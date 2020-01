Durante la giornata di martedì 14 gennaio le difficoltà sul posto di lavoro saranno numerose: sorprendentemente, capiterà a quei segni dello zodiaco che spesso e volentieri hanno sempre collezionato successi efficaci. Sarà il caso della Vergine e del Capricorno in primis, mentre saranno favoriti i nati sotto il segno dei Pesci e dell'Acquario. Ariete burbero, il Cancro, invece, mostrerà il suo lato più tenero e affettuoso verso tutti. A seguire, le previsioni segno per segno per la giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: eviterete a tutti i costi le persone che vi danno qualche noia, il vostro atteggiamento sarà di quelli burberi. Il vostro orgoglio vi imporrà di non cedere di fronte alla minima provocazione.

Toro: avvertirete un'atmosfera di passionalità all'interno della vostra relazione, quindi probabilmente sarete di gran lunga più propensi a rimanere con il partner piuttosto che uscire o trascorrere la serata con la famiglia di origine.

Gemelli: le vostre parole, per quanto possano essere sincere e dirette, potrebbero avere il potere di ferire qualcuno a voi caro.

Sarà bene calibrare ciò che avete intenzione di dire prima di combinare pasticci.

Cancro: molto affettuosi. Ci saranno molteplici occasioni per fare felici chi vi sta attorno senza che lo consideriate 'senso del dovere' o semplicemente uno sforzo o un obbligo. Gioirete anche voi di questa sensazionale atmosfera.

Leone: approfittate di questo periodo di stallo per fare progetti personali, che non hanno niente a che vedere con il lavoro. La famiglia sarà il principale pensiero di questa giornata.

Vergine: potreste facilmente incorrere in uno stato di stress molto intenso e ne risentirà anche la salute. Qualche piccolo controllo sarà di grande aiuto anche per le energie che dovrete recuperare successivamente.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: avrete troppi pensieri personali per dedicarvi al partner.

Forse, sotto sotto, ci potrebbe anche essere un drastico calo della fiducia nei suoi confronti. Fatto sta che preferirete fare qualcosa di divertente con i colleghi.

Scorpione: efficienti e veloci. In questa giornata ogni cosa vi sarà più facile, anche qualche incombenza lavorativa che gli altri colleghi non riusciranno a risolvere. Salute mentale a livelli massimi, sfruttatela al meglio.

Sagittario: polemici. Al lavoro, direte ogni cosa che non vi sta bene con una determinazione nuova, ma che potrebbe essere deleteria per la vostra posizione. Fate attenzione a come utilizzate le parole.

Capricorno: sembra che ci saranno molte difficoltà sul lavoro, difficoltà che renderanno questi giorni piuttosto difficili. Affrontare di petto la situazione richiederà molta concentrazione e calma, quindi rilassatevi per quanto possibile.

Acquario: partirete con energia e grinta fin dal primo mattino, quindi per voi non sarà un problema intavolare trattative e instaurare delle collaborazioni con i colleghi. Il pomeriggio vi dedicherete interamente a voi stessi.

Pesci: creativi. Molte idee affolleranno la vostra testa: saprete utilizzarle con successo anche se ci saranno alcune cose da rifinire. La fortuna sarà dalla vostra parte anche sul piano economico.