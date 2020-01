Secondo l'Oroscopo, durante il mese di febbraio, Venere si troverà in quadratura al segno zodiacale dell'Ariete, e potrà contare nuovamente su forti sentimenti da manifestare verso la propria anima gemella, mentre il Leone potrebbe avere un po’ di fortuna in meno sul fronte lavorativo, ma otterrà ancora dei discreti risultati. Per i Gemelli comincerà un periodo altalenante in ambito sentimentale per via di Mercurio, mentre per il Cancro la mancanza di Giove potrebbe rendere i nativi del segno meno efficienti del solito.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per il mese di febbraio 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo febbraio 2020 segno per segno

Ariete: durante il secondo mese dell'anno, Venere si troverà in quadratura al vostro cielo, e attraverserete una fase tutta in risalita su tutti i fronti. La sfera sentimentale si rivelerà tutta a vostro vantaggio e, tranne le prime giornate del mese, riuscirete a ristabilire un affiatamento di coppia su livelli molto buoni. Ottimo cielo per coloro che sono alla ricerca di una nuova persona da amare.

Gli influssi di Giove e Mercurio favoriranno coloro che sono alla ricerca della propria anima gemella, soprattutto se sono nati nella seconda decade. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo avrete buone possibilità di ottenere grandi risultati sul posto di lavoro soprattutto nella prima settimana del mese, grazie anche ad una buona dose di fortuna. Voto - 8,5

Toro: nonostante gli influssi di Venere in sestile nelle prime giornate del mese, pronta a fornirvi il massimo supporto in amore, la restante parte potrebbe presentare diversi ostacoli da affrontare per voi nativi del segno.

Dovrete valutare infatti tanto aspetti della vostra relazione di coppia, a cominciare da alcuni problemi personali e progetti di coppia in fase di stallo. Dovrete mostrare tutta la vostra comprensione e coraggio nel superare tali problemi. Per quanto riguarda i single questo potrebbe essere il periodo giusto per intraprendere una storia che potrebbe anche durare a lungo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, riuscirete a ritrovare grinta e fortuna in ciò che farete grazie ad un bellissimo Mercurio pronto a darvi le forze necessarie, e a Giove pronto a darvi la buona sorte di cui avrete bisogno.

Voto - 7,5

Gemelli: potrebbe essere un mese piuttosto complicato per voi nativi del segno a causa di una configurazione astrale non sempre a vostro vantaggio nel corso del mese di febbraio. Se state vivendo un periodo di crisi con il partner, Mercurio in cattiva posizione astrologica non permetterà un ottimo dialogo e il rischio di causare dei litigi potrebbe essere alto. L'oroscopo vi consiglia di mantenere la calma ed essere il più possibile prudenti, senza fare niente di avventato.

Per quanto riguarda i cuori solitari uscire e frequentare nuovi luoghi e nuove persone potrebbe essere una buona idea per divertirsi un po’, ma non sperate di fare incontri così fortunati. Sul posto di lavoro la situazione si rivelerà favorevole in quanto Marte vi darà le forze necessarie per fare tutto ciò che vorrete, soprattutto se siete nati nella seconda e nella terza decade. Voto - 7,5

Cancro: a livello sentimentale sarà un periodo diviso a metà per i nativi del segno.

Avrete una configurazione astrale a tratti ottimale e a tratti no soprattutto per via di Venere e Saturno in contrasto tra loro. Insomma un oroscopo poco stabile, nel quale la relazione di coppia attraverserà fasi molto convincenti e fasi problematiche. Per quanto riguarda i single Marte vi consiglia di non fare delle scelte avventate che potrebbero solo farvi allontanare dalla persona dei vostri sogni. Sul fronte lavorativo la mancanza di sostegno da parte di Giove e di Saturno potrebbe mettervi a disagio e rendervi un po’ meno efficienti rispetto al mese di precedente. I risultati arriveranno comunque, ciò nonostante durante il mese di febbraio non saranno così entusiasmanti così come nel mese precedente.

Voto - 7

Leone: la fortuna tornerà a girare per il verso giusto per voi nativi del segno durante il mese di febbraio grazie ad una configurazione astrale spesso a vostro favore. Potrete contare infatti sul buon aspetto di Venere e di Marte che vi daranno una mano nella routine quotidiana. In ambito sentimentale la situazione sarà rosea a partire dalla seconda settimana del mese, permettendovi di osare e chiedere qualcosa di più alla vostra anima gemella. Non tiratevi indietro dunque nel proporre nuove iniziative che potrebbero innalzare a dismisura l'affiatamento di coppia. Per quanto riguarda voi single avrete la possibilità di incontrare nuove persone che potrebbero intrigarvi con il loro fascino.

Sul fronte lavorativo riuscirete ad avere un po’ più di fortuna rispetto al solito grazie a Giove in angolo benefico e i progetti lavorativi andranno avanti a gonfie vele, incrementando i vostri guadagni. Voto - 8,5

Vergine: sul fronte sentimentale la prima settimana del mese sarà cruciale per riuscire a costruire una relazione forte e stabile con il partner. Se la vostra relazione di coppia sta attraversando un periodo di crisi, potreste avere qualche possibilità di riparare un torto al partner, prima che la situazione precipiti. Se siete single la metà del mese sarà il periodo adatto per incontrare la vostra anima gemella, oppure ancora per conquistare una persona e buttarvi così in una nuova relazione di coppia.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo la nuova posizione astrologica del pianeta Mercurio potrebbe non mettervi a vostro agio, e le varie mansioni potrebbero subire qualche rallentamento. Fortunatamente, non si tratterà di una fase di stallo particolarmente difficile da superare. Riuscirete comunque ad ottenere dei discreti guadagni. Voto - 7

A seguire, l'oroscopo del mese di febbraio per i nativi Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.