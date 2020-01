Parte una nuova giornata, siamo giunti al 16 gennaio, esattamente a metà della seconda settimana del mese. Nel dettaglio l'Oroscopo e le previsioni astrologiche per tutti i segni con tutti i cambiamenti in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore chi ha vissuto momenti difficili deve cercare di non tornare indietro su percorsi che si sono rilevati sbagliati. Nel lavoro giornata stancante, una persona del Leone potrebbe andare contro di voi.

Toro: a livello amoroso momento di forza per le relazioni. Periodo importante anche per cambiare qualcosa.

Nel lavoro un buon progetto potrà essere valutato nei prossimi giorni.

Gemelli: a livello amoroso la Luna torna positiva, se una storia è nata da poco dovrà quindi essere vissuta per quel che è senza pretese. Nel lavoro attenzione ad una giornata che sarà particolarmente noiosa.

Cancro: in amore, se ci sono state incomprensioni bisogna cercare di risolverli. A livello lavorativo è facile che vogliate tracciare un nuovo percorso di vita professionale lontano da persone che non vi stavano più a genio.

Leone: in amore quello che dite è importante. Gli incontri di questo momento sono piacevoli. Nel lavoro è tempo di rivedere la vostra vita in un'ottica nuova.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale le discussioni di coppia devono essere gestite con molta attenzione. A livello lavorativo c'è qualche problema da superare, ma in questo momento è più semplice vincere una sfida.

Previsioni e oroscopo del 16 gennaio 2020: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: a livello amoroso, se vi siete separati nel corso degli ultimi anni ora potrete cambiare punti di riferimento. Nel lavoro, con Giove contrario non sarà escluso qualche errore che torna dal passato.

Scorpione: per i sentimenti giornata che vede la Luna dissonante che chiede un po' di attenzione. Questo momento potrebbe rendervi nervoso.

A livello lavorativo le occasioni non mancano, tuttavia potreste arrabbiarvi perché c'è un progetto non funziona come vorreste.

Sagittario: a livello sentimentale è molto intrigante il cielo in questi giorni. Per le coppie che hanno un progetto in comune ci sono dei piccoli ritardi. Nel lavoro ci sono delle svolte in positivo, nuove idee interessanti.

Capricorno: in amore siete protetti, ma tra oggi e domani ci sono da colmare alcune distanze.

A livello lavorativo non sottovalutate un possibile cambiamento.

Acquario: in amore la Luna è in aspetto favorevole. Le coppie che vogliono iniziare qualcosa di nuovo insieme sono favorite. Nel lavoro a breve arriveranno conferme.

Pesci: a livello amoroso, momento che aiuta e questo sarà un giorno di forza. A livello lavorativo, periodo in cui bisogna prendere delle iniziative importanti. Se ci sono stati dubbi e perplessità forse è meglio rimandare a settimana prossima.