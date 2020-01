Nuova giornata e nuovo Oroscopo in arrivo per tutti e dodici i segni zodiacali. Si avvicina un fine settimana importante, in attesa del quale intanto approfondiamo le previsioni e l'oroscopo del 17 gennaio 2020. Amore e lavoro saranno gli assoluti protagonisti di questa giornata.

Predizioni astrologiche da Ariete a Vergine

Ariete: in amore questi giorni portano una certa agitazione causata anche dal lavoro, ma dovete evitare di riversare questi problemi nella coppia. Nel lavoro avvertite un senso di nervosismo, potrete superarlo solo nelle prossime ore.

Toro: per i sentimenti vi trovate in una situazione di lieve disagio, sono però soltanto questioni passeggere. Nel lavoro considerate con attenzione le proposte che arriveranno. Buona energia sul lato fisico.

Gemelli: in questa giornata avremo Mercurio in aspetto favorevole che aiuta i single del segno ad affrontare nuove conoscenze. Nel lavoro l'unico problema potrebbe essere legato alle questioni economiche e a qualche spesa maturata l'anno scorso.

Cancro: a livello sentimentale è importante fare le cose con maggiore calma.

Sul piano lavorativo state aspettando risposte di carattere legale, ma bisognerà attendere ancora.

Leone: a livello amoroso chi deve ancora definire delle questioni sarà bene che parli subito e non rimandi nulla. Nel lavoro non mancano soluzioni potenzialmente importanti. Attenzione soltanto a qualcuno che è contro di voi. Recupero per il fisico.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale la giornata può portare qualche discussione di troppo.

Qualsiasi problema andrebbe rivisto entro domenica. Nel lavoro abbiamo Giove, Saturno e Urano favorevoli, questo significa che molte cose stanno cambiando.

Previsioni e oroscopo del 17 gennaio: la giornata dei segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore un po' di pazienza è necessaria. Agite solo per chiarire qualcosa. A livello lavorativo non sottovalutate una nuova proposta. Con Giove e Saturno favorevoli qualcosa potrebbe cambiare.

Scorpione: non è questa la giornata migliore per mettersi a discutere, tuttavia rispetto agli inizi del mese le cose vanno meglio. Nel lavoro dovrete fare delle scelte, ma non fatevi prendere dalla fretta.

Sagittario: in amore questa è una giornata favorevole che evoca emozioni importanti. Nel lavoro è un momento ideale per i buoni affari. Nel complesso si delinea una nuova situazione, con nuovi contatti in vista della primavera.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Capricorno: per i sentimenti è un momento di stanchezza, attenzione solo a non mettere a repentaglio una storia. Nel lavoro i futuri rapporti e i progetti a lunga scadenza promettono bene a chi ha un'attività in proprio. Svolta importante in vista dei prossimi mesi.

Acquario: per i sentimenti questq giornata parla di una passione ritrovata: c'è una bella energia nel nostro cuore. A livello lavorativo le stelle danno la possibilità di ampliare i vostri orizzonti.

Pesci: in questa giornata avrete una grande voglia di tornare ad amare ed entro domenica ci sarà qualcosa di nuovo per voi. Dovete accettare un cambiamento di lavoro o un rinnovamento se necessario.