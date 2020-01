Durante la giornata di mercoledì 15 gennaio i nati sotto il segno dei Pesci potranno realizzare degli ottimi affari, promozioni promettenti, invece, per il segno dei Gemelli. Ma le soddisfazioni arriveranno anche per i nati sotto il segno del Toro, i quali potranno godere di molta passionalità erotica, provando affetto anche per la famiglia di origine. Meno entusiasmante sarà la giornata di mercoledì per l'Ariete e per il Capricorno. A seguire, le previsioni segno per segno dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: una discussione in famiglia potrebbe essere davvero difficile da sedare, anzi. Potreste trovare motivazioni per alimentarla. Probabilmente, però, sarete più inclini ad isolarvi per farvi passare la rabbia.

Toro: soddisfazioni sul lavoro e grinta amorosa con il partner. Sarà una delle giornate migliori per voi, quindi fate il possibile per godervela senza alcun tipo di pensiero negativo. Parlerete con il partner in merito a qualche progetto.

Gemelli: promozioni.

Sul posto di lavoro riceverete una ricompensa, forse quella che state aspettando da tanto tempo, ma non osate troppo con progetti troppo sostanziosi che, al momento, non potete realizzare.

Cancro: riuscirete a risolvere diversi problemi che gravitano attorno alla vostra famiglia. Ci saranno anche molte gratificazioni di stampo lavorativo che vi faranno avanzare di grado.

Leone: sarete molto perspicaci in un affare particolarmente prestigioso, ma dovrete ancora pensare bene prima di agire. Se farete ogni cosa in modo frettoloso, potreste incorrere in qualche errore difficilmente riparabile.

Vergine: vi accorgerete di aver messo da parte l'aspetto amoroso ultimamente e vorreste rimediare organizzando una sorpresa per il partner senza precedenti. Siate unici e originali.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: vi prenderete del tempo per voi stessi, per recuperare un po' delle forze perdute durante le ore lavorative. Molti progetti vi attenderanno, ma potreste delegare il vostro lavoro ad altri, almeno per una volta.

Scorpione: anche se potreste apparire agli occhi degli altri molto lenti e magari anche pigri, la vostra mente, invece, starà lavorando per studiare qualche mossa strategica per garantirvi guadagni più vantaggiosi.

Sagittario: avrete un diavolo per capello, quindi vi converrà essere molto calmi durante le discussioni per evitare che queste degenerino. Sarà opportuno essere concentrati sul lavoro.

Capricorno: probabilmente non sarà la giornata giusta per mettere in pratica le vostre idee, sarà meglio affidarvi ad una collaborazione con i colleghi per dare il meglio di voi.

Vi rifarete in giornate più favorevoli.

Acquario: il partner potrebbe darvi molti spunti interessanti per riflettere sulla sua persona e sul suo atteggiamento. Qualcosa probabilmente vi metterà in allarme, un qualcosa che non vorrete ignorare.

Pesci: favoriti gli accordi. Questa sarà una giornata ideale per guadagnare, chiudere delle trattative, anche per firmare un contratto duraturo. La vostra ottima capacità dialettica farà sicuramente il resto.