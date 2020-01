Anche questa settimana sta volgendo al termine e l'oroscopo del 19 gennaio è pronto a svelare la vostra nuova situazione astrologica. I nativi del Toro devono stare più attenti nelle scelte di tipo economico, mentre le persone dei Pesci devono andarci piano con le spese. Segno per segno, l'astrologia della giornata di domenica e le previsioni su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Momenti favorevoli per fare nuove conoscenze ma dovete fare attenzione ai pettegolezzi e alle invidie.

Siate più cauti, non concedete la vostra completa fiducia a tutti e subito. In tema di soldi e lavoro siete molto preparati e sempre pronti ad affrontare qualsiasi tipo di impegno. Alcuni di voi si sentono un po' demotivati o forse insoddisfatti di ciò che stanno facendo, forse c’è un malcontento in ufficio o a casa.

Toro – In questa giornata dovete essere più attenti e cauti nelle scelte, soprattutto di tipo economico. Le circostanze poco favorevoli non dipendono da voi ma da altri fattori esterni.

Le intromissioni esterne sono un capitolo dolente per tutti: familiari, amici e perfino estranei sembrano divertirsi criticando le vostre scelte. Nonostante qualche preoccupazione di troppo, saprete cavarvela egregiamente.

Gemelli – In questa giornata dovete fare i conti con la gelosia, passione, voglia di cambiare senza sapere bene che cosa desiderate davvero. Dovete portare a termine gli obiettivi che vi siete prefissi.

Se state cercando un nuovo impiego, riflettete con attenzione e studiate una strategia. Preparate una valanga di curriculum e spediteli in giro per tutta l’Italia. Vedrete che nei prossimi mesi raccoglierete i frutti del vostro impegno.

Previsioni astrologiche di domenica 19 gennaio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Fate attenzione agli errori di distrazione e agli incidenti diplomatici. Tutto questo succede perché siete stanchi e la stanchezza vi porta anche a dare qualche risposta un po' troppo pepata.

Vi conviene concentrarvi sui risultati ottenuti e aspettare un periodo meno confuso e contraddittorio di questo. Il vostro fascino sensuale non passa inosservato. Qualche flirt potrebbe sconvolgervi ma è presto per definire la vostra conoscenza come una storia solida e seria. Dovete avere pazienza e aspettare che certe scelte maturino da sole senza forzare i tempi.

Leone – Questo è un periodo favorevole nel settore del lavoro e dei soldi, potreste guadagnare qualcosa in più rispetto ai mesi scorsi.

Se siete in cerca di occupazione non demordete, insistete e mettete a frutto il vostro ingegno. Le buone occasioni arrivano quando meno ve lo aspettate. In amore, a volte, litigare fa bene alla coppia ma non in maniera eccessiva. Per tutti gli annoiati, litigiosi o equilibrati, questa è una giornata calda. L’Oroscopo vi consiglia di fare attenzione alle gelosie, ai parenti serpenti e ai problemi di soldi.

Vergine – Giornata piuttosto nervosa. Se nella vostra vita di coppia ci sono problemi e tensioni non chiarite, allora dovete essere molto prudenti. Evitate le discussioni selvagge, perché con tutta questa tensione rischiate di creare fratture anche là dove non ci sono. Avete voglia di migliorare il vostro budget e potreste avere anche alcune ottime idee. Tuttavia, l'oroscopo vi invita a riflettere meglio su quello che volete fare.

Astrologia giornaliera: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Periodo da record per le bruciature del cuore. I flirt diventano più intensi, passionali, immediati.

Potreste perdere la testa per una persona già impegnata o che, per vari motivi, non è proprio il partner ideale per voi. Alla voce del cuore, però, non si comanda. In campo lavorativo non fate investimenti azzardati. Nel campo professionale iniziate prima a preparare il terreno e poi date battaglia. Avrete un periodo strepitoso.

Scorpione – Potreste avere qualche idea eccellente per migliorare le vostre attuali posizioni, aumentare le entrate oppure trovare un impiego. A volte, le buone occasioni capitano proprio quando meno ve lo aspettate. La giornata vi fornisce ottimi spunti per rendere più vivace la vita di coppia, fare pace oppure girare pagina, se proprio non ne potete più di un partner asfissiante che vi regala solo problemi e tanta noia.

Sagittario – Niente scelte, niente passi affrettati e niente ripensamenti in questa giornata. Aspettate giorni migliori per muovervi e cercare di realizzare ciò che vi sta a cuore. Già dalla prossima settimana potreste iniziare a vivere un’atmosfera più favorevole. Ancora un po' di pazienza se volete vivere momenti di passione e di romanticismo. Avete bisogno di riposo. Se proprio dovete restare barricati in ufficio alle prese con le scartoffie e telefonate, cercate di staccare la mente da pensieri fissi e continui.

L'oroscopo di domenica 19 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Periodo favorevole per mettere in ordine alcune questioni professionali o economiche.

Se lavorate, non avrete problemi e se siete in cerca di lavoro potreste avere ottime idee da mettere in pratica. La giornata è eccellente per vivere dolci incontri, per improvvise riappacificazioni e per risvegliare la passione. Alcuni potrebbero vivere una fase complicata ma presto arriverà una sorpresa anche per loro.

Acquario – In questa giornata rischiate di fare osservazioni pungenti che feriscono la persona amata innescando una serie di interminabili effetti a catena. Come un gioco del dominio: cade una tessera e, pian piano, vanno giù tutte. Dovete stare tranquilli e seguire i vostri interessi personali.

Potreste essere in po' nervosi e polemizzare sul posto di lavoro. Se non avete ancora ottenuto ciò che volete, pazienza, ci arriverete molto presto.

Pesci – L'oroscopo vi invita a fare attenzione a non spendere troppo, potreste perdere di vista il vostro obiettivo dell’anno. Cercate lavoro, forse dovete accontentarvi di una paga inferiore alle vostre aspettative ma meglio di niente. Al momento è opportuno prendere quello che trovate. In amore, le occasioni non mancano eppure avete qualche dubbio, un pizzico di indecisione o incertezza. Se non siete sicuri della persona che state frequentando, lasciate perdere.

Sono in arrivo storie più adatte al vostro carattere e alle vostre esigenze.