settimana otterrete successo.

Previsioni astrologiche della settimana dal 20 al 26 gennaio

Bilancia: Luna positiva nel segno, soprattutto nel fine settimana potrete ottenere delle soddisfazioni e successo. In campo amoroso chi deve fare una scelta è favorito.

Scorpione: in questa settimana non è il caso di discutere in campo professionale, potrebbero nascere delle problematiche difficili da risolvere con i collaboratori. In amore vi sentite passionali.

Sagittario: le coppie in crisi in questo periodo devono trovare la forza per risolvere le proprie problematiche. Nel lavoro non manca confusione e agitazione, evitate di prendere troppi impegni.

Capricorno: il transito positivo di Venere prosegue nel segno, nella parte centrale della settimana la luna sarà favorevole per voi e potrete così vivere dei momenti di passione. Nel lavoro sono in arrivo delle soluzioni.

Acquario: le relazioni nate da poco tempo in questa settimana possono essere confermate. In campo professionale cercate di affrontare le questioni che si presentano con maggior cautela.

Pesci: riuscirete a risolvere delle problematiche e ad andare avanti nelle vostre scelte in campo lavorativo: complessivamente sono in arrivo delle novità.