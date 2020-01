Una Luna affascinante e molto raffinata, transita in Bilancia nell'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 17 gennaio. Il romanticismo e il buon gusto prendono il volo nelle previsioni astrali segno per segno. Esse indagano sul modo di amare, a caccia di novità amorose capaci di rendere il rapporto più intenso e appassionato. Mercurio in Acquario completerà il tutto, ampliando la visione mentale in modo più dinamico e intelligente.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: Luna rema contro dal domicilio astrologico della Bilancia e alcune contrarietà rabbuiano il campo amoroso.

Dubbi e paure si fanno largo nella mente e forse non riuscite nemmeno a trovare la forza di contrastare queste tensioni amorose. Tuttavia Marte è benevolo nei vostri riguardi e non fa abbattere. Nuovi stimoli sono garantiti anche da Mercurio in Acquario.

Toro: buoni gli influssi della congiunzione Venere-Nettuno che rendono l'amore splendido. Un'atmosfera sognante trasforma il rapporto in due in qualcosa di quasi magico. Attenzione solo a una quadratura di Mercurio che fa annoiare facilmente in coppia.

Gemelli: le percezioni lunari dalla casa astrologica settima diventano sensibili e sarete più empatici in coppia. Riuscirete a soppesare i sentimenti utilizzando una bilancia immaginaria che perlustra il peso delle emozioni e quello dei pensieri, equilibrando il tutto in maniera eccellente.

Cancro: l'influenza di Nettuno e Venere dai Pesci è benefica per l'amore. Dovrete solo lasciarvi alle spalle alcune sensazioni passate, progredendo in coppia con maggiore consapevolezza.

Attenzione quindi a non rifugiarvi in un mondo illusorio, evitando l'approfondimento di alcune situazioni che creano limitazioni in coppia.

Leone: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dalla Bilancia e punta un riflettore sul lato sensibile della coppia in sinergia con le percezioni sensuali di Venere. Così il rapporto affettivo viene abbracciato da nuovi slanci vitali, mentre la mente vi aprirà a un ascolto più comprensivo del partner.

Vergine: aggressivi a causa degli influssi marziani in quadratura, potreste diventare eccessivamente litigiosi in coppia. Attenzione quindi a quello che dite e a tenere a bada una lingua insolente. Giove, Saturno, Plutone e Sole garantiscono dal Capricorno nuovi slanci vitali e un'apertura al cambiamento che non ammette limiti.

Luna in Bilancia nelle previsioni astrali segno per segno

Bilancia: Luna nel segno rende gli affetti molto raffinati e romantici.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Oroscopo

Gli influssi del satellite notturno puntano un riflettore sul buon gusto e apprezzerete il bello in coppia. Una spiccata diplomazia fa equilibrare al meglio le sensazioni, mixando sentimenti e razionalità alla perfezione.

Scorpione: la nuova posizione di Mercurio rema contro. Così potrebbe capitare che più vi esponete in amore, più le difficoltà sopraggiungono in modo inatteso. In compenso però avrete Venere e Nettuno dalla vostra parte poiché posizionati in Pesci, in grado di garantire momenti davvero romantici in due.

Sagittario: Marte nel segno lavora in sinergia con Luna dalla Bilancia e sprigiona un desiderio di sentirvi maggiormente coinvolti in coppia. Sopporterete a stento la calma piatta e cercherete un modo di rendere la relazione a due più dinamica, senza lasciarvi sopraffare da niente e da nessuno.

Capricorno: l'umore viene influenzato da una quadratura lunare che causa un atteggiamento altalenante in coppia. Non fate passi falsi dunque e non prendete decisioni affrettate, magari seguendo una scia sognante e illusoria elargita da Venere e Nettuno in Pesci.

Acquario: benvenuto Mercurio nel segno che facilita una comunicazione attiva.

I pensieri corrono veloci e riuscirete quasi ad anticipare gli eventi, captando le sensazioni del partner in maniera perspicace e intuitiva. Sono favoriti i viaggi, quindi potreste partire in due per uno splendido weekend.

Pesci: Venere e Nettuno nel segno rappresentano il transito romantico per eccellenza. Vedrete così il bello ovunque e l'amore di coppia diventa molto sognante e ammaliante. Il partner diventa ai vostri occhi la realizzazione di un'ideale, qualcosa di perfetto.