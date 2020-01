È ormai giunto il mese di gennaio anche per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale. Cosa prevedono gli astri e le stelle dei Pesci? Scopriamolo leggendo l'Oroscopo con le predizioni sul lavoro, salute e amore, ma anche suggerimenti per affrontare al meglio l'inizio dell'anno.

Per i nati sotto il segno dei Pesci questo è un periodo importante, dopo aver vissuto dei mesi difficili nell'ultimo anno, sarà possibile vivere un recupero a livello sentimentale, lavorativo ma anche salutare.

Astrologia del mese di gennaio

Ritroverete fiducia in voi stessi e riuscirete a superare le situazioni negative che vi creano ansie. Se ci sono delle questioni legate al passato che ancora oggi fanno soffrire, questo è il momento per superarle ed andare avanti. Se desiderate affrontare delle cure, il periodo migliore sarà l'ultima parte del mese. Anche febbraio sarà un momento di buoni propositi a livello psicofisico, con Marte che tornerà ad essere attivo e dalla vostra parte. A livello amoroso, gennaio un mese di forza, con Venere nel segno a partire dalla seconda settimana, riuscirete a superare situazioni complicate.

A livello lavorativo è il momento di farsi valere, potrebbero esserci dei colpi di scena in questo periodo, soprattutto per chi ha chiuso delle situazioni difficili da poco tempo. Scopriamo le stelle nel dettaglio che riguardano il lavoro e l'amore di tutti i nati sotto il segno dei Pesci per il mese di gennaio 2020.

Oroscopo gennaio sentimenti e lavoro dei Pesci

Non mancherà vitalità a livello sentimentale in questo periodo, sentite la voglia di divertirvi e di frequentare persone che possono farvi star bene. In queste giornate riuscirete a trovare maggiore disponibilità per potervi dedicare agli altri, senza pensare più ai problemi d'amore. Chi da tempo ha una relazione ed ha superato un momento difficile, potrà godersi questo periodo di belle emozioni. I single è possibile che facciano degli incontri speciali in particolare nell'ultima settimana del mese.

A febbraio poi a livello amoroso Venere proseguirà la positività nel segno e vi sentirete più passionali nei confronti dell'amore.

In campo lavorativo, i nati sotto questo particolare segno risulteranno essere più intraprendenti e coraggiosi, pronti a superare le proprie insicurezze. Proseguendo per questa strada, di certo i risultati saranno favorevoli. È un buon momento anche per firmare degli accordi, per organizzare degli incontri con clienti importanti. Il cielo è ottimo e potrete superare delle tensioni negative. Anche nella prima settimana di febbraio proseguirà questa ondata di forza, che aumenterà, addirittura, con l'ingresso di Marte nel segno nell'ultima parte del mese.