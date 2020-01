Parte un nuovo fine settimana, il secondo del mese di gennaio. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo dell'11 gennaio per tutti e dodici i segni zodiacali. Amore e lavoro saranno gli assoluti protagonisti.

Ariete: in amore coloro che hanno vissuto problemi nelle ultime settimane devono cercare di recuperare. Nel lavoro evitate di fare troppe cose contemporaneamente perché a volte correte dei rischi di troppo.

Toro: per i sentimenti non c'è più quel senso di agitazione che vi attanagliava dalla giornata di ieri.

Attenzione ai cali del pomeriggio. Nel lavoro fine settimana in cui dovrete fare solo quello che vi interessa veramente.

Gemelli: se avete vissuto qualche fastidio in una coppia, questi potranno essere superati. Le nuove relazioni sono più faticose. Nel lavoro è probabile che si parli di un recupero entro i prossimi mesi per quanto riguarda contratti e accordi.

Cancro: a livello amoroso, fine settimana che può portare alla luce qualche problema, il consiglio è quello di risolverlo prima di febbraio.

Sul piano lavorativo aspettate prima di dire le cose che pensate. I progetti già avviati portano successi.

Leone: la Luna entra nel vostro segno zodiacale e porta un elemento di forza in più. Venere da lunedì non sarà più opposta, premesse vincenti per stare più tranquilli. Attenzione a un po' di fatica nel lavoro. Non mancano comunque le novità.

Vergine: fine settimana interessante per le coppie che hanno vissuto dei problemi questa settimana. Spese in più, attenzione agli acquisti avventati.

Previsioni e oroscopo dell'11 gennaio: la giornata dei dodici segni

Bilancia: in amore periodo che porta maggiore confusione, questa giornata non fa eccezione, soprattutto al mattino. Nel lavoro Giove porta qualche dubbio e qualche ripensamento negli affari.

Scorpione: in amore migliora la situazione, visto che la Luna non è più opposta.

Domani potrebbero nascere emozioni speciali. A livello lavorativo si può concludere un buon accordo, combinazione astrologiche positive.

Sagittario: per i sentimenti, se il vostro cuore è solo da tempo, questo è il momento giusto per conoscere nuove persone. Nel lavoro potrebbero arrivare maggiori investimenti, attenzione, però, in questa giornata a non spendere troppo.

Capricorno: queste sono giornate interessanti, soprattutto al mattino. Nel lavoro accordi e contratti, qualcuno da poco ha iniziato un nuovo progetto.

Acquario: per quanto riguarda i sentimenti, se c'è un discorso da fare, bisogna fare molta attenzione. Dalla settimana prossima arriverà un miglioramento. Nel lavoro chi sta aspettando soluzioni dovrà accettare anche una piccola mediazione.

Pesci: mattinata migliore del pomeriggio, molte cose cambieranno a partire dalla prossima settimana.

Nel lavoro le opportunità che vi offrono in questa fase sono importanti in vista del futuro.