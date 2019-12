L'Oroscopo di domani, mercoledì 1 gennaio 2020, è pronto a svelare cosa riserveranno gli astri in questa prima giornata dell'anno nuovo. La Luna crescente in Pesci permetterà di raccogliere le forze perse nella serata precedente. Tra un brindisi e l'altro, in tanti saranno stanchi e un pochino acciaccati esattamente come nel caso dei nativi del Cancro. Per i Pesci, invece, l'aria profumerà d'amore. Sarà anche una giornata ricca di emozioni e di novità. Approfondiamo il tutto leggendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica.

Classifica e previsioni

Leone - 12° posto - Durante la vigilia di Capodanno qualcuno ha avuto a che fare con una serie di incresciosi problemi che si dovranno affrontare in questa giornata. Dovrete cercare di incominciare l'anno con lo spirito giusto. Non mancheranno provocazioni, ma cercate di essere meno ruggenti del solito. State vivendo un periodo difficile a causa di alcune problematiche economiche e personali. Presto avrete modo di ottenere una bella rivincita.

Toro - 11° in classifica - Sarà una giornata lievemente sottotono per via dei festeggiamenti di Capodanno.

Non vi sentirete al 100% in forma, perché nella serata precedente avete bevuto o mangiato più del dovuto. Anche se non godrete di una buona forma fisica e mentale, non vi lascerete guastare l'umore e farete uno sforzo in più per incominciare l'anno nuovo con lo spirito giusto. Occhio ai familiari, qualcuno sarà pronto a puntarvi il dito contro.

Scorpione - 10° posto - Sarete intenzionati a mettervi a dieta, ma soltanto nella prossima settimana ciò vi sarà possibile. In giornata, non tutti avranno modo di rilassarsi completamente, infatti qualcuno dovrà uscire o accogliere degli ospiti. Sarete molto stanchi e vulnerabili, per questa ragione in serata crollerete prima del solito. Presto bisognerà rimettersi a lavorare e la sola idea vi esaspererà. A causa degli eccessi di dicembre, dovrete stringere la cinghia per tutto il mese di gennaio.

Ariete - 9° posto - Archiviati i festeggiamenti, dovrete rimboccarvi le maniche e darvi da fare per rimettere tutto in ordine. Vi sentirete un pochino spossati ma allo stesso tempo sarete contenti di lasciarvi alle spalle le feste. Presto, però, dovrete riprendere ad occuparvi di quei problemi che avete lasciato in stand by. In giornata non si escludono visite a sorpresa o telefonate, dunque sarà meglio farsi trovare preparati.

Sagittario - 8° in classifica - Si prospetta una giornata adatta a fare pulizia mentale e ambientale. Tutto attorno a voi vi sembra in disordine. Stringete i denti ancora per qualche giorno e poi le feste potranno dirsi archiviate. Qualcuno, tuttavia, ancora non potrà rilassarsi in quanto dovrà rispondere ai molteplici auguri ricevuti. Cercate di rinviare il tutto al giorno seguente poiché avrete un gran bisogno di riposare per potervi rimettere in sesto al più presto.

Avrete un 2020 di rinascita, per cui non disperate.

Gemelli - 7° in classifica - Aspettatevi un anno impegnativo in cui dovrete darvi molto da fare. Al più presto arriveranno delle valide soluzioni che vi aiuteranno a scrollarvi di dosso un fastidioso problema che vi tormenta da diverse settimane. Dicembre vi ha prosciugato il conto, per questo avrete intenzione di recuperare al più presto un po' di soldi. Anche se sarà un giorno di festa, avrete delle faccende di casa da sistemare e non potrete rimandarle. Arriveranno dei messaggi e trascorrerete gran parte del tempo ad augurare un felice anno nuovo ai vostri conoscenti.

Oroscopo del giorno

Cancro - 6° posto - L’oroscopo del 1° gennaio dice che sarà un mercoledì importante anche se con qualche acciacco. Avete vissuto un dicembre pieno di emozioni, ma ne siete usciti provati sia fisicamente che mentalmente. Soffrite il freddo, per questa ragione in giornata rischierete di dover fare i conti con una serie di disturbi fastidiosi. Qualcuno deciderà di mettersi a dieta, altri invece trascorreranno la serata all'interno delle mura domestiche godendosi un po' di tranquillità.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche parlano di un buon primo gennaio. L'amore e la famiglia per voi contano davvero molto, per questo preferirete trascorrere questa giornata tra le mura di casa.

Qualcuno sarà un po' scettico e dovrà fare i conti con una certa sensazione di irrequietezza interiore. La colpa sarà prettamente della Luna che si troverà in opposizione. Presto dovrete riprendere in mano una faccenda di lavoro che avete lasciato in pausa per godervi le feste.

Acquario - 4° in classifica- L'amore è nell'aria da un po' di giorni, magari avete fatto un incontro avvincente. Cercate di tenere i piedi per terra e di non fantasticare in maniera eccessiva. Le coppie sposate o conviventi si ritroveranno a dialogare con il partner su certe questioni personali. Qualcuno ripenserà ai giorni trascorsi e non mancheranno attimi di nostalgia.

Presto dovrete tornare a lavorare o studiare, ma non ne avrete alcuna voglia. Possibili aperture in vista, qualcosa cambierà prossimamente.

Capricorno - 3° posto - Il 2020 sarà il vostro anno grazie agli aspetti astrali favorevoli, infatti godrete dell'influenza di Saturno, Sole, Giove e Mercurio. Recentemente avete festeggiato fino a tardi, ma nonostante ciò questa sarà una splendida giornata. Sarete ottimisti e cercherete di incominciare subito a darvi da fare. Anche se l'oroscopo si presenta positivo sarà meglio non abbassare la guardia in quanto potrebbero verificarsi delle rotture.

Vergine - 2° posto - L'anno nuovo incomincerà piuttosto bene anche se sarete un poco stanchi per via dei recenti festeggiamenti.

Non avrete alcuna intenzione di discutere, per questo vi terrete a distanza dai soggetti negativi e sempre pronti ad attaccare briga. Staccherete la spina per cercare di recuperare e rimanderete ogni impegno di lavoro o studio ad un altro momento. In serata non avrete voglia di uscire e preferirete accomodarvi davanti alla televisione.

Pesci - 1° posto -L’oroscopo di domani vi vedrà incominciare l'anno nuovo con le giuste intenzioni. Vi date sempre da fare anche se spesso finite per procrastinare. Gennaio sarà il mese della conferma e delle novità lavorative. Coloro che ancora devono muovere i primi passi nel mondo del lavoro, cominceranno a darsi da fare.

L'amore tornerà protagonista anche per i cuori solitari, ma tutto dipenderà da voi. Cercate di essere più espansivi.